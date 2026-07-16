C'est un système bien rodé, les éditeurs tiers paient Sony (Nintendo, Microsoft, etc...) des milliers de dollars pour mettre en avant leurs jeux sur les réseaux sociaux officiels du constructeur (tweets, vidéos, présentation en direct...).
Selon le spécialiste high-tech "Moore’s Law Is Dead", un rapport indiquerait que certains éditeurs sont actuellement frustrés que ces publications payantes soient inondées de commentaires négatifs et de notes communautaires de la part de joueurs en colère contre les récentes décisions de Sony. Il ajoute également que cela pourrait devenir un problème plus important pour les futures campagnes marketing, avec GTA 6 cité comme exemple si la vague de réactions négatives se poursuit.
C'est évident, investir de l'argent pour se retrouver avec des réclamations, des gifs moqueurs ou des meme comme principales réactions, ça doit bien faire réfléchir à 2 fois maintenant. En tout cas, ça illustre que les tiers sont bien du couté où l'argent tombe, et il n'est toujours pas en faveur des consommateurs.
Que ce soit vrai ou faux, les gens continuent de spammer sur les publications du compte principale de PlayStation et à dislike leur vidéos YouTube. Et le combat continue.
EDIT - Pendant ce temps, la version PS5 du collector de Mortal Shell II est en rupture de stock, l'éditeur promet un restock pour ceux qui n'ont pas pu précommander, mais ça ne devrait être qu'après la sortie du jeu le 20 août prochain.
C'est dingue de chouiner pour cette histoire alors qu'il y a bien plus grave.
......le public de base a évolué, normal d'essayer de se rapprocher de leur façon de consommer.
Mais bon te demander de réfléchir un minimum, toi...
Exactement, on ne nous donne pas le choix et bien attendez vous a être emmerdé simple !
Les gros joueurs sont déjà sur PC.
Ce n'est pas parce que tu payes que tu as le droit a avoir quelque chose
le numérique l'a appris au gens, au éditeurs de comprendre que ça s'applique également a eux...
payer pour du vide c'est ce qu'ils essaye de nous non plus un jeu mais un service, donc ils recevront du vide a la place de l'argent
Les gros joueurs sont déjà sur PC.
mais bon ca représente moins de 50 millions de joueurs ca...(le nombre d'abonnement ps+ tourne autour des 46 millions) donc je ne sais pas si perdre plus de 50 millions de joueurs se traduit chez sony par un bof
«Tout est une Xbox» quand ils ont augmenté le GP et on a vu le résultat.
Finish the fight!
micheljackson il reste énormément de gros joueurs chez PlayStation.
Par contre en observant les évolutions ventes des différents écosystèmes sur ces 10 dernières années on constate que :
- PlayStation est de moins en moins utilisé pour les jeux premiums, ça devient le paradis pour les F2P,
- a l'inverse le PC qui étaient massivement utilisé pour les jeux multijoueurs, online, est de plus en plus utilisé pour les jeux solo et autre AAA.
Ya depuis un bon moment une migration d'une partie du public, en plus de la création de nouveaux marchés comme en Asie qui explique la croissance rapide de Steam par exemple.
Par contre si TOUS les gros joueurs devaient finir sur PC, PlayStation pourra dire adieu a des dizaines de millions de joueurs sur leur écosystème.