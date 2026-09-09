Tout est dans le titre ! Nous avons deux très très gros jeux à deux semaines d'intervalle
. Pas forcément le temps de finir Zelda avant GTA VI.
Allez vous faire ce remake d'Ocarina of Time direct
ou allez vous le garder pour plus tard en vue de GTA VI le 19 novembre
?
Perso j'hésite, d'un côté un jeu culte magnifiquement refait mais que je connais déjà, et de l'autre un des plus gros jeu de tous les temps visiblement, mais je n'ai jamais été très fan de GTA (mais celui là me tente bien).
La question s'adresse ceux qui ont une Switch 2 et une PS5 / XBox Series
, sinon ça sert à rien !
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posted the 09/09/2026 at 07:19 PM by djfab
GTA, c'est moins ma came.
Et puis ce dernier, il va sortir avec des bugs certainement tellement il va être ambitieux j'attendrai la version PC.
shuntaro : oui je prends les deux, mais j'aurai pas le temps de finir Zelda qui est quand même long, d'ici GTA VI.
Donc Zelda
Aussi parce que GTA VI zappe le format physique. Ils auront mon argent mais je vais faire jouer le backlog avant donc faudra pad qu'ils soient pressé avec leur putain de code.
Je donne plus un euro à sony sur les multiplateformes
Mais sinon j’aurai pris les 2, je peux tranquillement diviser mon temps de jeu, j’aime pas jouer 70h au meme jeu et m’en lasser à force
GTA 6 en version physique avec disques fin 2027 pour relancer encore + les ventes !!
Aurais-je raison ? Aurais-je tort ? Réponse dans 1 an
sérieusement ...
en 2 semaines c'est plié pas à 100 % mcertes
1. Flemme du 30fps
2. Flemme de l'acheter 2 fois a 80€ et pas pourvoir revendre le 1er
GTA figure de proue de la mort du cd et hyprocrisie totale de Rockstar qui n'assume pas.
Bref, aucun.
2: gta 6 est la pour être sur les 2 prochaines générations avec des améliorations comme le 60 fps et la vue fps.
3: faite ce que vous voulez