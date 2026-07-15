Si vous croyez comme certains que les contestations ne sont qu'une affaire de tweets qui s'estomperaient, c'est mal connaitre la situation globale. Sur la scène de l'émulation par exemple, les spécialistes ont redoublé d'effort depuis le 1er juillet.4 émulateurs PS5 sont actuellement en conception et pour l'instant principalement les jeux 2D fonctionnent, avec le remake de Demon's Soul qui démarre sans être dans un état jouable et maintenant c'est au tour d'Astro Bot et de GTAV en passe d'être jouables prochainement sur PC.A titre de comparaison, il n'y a qu'un seul émulateur PS4 et il ne sert que pour Bloodborne.Certains espèrent que l'émulation de la PS5 sera rodée pour la sortie de GTAVI novembre prochain, et c'est une course contre la montre qui s'annonce avec notamment l'aide de IA générative.