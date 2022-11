Actualité générale

Le mois dernier,en ce qui concerne ses franchises, notammentet, et nous avions eu droit àLe studio polonais s'était montré relativement timide en ce qui concerne les informations autour de ce remake, si ce n'est qu'il profiteraMais des questions se posaient sur la toile, notamment surpuisque le jeu d'origine n'est pas un monde ouvert et propose une progression assez linéaire. Du coup, beaucoup de joueurs s'interrogeaient sur le fait de savoir si le jeu allait conserver cette construction, ou siallait proposer autre chose ?Et bien nous avons notre réponse aujourd'hui puisqu'à l'occasion d'un entretien avec ses investisseurs visant à dévoiler les résultats financiers du troisième trimestre,Malheureusement, toujours aucun mot pour ce qui est de la date de sortie.