GameInformer 9/10

Bridge of Spirits trébuche un peu par endroits, mais sprinte avec confiance au cœur de l'aventure, récompensant le joueur avec des secrets à gogo et des visuels qui valent presque toujours la peine d'être admirés. Si vous aimez les jeux de type Zelda ou recherchez simplement une expérience qui vous fera sourire à chaque étape, vous ne pouvez pas vous tromper avec Kena: Bridge of Spirits.

IGN 8/10

Avec ses combats élégamment simples et son monde magnifique, Kena : Bridge of Spirits rappelle l'époque des Zeldas, Okami et Star Fox Adventures de l'ère N64/GameCube, tout en ajoutant des sensibilités modernes et une touche personnelle.

IGNFrance 8/10

Gamekult 8/10

JVFR 8/10

Bridge of Spirits stumbles a little in spots, yet confidently sprints into the heart of the adventure, rewarding the player with secrets galore and visuals that are almost always worth admiring. If you love Zelda-like games or are just looking for an experience that will make you smile every step of the way, you can’t go wrong with Kena: Bridge of Spirits.With its elegantly simple combat and beautiful world, Kena: Bridge of Spirits harkens back to the days of the N64/GameCube-era Zeldas, Okami, and Star Fox Adventures, while also adding modern sensibilities and a distinct personal touch.Tout ce qui est proposé par Ember Lab est bien fait et même si Kena Bridge of Spirits est un jeu d’aventure à la structure finalement très classique et parfois même un peu répétitive, la réalisation et la direction artistique sont époustouflantes. L’incroyable bande originale d’inspiration indonésienne saura vous transporter pour votre voyage dans l’univers de Kena. Les phases de combats sont justes et cohérentes et en deviennent vite addictives. Les petits pikmin-likes – les Rots – sont très bien implémentés et servent autant dans les énigmes qu’en combat de manière défensive ou offensive. Ainsi, le plaisir ressenti manette en mains est indéniable mais le scénario reste assez inégal et l’histoire principale ainsi que le personnage de Kena ne feront pas date. Tout en restant de jolis prétextes à l’aventure globale, ils vous permettront néanmoins d’approfondir de manière poignante la psychologie des différents personnages rencontrés, plus intéressants.Pour un premier jeu, Ember Lab réalise avec Kena : Bridge of Spirits un coup de maître imparable. Il y a d'abord l'évidence d'une réalisation bluffante et sa promesse parfaitement tenue de nous plonger dans un véritable film d'animation à l'atmosphère tantôt délicate et poétique, tantôt furieusement épique. Mais derrière ces atours ravissants, il y a bel et bien un jeu solide et fort, une aventure où plane un peu l'ombre de Link et quelques autres productions du genre, mais qui s'enrichit de tout un tas de belles idées parfaitement mises en oeuvre pour donner vie à un titre singulier à l'atmosphère tout bonnement ensorcelante. Oui, on en voudrait plus, mais ce n'est pas à cause de quelque radinerie du studio ; c'est bien par gourmandise tant la découverte de cet univers nous laisse pantois, étourdi devant un tel savoir-faire et une telle maîtrise. Il nous tarde de voir ce que Ember Lab saura nous réserver à l'avenir.Kena: Bridge of Spirits est exactement le jeu qu'on imaginait. Sous ses atours exquis de « film d’animation à jouer » se cache un Zelda-like ambitieux, qui sait très bien placer ses pions pour offrir une expérience à la fois riche et gratifiante. Une réussite, tout simplement.