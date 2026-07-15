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En attendant, l'émulation PS5 sur PC avance, Astro Bot en passe d'être jouable prochainement


Si vous croyez comme certains que les contestations ne sont qu'une affaire de tweets qui s'estomperaient, c'est mal connaitre la situation globale. Sur la scène de l'émulation par exemple, les spécialistes ont redoublé d'effort depuis le 1er juillet.

4 émulateurs PS5 sont actuellement en conception et pour l'instant principalement les jeux 2D fonctionnent, avec le remake de Demon's Soul qui démarre sans être dans un état jouable et maintenant c'est au tour d'Astro Bot et de GTAV en passe d'être jouables prochainement sur PC.

A titre de comparaison, il n'y a qu'un seul émulateur PS4 et il ne sert que pour Bloodborne.

Certains espèrent que l'émulation de la PS5 sera rodée pour la sortie de GTAVI novembre prochain, et c'est une course contre la montre qui s'annonce avec notamment l'aide de IA générative.

Polygon - https://www.polygon.com/ps5-emulation-milestone-loads-gta-5/
    tags : sony
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    newtechnix, tripy73, mwaka971, plistter, alucardhellsing
    posted the 07/15/2026 at 09:55 AM by masharu
    comments (31)
    suzukube posted the 07/15/2026 at 10:01 AM
    Utiliser l'IA pour coder est très smart, en déplaise aux détracteurs
    5120x2880 posted the 07/15/2026 at 10:02 AM
    Il y a tellement de jeux porté avec Claude, j'avais fait un article, j'aimerais bien en refaire un mais tous les jours il y a un nouveau jeu qui sort, c'est ingérable. Après pour ce qui est de l'émulation, je sais qu'ils font ça pour le fun mais j'aurais plutôt vu la Switch 2, plus rentable pour les joueurs
    deathegg posted the 07/15/2026 at 10:05 AM
    Y a deux semaines franchement, j'aurai dit "quel honte, putain de PCistes qui pleurent sur chaque jeu sony, bla bla bla" et autre conneries du genre

    Là, rien à foutre, je souhaite sincèrement que ca se fasse très vite et ca permette de lancer les futurs jeux Sony Day one. Tout ce qui fait du tort à Sony maintenant, je soutiens.
    grundbeld posted the 07/15/2026 at 10:07 AM
    L’ennemi de mon ennemi est mon ami comme qui dirait. J’aime pas la communauté PC en général de par son caractère hautain. Mais s’ils peuvent saigner Sony de quelques précieuses gouttes, je prends.
    walterwhite posted the 07/15/2026 at 10:08 AM
    Excellente nouvelle

    Faut pas y aller avec le dos de la cuillère et bien leur mettre à l'envers.
    gamerdome posted the 07/15/2026 at 10:10 AM
    AstroBot... le jeu qui glorifiait le passé du hardware PlayStation, des accessoires officiels, et des jeux cultes... en boites.
    51love posted the 07/15/2026 at 10:14 AM
    Je sens que les emulateurs PlayStation vont progresser très vite entre l IA et la baise que Sony est en train de nous préparer pour 2028....

    N'empêche le crossgen qui va durer de plus en plus longtemps est un problème, Sony risque de se retrouver dans une situation comparable à Nintendo avec des jeux jouables day one sur PC, et parfois même dans des conditions supérieures aux consoles elle même.


    Et l'arrivée de la PlayStation Portable ne va rien arranger, car elle va tirer tout l'écosystème PlayStation vers le bas à la fois techniquement, et sur le fait que les jeux continueront de rester longtemps compatible avec du matos moins performant que la console Playstation la plus premium du moment.
    guiguif posted the 07/15/2026 at 10:19 AM
    Il y a encore deux semaines j'aurais ragé, mais là bien fait pour leur gueule, Sony ont ouvert la boite de Pandore
    gasmok2 posted the 07/15/2026 at 10:25 AM
    La meilleure réponse à Sony....vous voulez qu'on joue en démat
    ?...et bien on va le faire mais à nos conditions.
    Je soutiens totalement les différents projets d'émulation PS5
    serve posted the 07/15/2026 at 10:26 AM
    Jouable prochainement

    C'est un peu de l'abus comme titre.
    gamerdome posted the 07/15/2026 at 10:34 AM
    Après faut quelle machine pour faire tourner un émulateur PS5 ?
    22 posted the 07/15/2026 at 10:35 AM
    rogeraf posted the 07/15/2026 at 10:38 AM
    gamerdome un pentium 3 with 32 mégas de ram
    5120x2880 posted the 07/15/2026 at 10:43 AM
    gamerdome rogeraf Un 9600X à 150 balles suffira je pense, on verra mais Claude travail vite
    rogeraf posted the 07/15/2026 at 10:46 AM
    5120x2880 Ca me donne faim, ca me fait penser a Claudio Pizza
    heracles posted the 07/15/2026 at 10:48 AM
    Tout se passe comme prévu.
    mwaka971 posted the 07/15/2026 at 10:56 AM
    Le retour de la piraterie de masse, la belle époque émule. Et bien fait pour leur gueule
    nyseko posted the 07/15/2026 at 10:56 AM
    A voir, je serais curieux de connaître les specs PC nécessaire pour une émulation correcte de la console.

    En général, les deux freins ont toujours en premier le manque d'intérêt d'émuler ces consoles et en second les specs PC nécessaires.
    kujiraldine posted the 07/15/2026 at 11:02 AM
    suzukube : C'est tellement ancré dans les esprits que maintenant, une bonne partie de Chat GPT et Claude est développée en IA maintenant. Et j'imagine que c'est la même chose pour les autres modèles.
    romgamer6859 posted the 07/15/2026 at 11:04 AM
    faudra une grosse config non ?
    jackfrost posted the 07/15/2026 at 11:06 AM
    Top
    jenicris posted the 07/15/2026 at 11:11 AM
    Combien seront les faire fonctionner
    keiku posted the 07/15/2026 at 11:18 AM
    C'est très bien... vivement que ca progresse
    niflheim posted the 07/15/2026 at 11:22 AM
    J'y vois juste une tentative pour énerver Sony, l'initiative est là mais il y a un problème qui me gêne. C'est les p'tits malins qui espèrent en profiter tout en ayant rien à foutre de l'avenir du physique et des studios qui ont dépensé des millions à créer leurs jeux. En y voyant juste une opportunité de ne pas dépenser un centime pour jouer aux dernières exclusivités PS5.

    L'émulation ce que j'en pense aussi, c'est pas ma philosophie de préservation des jeux vidéo

    "Depuis des décennies, des développeurs de logiciels spécialisés travaillent sans relâche pour préserver le matériel des jeux vidéo dans les limites de l'émulation logicielle. Nous pensons que le FPGA représente la prochaine étape : le summum de la préservation du matériel des jeux vidéo pour l'avenir."

    L'histoire, c'est que n'ayant plus malheureusement ma Master System et Mega Drive ni d'écran CRT, j'avais dépensé des centaines d'euros pour faire importer une Mega Sg des US que je regrette aucunement aujourd'hui. C'est un petit bijou qui renvoie les émulateurs à la poubelle.

    Tout comme j'ai dépensé récemment des centaines d'euros pour une Neo Geo AES+ et ses jeux en boites.

    Sinon j'aurais fait comme le grand public en général, qui n'a aucune exigence vis à vis de la préservation, en me contentant d'un émulateur de jeux sur PC et d'une manette basique.


    C'est bien pour ça également que je ne revendrais pas non plus mes PS5 (pour la préservation du hardware d'origine) ainsi que toute ma collection de jeux physique PS5.

    J'achèterais aussi Wolverine day one en physique pour soutenir Insomniac et la cause du support physique, même si Marvel c'est pas trop ma came.

    Tout comme j'achèterais God of War Laufey en physique pour soutenir Santa Monica et la cause du support physique.

    Car ces deux studios n'y sont pour rien dans l'affaire et ont été pris en tenaille par les pourparlers de Rockstar et Sony.

    J'en ai vu qui ont dit qu'ils vont acheter ces deux jeux d'occasion alors qu'ils comptaient les prendre en neuf au départ. C'est dégueulasse !

    Alors qu'ils ont préco GTA VI en code in the box, ils ne savent pas pour quelle cause ils se battent !

    Car pour espérer gagner le combat, je le redis encore une fois, il faudrait impérativement que tout le monde fasse de même et annulent ses précos de GTA VI.

    C'est si compliqué ? vous pouvez pas attendre un an de plus pour voir comment les choses évoluent en ne l'achetant pas sur PS5

    Vous aurez tout le temps de le prendre en demat sur PS6 après, si rien ne bouge...
    dalbog posted the 07/15/2026 at 11:22 AM
    Un écran de démarrage ?

    Incroyable...
    5120x2880 posted the 07/15/2026 at 11:28 AM
    niflheim Le FPGA c'est de l'émulation aussi, le comportement d'un jeu sera plus fidèle sur une Nintendo 64 avec une rom de jeu chargé qu'avec une cartouche sur Analogue 3D. Le meilleur type de préservation c'est la décompilation pour accéder au code source, après tu peux en faire ce que tu veux, tout est lisible, compréhensible, reproductible et portable, ça donne même des indications au delà que celle que l'écran peut afficher.

    dalbog À chaque fois on a des commentaires de ce type, c'était pareil avec la Switch, la PS4 et toutes les consoles précédentes, puis on a rapidement vu où ça a mené.
    magneto860 posted the 07/15/2026 at 11:28 AM
    Il devrait se passer comme sur Switch du coup. Il faudra bientôt une connexion permanente au serveur de Sony pour avoir le droit de jouer...
    gasmok2 posted the 07/15/2026 at 11:47 AM
    niflheim
    Je n'ai pas préco, ni ne prendrai GTA6, même si c'est un jeu hyper attendu.

    Je chie à la gueule de Sony pour l'arrêt du support physique et GTA6 est juste le cheval de Troie pour nous faire avaler la pilule.

    J'ai toujours acheté mes jeux en boites et ce sur tous les supports...
    Je me contenterai des jeux déjà sortis et du rétrogaming (et Neggeo AES+).
    Pour le rétro officiel, il y a aussi Evercade qui sort ses jeux en boite et notices.

    On a le choix de jouer, il n'y a pas que Sony
    brook1 posted the 07/15/2026 at 11:49 AM
    jenicris une minorité comme d'hab avec l'émulation, puis on n'est pas à l'abri que Sony nous fasse une Nintendo concernant tous ces émulateurs qui prolifèrent grâce à l'IA.
    niflheim posted the 07/15/2026 at 11:50 AM
    5120x2880 Non, écoute bien ! ça parle aussi de la Neo Geo AES+ qui est en ASIC
    alucardhellsing posted the 07/15/2026 at 11:56 AM
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