- Selon Thrush (boss du studio) la transition des remaster aux remakes consistait à les tester, pour qu'ils se surpassent pour l'étape suivante.



- Pour God of War Collection ils étaient environ une quinzaine. Actuellement ils sont 70 et au pic du développement de Demon's Souls ils ont atteint les 95 personnes. Sans compter les studios externes.



- La plupart des devs du studio sont dans l'industrie depuis 15 ans.

- Par contre pour leur propre jeu faudra être patient, Bluepoint estime que pour les remaster et les remakes, l'équipe d'origine terminait son jeu puis on leur remettait pour qu'ils le peaufinent durant plusieurs années.

Mais bien entendu pour un jeu original, il y a un plan à établir (qui de plus ne fonctionne pas forcément toujours au premier coup) et le tout prend encore plus de temps qu'un remaster/remake, sinon ça ne serait pas un bon jeu selon lui.

- Hulst estime que pour Bluepoint, comme pour les autres studios de PlayStation, ils ont une vision à long terme avec eux (pas besoin de résultat à court terme), histoire que ces studios puissent réaliser leurs visions dans des délais raisonnables.



- Les retards récents de certains de leurs first party n'est pas préoccupant pour eux, notamment pour la santé, la créativité, le bien-être de leurs développeurs.

- Hulst et Thrush ont expliqué pourquoi les deux ont décidé d'officialiser ce rachat et d'intégrer Bluepoint sous la bannière de PlayStation Studios. Il s'agissait en grande partie de vouloir rendre cette relation de travail aussi bénéfique que possible pour les deux parties afin de laisser le studio produire son meilleur travail.



- Hulst explique qu'ils avaient laissé Bluepoint terminé Demon's Souls avant que les négociations ne commencent, pour qu'ils puissent se consacrer exclusivement au développement du jeu.



- Et du point de vue de M. Thrush, les deux parties ont si bien travaillé ensemble que l'acquisition leur permet simplement de continuer à faire ce qu'ils veulent sans qu'aucune formalité administrative ne vienne entraver leur action.



- Ils ne veulent pas grossir au point de devenir un énorme studio.



- Les deux parties se sont entendues sur les raisons pour lesquelles l'acquisition serait bénéfique et, pour faire simple, elle permet à Bluepoint, et à Thrush en tant que président du studio, de se concentrer davantage sur la création des expériences qu'ils souhaitent et de ne pas avoir à se soucier autant de la sécurité de l'équipe dans son ensemble.

- Hulst a expliqué que la récente approche de Sony est née d'un désir de laisser ces équipes faire leur meilleur travail avec les ressources de PlayStation à leur disposition.



- Hulst explique également que PlayStation n'arrêtera pas nécessairement de rechercher des acquisitions potentielles, mais qu'elles se doivent d'être de studios qui partagent les mêmes valeurs et peuvent étendre ce qui est offert aux joueurs PlayStation.

C'est via IGN que l'on en apprend plus sur Bluepoint, notamment leurs debuts, leur relation avec Sony et ce qu'il en découle.