JVC 16/20

Millenium 75%

Gameblog 7/10

Gamekult 7/10

Gamergen 13/20

Nintendo semble avoir entendu les reproches faits au Skyward Sword de 2011 et les a drastiquement atténués. En offrant des contrôles alternatifs et en minimisant les interactions avec Fay qui cassaient le rythme de l’aventure, cette nouvelle version va plus loin que d'autres remasters et change ce qui en avait le plus besoin. S’il accuse son âge lorsque l’on s’intéresse aux textures ou à certains choix ergonomiques discutables, il propose néanmoins une aventure prenante qui gagne toute son ampleur dans sa deuxième partie. Skyward Sword HD est un incontournable pour qui n’a pas découvert le titre à l’époque et un plaisir pour les vétérans qui voudraient repartir à l’aventure au dos de leur Célestrier Vermeil. Ces derniers ne pourront qu’apprécier le rythme bien plus soutenu de l’aventure et redécouvriront dans d’excellentes conditions les origines de cette saga légendaire.Comparé à sa première version sur Wii, Zelda Skyward Sword HD n’est pas une révolution mais propose toutefois de bonnes améliorations. Le titre ne convaincra peut-être pas les joueurs l’ayant déjà terminé, mais a su s’adapter parfaitement à la console hybride.C’est une occasion à ne pas rater si vous souhaitez découvrir cet opus important de la saga Zelda !Pour fêter les 35 ans de la série et les 10 ans de l'épisode original, Nintendo choisit donc d'abattre la carte Skyward Sword HD, un choix qui oblige à un véritable exercice d'équilibriste au vu des spécificités de cet épisode autrefois centré autour de la Wiimote. Côté pile, cette réédition profite d'un luxueux écrin avec un affichage lissé et un frame rate à 60 fps qui rendent l'aventure très agréable; côté face, la prise en main à la manette souffre parfois d'une ergonomie encore brouillonne lorsque l'action s'emballe. Pourtant, les qualités de level design sont toujours aussi appréciables, tant elles secouent encore aujourd'hui la formule originale, mais il faudra pour en profiter composer avec quelques lourdeurs de game design qui continuent à maintenir Skyward Sword HD sur terre, quand les cieux lui tendaient les bras. Avec une Fay largement réduite au silence, il serait sans doute dommage de ne pas (re)découvrir cet épisode très singulier, et de se rappeler ce que Breath of the Wild lui doit, histoire de faire plaisir à Eiji Aonuma. Un anniversaire, c'est toujours l'occasion de se dire qu'on s'aime, non ?Nintendo ne peut pas faire des miracles du côté de la prise en main, malheureusement. Oui, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est beau, très beau, mais le gameplay fait tirer les cheveux des joueurs, surtout ceux qui possèdent une Switch Lite. Pour le coup, nous vous recommandons d'y jouer avec des Joy-Con séparés sur Switch classique ou Lite (si vous en avez à la maison). La raison ? C'est plus souple et, surtout, nous pouvons contrôler la caméra comme bon nous semble. Nous regrettons également le fameux concert symphonique qui était inclus dans la boîte Wii d'antan. La firme aurait pu l'incruster dans l'écran titre, en bonus, pour délecter nos esgourdes, mais il n'en est rien. Si vous l'avez déjà fait, mise à part la partie visuelle qui pas mal changé, il n'y a rien qui nous donne envie de succomber à nouveau. La nouvelle génération, elle, va simplement plonger dans un jeu cloîtré aux commandes laissant à désirer. Encore une fois, bon courage si vous avez une Lite dans votre poche...