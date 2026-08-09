Mark Cerny, game designer depuis plus de 45 ans (ainsi que lead architect des consoles PlayStation), et Geoff Keighley, créateur des Game Awards et de la Summer Game Fest, s’associent pour donner un coup de pouce à la nouvelle génération de créateurs de jeux vidéo. Les deux hommes viennent de lancer la Nova Games Foundation, une initiative philanthropique indépendante destinée à financer et accompagner de jeunes diplômés souhaitant développer leurs propres projets.Le programme prévoit de sélectionner chaque année 20 jeunes game designers. Chacun recevra une première aide de 100.000 dollars, tandis qu’environ un quart des bénéficiaires pourront obtenir jusqu’à 500.000 dollars supplémentaires si leur projet prend une direction particulièrement prometteuse. Les financements seront débloqués progressivement en fonction de l’avancement du développement.Nova Games Foundation ne cherchera pas à récupérer une part des jeux financés. Les créateurs conserveront leurs droits et resteront libres de choisir leurs éditeurs et plateformes. La fondation pourra éventuellement les mettre en relation avec des acteurs de l’industrie, mais sans prendre de participation financière dans leurs projets.L’argent ne sera pas le seul soutien proposé. Les bénéficiaires pourront également profiter des conseils et de l’expérience de professionnels reconnus du jeu vidéo. Josef Fares, notamment connu pour It Takes Two et Split Fiction, fait déjà partie des développeurs ayant rejoint l’initiative et promis de contribuer à son fonctionnement.Les candidatures ouvriront en décembre et concerneront dans un premier temps les étudiants des promotions 2026 et 2027 issus de 13 formations spécialisées réparties dans huit pays. Parmi les établissements partenaires figurent notamment la New York University, l’University of Southern California, Abertay University en Écosse, le Cnam-Enjmin en France, TH Köln en Allemagne et le Royal Melbourne Institute of Technology en Australie. Les premiers Nova Fellows seront annoncés en mars 2027.Mark Cerny et Geoff Keighley souhaitent avant tout encourager des jeux capables de proposer une véritable démarche artistique, littéraire ou sociétale. Le premier cite notamment des titres comme Outer Wilds, Journey, Abzû ou Gorogoa parmi les expériences correspondant à cette vision.Les deux hommes ont déjà consacré plusieurs millions de dollars de leur propre argent à la création de Nova Games Foundation, avec l’objectif de développer à terme un fonds suffisamment important pour fonctionner pendant plusieurs décennies. Ils espèrent également convaincre d’autres personnalités et entreprises du secteur de participer à l’initiative afin d’aider durablement de nouveaux talents à se lancer dans l’industrie.