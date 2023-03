Sony est devenu le plus gros client d'AMD l'année dernière, représentant 16 % des revenus de l'entreprise alors que sa PlayStation 5 a augmenté son avance sur ses concurrents. Sravan Kundojjala, un analyste de l'industrie des semi-conducteurs, a noté que si l'on exclut les résultats de Xilinx, Sony représente 20 % des revenus d'AMD, ce qui en fait probablement le plus gros client de l'entreprise dans l'histoire récente.En effet, l'unité commerciale des jeux a été le plus grand générateur de revenus d'AMD, ce qui indique que les ventes de systèmes sur puce pour les consoles Xbox Series X|S de Microsoft ont également été fortes. En 2022, AMD a vendu à Sony pour 3,776 milliards de dollars de puces destinées aux consoles de jeu PlayStation 5, ce qui a représenté 16 % du chiffre d'affaires de l'entreprise pour l'année, selon les documents déposés par la société auprès de la SEC.