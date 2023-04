Alors que nous continuons à évaluer et à faire évoluer nos priorités pour le studio et Dreams, nous avons pris la décision difficile d'arrêter le support en direct de Dreams après le 1er septembre 2023 afin de nous concentrer sur un nouveau projet passionnant. Vous pourrez continuer à jouer, à créer et à partager Dreams avec d'autres après septembre, mais nous ne publierons plus de mises à jour du jeu ni d'événements tels que DreamsCom, All Hallows' Dreams ou les Impy Awards. Nous sommes incroyablement fiers du travail accompli dans le cadre du développement de Dreams - comme nos publications de contenu, nos mises à jour Create et nos événements en direct - et nous sommes infiniment reconnaissants à la communauté pour sa confiance et ses contributions continues depuis le lancement du jeu.

Le support live de Dreams se termine en septembre 2023, MediaMolecule se concentre sur un nouveau projet.Media Molecule l'explique :Pas de prise en charge du PS VR2 ou de mode multi donc.Le studio préférant se concentrer sur son nouveau projet.