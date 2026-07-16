C'est un système bien rodé, les éditeurs tiers paient Sony (Nintendo, Microsoft, etc...) des milliers de dollars pour mettre en avant leurs jeux sur les réseaux sociaux officiels du constructeur (tweets, vidéos, présentation en direct...).Selon le spécialiste high-tech "Moore’s Law Is Dead", un rapport indiquerait que certains éditeurs sont actuellement frustrés que ces publications payantes soient inondées de commentaires négatifs et de notes communautaires de la part de joueurs en colère contre les récentes décisions de Sony. Il ajoute également que cela pourrait devenir un problème plus important pour les futures campagnes marketing, avec GTA 6 cité comme exemple si la vague de réactions négatives se poursuit.C'est évident, investir de l'argent pour se retrouver avec des réclamations, des gifs moqueurs ou des meme comme principales réactions, ça doit bien faire réfléchir à 2 fois maintenant. En tout cas, ça illustre que les tiers sont bien du couté où l'argent tombe, et il n'est toujours pas en faveur des consommateurs.Que ce soit vrai ou faux, les gens continuent de spammer sur les publications du compte principale de PlayStation et à dislike leur vidéos YouTube. Et le combat continue.EDIT - Pendant ce temps, la version PS5 du collector de Mortal Shell II est en rupture de stock, l'éditeur promet un restock pour ceux qui n'ont pas pu précommander, mais ça ne devrait être qu'après la sortie du jeu le 20 août prochain.