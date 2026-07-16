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Les tiers seraient mécontents du bashing contre Sony sur Twitter + Mortal Shell II PS5 en rupture de stock


C'est un système bien rodé, les éditeurs tiers paient Sony (Nintendo, Microsoft, etc...) des milliers de dollars pour mettre en avant leurs jeux sur les réseaux sociaux officiels du constructeur (tweets, vidéos, présentation en direct...).

Selon le spécialiste high-tech "Moore’s Law Is Dead", un rapport indiquerait que certains éditeurs sont actuellement frustrés que ces publications payantes soient inondées de commentaires négatifs et de notes communautaires de la part de joueurs en colère contre les récentes décisions de Sony. Il ajoute également que cela pourrait devenir un problème plus important pour les futures campagnes marketing, avec GTA 6 cité comme exemple si la vague de réactions négatives se poursuit.

C'est évident, investir de l'argent pour se retrouver avec des réclamations, des gifs moqueurs ou des meme comme principales réactions, ça doit bien faire réfléchir à 2 fois maintenant. En tout cas, ça illustre que les tiers sont bien du couté où l'argent tombe, et il n'est toujours pas en faveur des consommateurs.

Que ce soit vrai ou faux, les gens continuent de spammer sur les publications du compte principale de PlayStation et à dislike leur vidéos YouTube. Et le combat continue.

EDIT - Pendant ce temps, la version PS5 du collector de Mortal Shell II est en rupture de stock, l'éditeur promet un restock pour ceux qui n'ont pas pu précommander, mais ça ne devrait être qu'après la sortie du jeu le 20 août prochain.

https://x.com/Pirat_Nation/status/2077755381019759100/photo/1
    tags : sony
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    xynot, aozora78, marchand2sable, tripy73
    posted the 07/16/2026 at 03:07 PM by masharu
    comments (25)
    guiguif posted the 07/16/2026 at 03:09 PM
    ouroboros4 posted the 07/16/2026 at 03:11 PM
    Que ce soit vrai ou faux
    docteurdeggman posted the 07/16/2026 at 03:12 PM
    kikoo31 posted the 07/16/2026 at 03:14 PM
    masharu posted the 07/16/2026 at 03:15 PM
    ouroboros4 C'est le principe du conditionnel, le conditionnel dans le titre notamment .
    aozora78 posted the 07/16/2026 at 03:21 PM
    Bien, il faut que ça enmerde le plus de monde possible cette histoire.
    cyr posted the 07/16/2026 at 03:23 PM
    Le combat continue. Ça vous plaît pas, passer a autre chose.

    C'est dingue de chouiner pour cette histoire alors qu'il y a bien plus grave.

    ......le public de base a évolué, normal d'essayer de se rapprocher de leur façon de consommer.
    xynot posted the 07/16/2026 at 03:23 PM
    Bien bien ça
    masharu posted the 07/16/2026 at 03:26 PM
    cyr Je te retourne le conseil, passe à autre et laisse faire les gens .
    thorsan posted the 07/16/2026 at 03:27 PM
    Avoir le choix est crucial cela est valable pour tout !
    vagrant posted the 07/16/2026 at 03:28 PM
    cyr Faut croire que si autant de gens se plaignent, et que ça impacte leur marketing, c'est pas si négligeable que ça.
    Mais bon te demander de réfléchir un minimum, toi...
    opthomas posted the 07/16/2026 at 03:29 PM
    thorsan

    Exactement, on ne nous donne pas le choix et bien attendez vous a être emmerdé simple !
    marchand2sable posted the 07/16/2026 at 03:32 PM
    Sony ne mérite que ça, que cette shitstorm dure a l'infini.
    gamerdome posted the 07/16/2026 at 03:34 PM
    Pourtant le communiqué de Sony disait qu'ils avaient écouté les joueurs... j'comprends pas.
    micheljackson posted the 07/16/2026 at 03:34 PM
    Bof de toute façon Sony ne perdra pas le public qui achète ses consoles uniquement pour FIFA, GTA, "Colof".
    Les gros joueurs sont déjà sur PC.
    keiku posted the 07/16/2026 at 03:40 PM
    très bonne nouvelle qu'ils râlent... et qu'il voit leur chiffre diminuer... ils finances ce système qu'ils assument

    Ce n'est pas parce que tu payes que tu as le droit a avoir quelque chose
    le numérique l'a appris au gens, au éditeurs de comprendre que ça s'applique également a eux...

    payer pour du vide c'est ce qu'ils essaye de nous non plus un jeu mais un service, donc ils recevront du vide a la place de l'argent
    keiku posted the 07/16/2026 at 03:42 PM
    micheljackson Bof de toute façon Sony ne perdra pas le public qui achète ses consoles uniquement pour FIFA, GTA, "Colof".
    Les gros joueurs sont déjà sur PC.

    mais bon ca représente moins de 50 millions de joueurs ca...(le nombre d'abonnement ps+ tourne autour des 46 millions) donc je ne sais pas si perdre plus de 50 millions de joueurs se traduit chez sony par un bof
    zekk posted the 07/16/2026 at 03:44 PM
    keiku on t'a dit que tous les gamers sont sur pc
    adelfhitlor posted the 07/16/2026 at 03:45 PM
    Bien ça. Puis ça motive pour continuer.
    keiku posted the 07/16/2026 at 03:46 PM
    zekk bah oui, ils sont sur pc... ou du moins ils le seront , mais il reste encore la partie du grand publique qui ne joue pas a fifa et call of et qui représente quand même aujourd'hui 43 millions de personne sur ps5 au dernier chiffre de sony
    tripy73 posted the 07/16/2026 at 03:48 PM
    Comme je le disais sur mon compte X ce matin, Sony a détruit sa propre machine promotionnelle à cause de leur décision à la con, les développeurs devraient rompre leur contrat marketing avec eux et demander des remboursements des sommes engagées, PlayStation ne mérite que ça...
    riddler posted the 07/16/2026 at 03:49 PM
    Il y avait le même effet sur la campagne
     «Tout est une Xbox» quand ils ont augmenté le GP et on a vu le résultat.
    Finish the fight!
    51love posted the 07/16/2026 at 03:54 PM
    tripy73

    micheljackson il reste énormément de gros joueurs chez PlayStation.

    Par contre en observant les évolutions ventes des différents écosystèmes sur ces 10 dernières années on constate que :
    - PlayStation est de moins en moins utilisé pour les jeux premiums, ça devient le paradis pour les F2P,
    - a l'inverse le PC qui étaient massivement utilisé pour les jeux multijoueurs, online, est de plus en plus utilisé pour les jeux solo et autre AAA.

    Ya depuis un bon moment une migration d'une partie du public, en plus de la création de nouveaux marchés comme en Asie qui explique la croissance rapide de Steam par exemple.


    Par contre si TOUS les gros joueurs devaient finir sur PC, PlayStation pourra dire adieu a des dizaines de millions de joueurs sur leur écosystème.
    temporell posted the 07/16/2026 at 03:56 PM
    oui va y encore, que sony crève à tout jamais
    heracles posted the 07/16/2026 at 03:59 PM
    On boit vos larmes alors.
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