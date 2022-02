JVLive 20/20

JVFR 10/10

Gamergen 19/20

JVC 18/20

Millenium 90%

IGNFrance 9/10

Gamekult 9/10

GameWave 17/20

Elden Ring réussit l’exploit de rebattre les cartes d’un genre que l’on pensait balisé à jamais en offrant une expérience viscérale, instinctive, qui prend aux tripes par bien des moyens. Le jeu ne laisse aucun répit au joueur qui est sans cesse sollicité, que ce soit pour contempler un monde véritablement fantastique, dans tous les sens du terme, affronter un challenge corsé, explorer et réfléchir par lui-même. Et c’est ce melting-pot d’émotions grisantes qui fait qu’Elden Ring est plus qu’un excellent jeu, c’est un véritable chef d'œuvre.Tout ce qu'on demandait à FromSoftware, c'était un Dark Souls 4. Or le studio dépasse absolument toutes nos attentes avec son meilleur jeu à ce jour, qui explore de nouvelles pistes excitantes tout en restant fidèle à son ADN. Plus accessible, Elden Ring n'en est pas moins difficile. Pas un jeu pour tout le monde donc, mais un jeu que personne n'oubliera.FromSoftware sort de sa zone de confort pour donner naissance à une production hors du commun qui marque les esprits. Nous sentons que The Legend of Zelda: Breath of the Wild a été une source d’inspiration pour les développeurs, puisque qu’Elden Ring propose un monde ouvert saisissant, où le mot « liberté » prend tout son sens ; faites ce que vous voulez, quand vous le souhaitez. Oui, le jeu est dur, très dur, mais il n’est pas insurmontable. Il suffit de vadrouiller, de faire évoluer son héros et de comprendre ses défaites pour progresser.Une narration absorbante, une direction artistique fascinante, une prise en main palpitante, une bande-son bouleversante, Elden Ring est un chef-d’œuvre vidéoludique passionnant qui touche directement notre âme. Une fois le générique sous les yeux, vous vous sentirez comblé et triste à la fois. Et pour cause, qui a envie que ça se termine quand nous prenons du plaisir ? Ne passez pas à côté d’une telle merveille...Avec sa nouvelle dimension en monde ouvert, Elden Ring étoffe avec brio la formule déjà très efficace du studio FromSoftware et offre aux Souls une suite spirituelle à la fois ambitieuse et accessible. Toutes les nouveautés convergent vers ce dernier objectif : le monde ouvert permet de s’armer plus que jamais aux combats épiques et obligatoires que réserve l’aventure, sans pour autant avoir l’impression de se balader juste pour farmer. Et le mieux dans tout cela, c’est que ça ne compromet pas le sentiment d'accomplissement, si important pour le genre. Elden Ring est une expérience complète, mystérieuse, où la curiosité est inlassablement renouvelée par le sentiment de découvrir quelque chose pour la première fois. Le tout avec une direction artistique somptueuse, qui donne envie de se perdre, d’explorer. Le titre accueille en plus des nouveautés qui viennent offrir des choix stratégiques en combat, sans trahir leur exigence. On regrettera juste un léger manque d’ambition pour certains Donjons Legacy, ainsi que le recyclage de quelques assets et boss. Au global, un titre d'exception.Elden Ring parvient à reprendre tout ce qui fait des Dark Souls des jeux bien à part, puis à les appliquer à un bien plus vaste échelle, dans un monde immense et complexe. L'exploration et les combats sont riches, difficiles et satisfaisants, et on a en permanence l'impression d'avoir de nouvelles choses à découvrir un peu partout. Mais il apparaît que c'est sur cette facette de l'expérience que le studio s'est concentré, et que de nombreux raccourcis ont été pris. En plus du gameplay de ses prédécesseurs, le jeu hérite aussi certains de leurs défauts et de leurs limitations techniques, comme le multijoueur bancal et une caméra parfois frustrante. Sans être une révolution absolue, Elden Ring propose une vision unique du jeu en monde ouvert, et il s'impose comme un nouveau modèle du genre. C'est une immense et fantastique aventure qui mérite absolument d'être découverte pour les joueurs à la recherche d'un solide défi, avec une réalisation de qualité et une direction artistique exceptionnelle.Le premier essai au monde ouvert de From Software reste une franche réussite. L’aventure brille par une incroyable conception du terrain de jeu globale que la direction artistique sert avec brio. Les différents biomes sont tous cohérents et possèdent chacun une identité bien marquée. L’architecture des différentes bâtisses que vous y retrouverez est élégante, nécrosée ou en ruine et raconte elle-même l’histoire d’un monde en perdition. Celle-ci, conçue conjointement par Hidetaka Miyazaki et George R. R. Martin accompagne parfaitement l’aventure des joueurs et le tout résulte en un véritable chef d’œuvre dont le mystère ne manquera pas d'happer les joueurs. Elden Ring reste toutefois perfectible sur certains aspects comme la technique d'abord mais surtout sur l’ergonomie globale du jeu qui rend l'aventure laborieuse. Enfin, si les efforts d’accessibilités sont notables, attention : Elden Ring est un jeu difficile et n’est pas à mettre entre toutes les mains.Digne successeur des Souls, Elden Ring prend un pari risqué, mais gagnant, en proposant une formule innovante et plus accessible. Cette dernière est résultante d'un ensemble d'activités, événements et possibilités, même si le jeu ne dispose pas de niveau de difficulté attitré. Si le titre donne la possibilité à un plus large panel de joueurs d'y accéder, il n'en reste pas moins exigeant et rigide. Les mécaniques sont identiques et le choix d'évolution reste à votre seule charge. Prenez votre courage à deux mains pour entrer dans un univers fabuleux où tout ce qui bouge souhaite votre mort.