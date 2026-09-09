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Priorité à Zelda ou à GTA VI !?




Tout est dans le titre ! Nous avons deux très très gros jeux à deux semaines d'intervalle. Pas forcément le temps de finir Zelda avant GTA VI.

Allez vous faire ce remake d'Ocarina of Time direct ou allez vous le garder pour plus tard en vue de GTA VI le 19 novembre ?

Perso j'hésite, d'un côté un jeu culte magnifiquement refait mais que je connais déjà, et de l'autre un des plus gros jeu de tous les temps visiblement, mais je n'ai jamais été très fan de GTA (mais celui là me tente bien).

La question s'adresse ceux qui ont une Switch 2 et une PS5 / XBox Series, sinon ça sert à rien !
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    Who likes this ?
    suzukube, tynokarts
    posted the 09/09/2026 at 07:19 PM by djfab
    comments (30)
    johnlesnonnes posted the 09/09/2026 at 07:23 PM
    Deux semaines c’est large, pourquoi choisir ?
    shuntaro posted the 09/09/2026 at 07:23 PM
    Prends les deux. Tu refais Zelda en attendant d'avoir GTA.
    wanda posted the 09/09/2026 at 07:24 PM
    Aucun des deux.
    51love posted the 09/09/2026 at 07:24 PM
    Zelda, largement.

    GTA, c'est moins ma came.

    Et puis ce dernier, il va sortir avec des bugs certainement tellement il va être ambitieux j'attendrai la version PC.
    djfab posted the 09/09/2026 at 07:25 PM
    johnlesnonnes : j'aurai pas le temps de faire Zelda en entier d'ici GTA VI.

    shuntaro : oui je prends les deux, mais j'aurai pas le temps de finir Zelda qui est quand même long, d'ici GTA VI.
    shinz0 posted the 09/09/2026 at 07:26 PM
    Toujours le seum de l'absence d'un Collector GTA VI
    Donc Zelda
    kidicarus posted the 09/09/2026 at 07:27 PM
    Zelda vu que je ne suis pas fan de GTA.
    altendorf posted the 09/09/2026 at 07:27 PM
    GTA 6. Bonnie et Clyde des temps modernes
    vyperz posted the 09/09/2026 at 07:27 PM
    Les deux
    nicolasgourry posted the 09/09/2026 at 07:29 PM
    Zelda, en plus il y a une version "boite".
    gaeon posted the 09/09/2026 at 07:30 PM
    Zelda parce que je suis un fanboy, surtout d'OOT

    Aussi parce que GTA VI zappe le format physique. Ils auront mon argent mais je vais faire jouer le backlog avant donc faudra pad qu'ils soient pressé avec leur putain de code.
    ducknsexe posted the 09/09/2026 at 07:30 PM
    D un côté Zelda tu connais déjà le parcours et la map de fond en comble, Mais si tu veux rêver fais Zelda .sinon GTA6 c'est un nouveau jeu tout frais. Qui va te prendre plus de temps je pense car la map est gigantesque.
    tynokarts posted the 09/09/2026 at 07:36 PM
    Les deux, c’est la fête du gaming
    johnlesnonnes posted the 09/09/2026 at 07:37 PM
    djfab Même si tu n’as pas le temps de le finir au moins tu auras avancé et si tu ne joues pas à GTA 6 day one cela voudra dire que c’est parce que tu prends du plaisir sur OoT.
    wickette posted the 09/09/2026 at 07:37 PM
    GTA je le fais sur pc en 2027 perso

    Je donne plus un euro à sony sur les multiplateformes

    Mais sinon j’aurai pris les 2, je peux tranquillement diviser mon temps de jeu, j’aime pas jouer 70h au meme jeu et m’en lasser à force
    mizuki posted the 09/09/2026 at 07:39 PM
    Zelda, GTA VI il se fera tranquillement en 8k/120fps sur PS7 j'ai aucun doute la dessus
    link571 posted the 09/09/2026 at 07:42 PM
    Les 2 mon amis. En plus 2 semaines suffit largement à finir OOT avant GTA 6
    zekk posted the 09/09/2026 at 07:48 PM
    GTA6
    edgar posted the 09/09/2026 at 07:50 PM
    Zelda évidemment, qui plus est en physique.
    icebergbrulant posted the 09/09/2026 at 07:54 PM
    Zelda en 1er et GTA 6, on me l’offre à Noël (et oui 0 euros pour vous enfoirés de chez Rockstar ) mais je suis à 2 doigts de demander autre chose comme cadeau de fin d’année car j’ai un pressentiment !!

    GTA 6 en version physique avec disques fin 2027 pour relancer encore + les ventes !!
    Aurais-je raison ? Aurais-je tort ? Réponse dans 1 an
    kikoo31 posted the 09/09/2026 at 07:57 PM
    Zelda est facile à terminer
    sérieusement ...

    en 2 semaines c'est plié pas à 100 % mcertes
    thekingofpop posted the 09/09/2026 at 08:00 PM
    Bah franchement il y aurait une version physique de GTA6, je l'aurais pris depuis longtemps et le collector, mais non dommage :/ ça sera full gratuitement sur PC
    thelastone posted the 09/09/2026 at 08:02 PM
    Zelda gta 6 sur PC après
    burningcrimson posted the 09/09/2026 at 08:02 PM
    Zeldaaaaaaaaa
    kazey77 posted the 09/09/2026 at 08:07 PM
    Perso Zelda, puis GTA 6 mais sur PC l'année prochaine
    1. Flemme du 30fps
    2. Flemme de l'acheter 2 fois a 80€ et pas pourvoir revendre le 1er
    mooplol posted the 09/09/2026 at 08:27 PM
    Zelda car en phydique et faible décote chez nintendo apres le Day one. Gta en promo voir full dema car les boîtes vides osef
    fritesmayo76 posted the 09/09/2026 at 08:29 PM
    Zelda déjà fait de multiples fois, et à part la refonte graphique discutable ça reste le même titre.
    GTA figure de proue de la mort du cd et hyprocrisie totale de Rockstar qui n'assume pas.
    Bref, aucun.
    suzukube posted the 09/09/2026 at 08:29 PM
    Gta6
    cyr posted the 09/09/2026 at 08:31 PM
    1: zelda n'est pas prêt de baisser. Niveau prix.
    2: gta 6 est la pour être sur les 2 prochaines générations avec des améliorations comme le 60 fps et la vue fps.
    3: faite ce que vous voulez
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