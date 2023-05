En fin d’année 1997, un jeu Diddy Kong apparaît dans les magazines sortis de nulle part et il est décrit comme un jeu qui va révolutionner les jeux de courses avec une approche totalement différente. D’un jeu de stratégie en temps-réel, à un jeu de course révolutionnaire qui va exploser les compteurs à sa sortie et faire de l’ombre à Mario Kart, jusqu’à revenir plus tard dans des conditions controversées, voici l’histoire hors du commun, d’un jeu hors du commun qui marqué son époque contre vents et marées.