Tout est dans le titre ! Nous avons. Pas forcément le temps de finir Zelda avant GTA VI.Allez vous faire ce remake d'ou allez vous le garder pour plus tard en vue dePerso j'hésite, d'un côté un jeu culte magnifiquement refait mais que je connais déjà, et de l'autre un des plus gros jeu de tous les temps visiblement, mais je n'ai jamais été très fan de GTA (mais celui là me tente bien).La question s'adresse ceux qui ont, sinon ça sert à rien !