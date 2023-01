Actualité générale

"En termes de nouveaux domaines d'activité, nous avons désigné trois champs d'investissement ciblés dans notre plan d'affaires à moyen terme. Parmi ceux-ci, nous nous concentrons le plus sur l'entertainment en blockchain, auquel nous avons consacré des efforts d'investissement et de développement d'entreprise agressifs. En regardant de l'extérieur, je pense qu'il est juste de dire que la blockchain a acquis une reconnaissance significative en tant que domaine en 2022, comme en témoigne le fait que le "Web 3.0" soit devenu un buzzword solidement établi parmi les professionnels. Cependant, l'année a également connu une volatilité sur les marchés des cryptomonnaies et des NFT (jetons non fongibles) qui a suivi les changements dramatiques de l'économie macroéconomique décrits ci-dessus. En particulier, la seconde moitié de l'année a produit une série de nouvelles sombres en lien avec la blockchain, notamment la déclaration de faillite scandaleuse de FTX en novembre.



Suite à ces événements, nous entendons des rumeurs de la part de certains pays concernant des démarches précoces visant à réglementer de manière plus stricte de telles entreprises. Au Japon, par ailleurs, l'impulsion pour encourager de telles entreprises a pris de l'ampleur, sous l'impulsion du gouvernement. En juin 2022, le cabinet japonais a approuvé un plan appelé "Programme de politique prioritaire pour réaliser une société numérique", qui inclut des dispositions concernant la création d'un environnement propice à la promotion de la concept du Web 3.0, y compris l'utilisation de NFT basés sur la technologie blockchain. L'Agence numérique du Japon a également lancé un groupe d'étude sur le Web 3.0.



Les nouvelles technologies et les cadres conduisent à l'innovation, mais ils créent également une grande confusion. Ayant surmonté ces vagues sociétales, certaines de ces technologies et cadres finissent par progressivement faire partie de la vie des gens, donnant finalement naissance à de nouvelles entreprises et à de la croissance. Suite à l'excitation et à l'euphorie qui entouraient les NFTs et le metaverse en 2021, 2022 a été une année de grande volatilité dans l'espace lié à la blockchain. Cependant, s'il s'avère que cela a été une étape dans un processus menant à la création de règles et à un environnement d'affaires plus transparent, cela aura définitivement été bénéfique pour la croissance de l'entertainment en blockchain.



En surveillant de près ces changements environnementaux tout en considérant du point de vue d'une perspective plus élevée ce que le Web 3.0 et l'entertainment en blockchain sont réellement, tout cela représente une vue différente de celle que nous aurions si nous nous concentrions uniquement sur eux en termes technologiques ou d'investissement spéculatif. Comme je l'ai dit dans la lettre de vœux de l'année dernière, si nous considérons que les jeux traditionnels étaient centralisés, alors les jeux de blockchain doivent fonctionner sur la base d'un modèle décentralisé auto-soutenu. C'est ce concept, cette philosophie que je considère comme essentielle.



C'est-à-dire que le genre d'expériences et d'excitations nouvelles que notre activité de divertissement numérique peut offrir à nos clients grâce à ses efforts de développement de jeux et à d'autres projets dans le cadre du concept auto-soutenu et décentralisé est extrêmement important.



Plusieurs événements de jeux en blockchain organisés récemment à l'étranger ont suscité des discussions plus actives que jamais auparavant sur ce qui rend les jeux passionnants. Cependant, en 2021, le marché était plus alimenté par des investisseurs spéculatifs que par des joueurs. Autrement dit, le contenu qui était au premier plan était créé sur la base de la prémisse que la blockhcain et les NFT devaient entraîner une monétisation. Cependant, suite à la turbulence susmentionnée dans l'industrie des cryptomonnaies, il y a maintenant une tendance à considérer la technologie de la blockchain comme un simple moyen pour atteindre une fin et de discuter de ce qui doit être fait pour atteindre l'objectif de fournir de nouvelles expériences et de l'excitation aux clients. Je vois cela comme un développement très bénéfique pour la croissance future de l'industrie.



Square Enix a plusieurs jeux de blockchain basés sur des IP originales en développement, dont certains que nous avons annoncés l'année dernière, et nous préparons des révélations de titres encore plus nombreux cette année. Nous sommes également impliqués dans un sourcing mondial sous l'angle de l'investissement et continuerons à prendre des participations dans des entreprises prometteuses que nous trouvons au Japon ou à l'étranger. La blockchain a été un objet d'exaltation mais également une source de tourmentes, mais maintenant que cela est du passé, nous espérons que les jeux de blockchain passeront à une nouvelle étape de croissance en 2023.

L'éditeur nippona profité du début de cette nouvelle année 2023 pour présenter sa carte de voeux par l'intermédiaire de son dirigeant,A l'image des voeux qui ont été formulés l'an dernier où, ce qui a par ailleurs provoquer une augmentation des actions, et bien les choses et le cap en vue ne devraient pas changer pour cette année 2023 avecmalgré les fluctuations et les situations survenues dans le domaine de la cryptomonnaie en 2022.