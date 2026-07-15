Si vous croyez comme certains que les contestations ne sont qu'une affaire de tweets qui s'estomperaient, c'est mal connaitre la situation globale. Sur la scène de l'émulation par exemple, les spécialistes ont redoublé d'effort depuis le 1er juillet.
4 émulateurs PS5 sont actuellement en conception et pour l'instant principalement les jeux 2D fonctionnent, avec le remake de Demon's Soul qui démarre sans être dans un état jouable et maintenant c'est au tour d'Astro Bot et de GTAV en passe d'être jouables prochainement sur PC.
A titre de comparaison, il n'y a qu'un seul émulateur PS4 et il ne sert que pour Bloodborne.
Certains espèrent que l'émulation de la PS5 sera rodée pour la sortie de GTAVI novembre prochain, et c'est une course contre la montre qui s'annonce avec notamment l'aide de IA générative.
Là, rien à foutre, je souhaite sincèrement que ca se fasse très vite et ca permette de lancer les futurs jeux Sony Day one. Tout ce qui fait du tort à Sony maintenant, je soutiens.
Faut pas y aller avec le dos de la cuillère et bien leur mettre à l'envers.
N'empêche le crossgen qui va durer de plus en plus longtemps est un problème, Sony risque de se retrouver dans une situation comparable à Nintendo avec des jeux jouables day one sur PC, et parfois même dans des conditions supérieures aux consoles elle même.
Et l'arrivée de la PlayStation Portable ne va rien arranger, car elle va tirer tout l'écosystème PlayStation vers le bas à la fois techniquement, et sur le fait que les jeux continueront de rester longtemps compatible avec du matos moins performant que la console Playstation la plus premium du moment.
?...et bien on va le faire mais à nos conditions.
Je soutiens totalement les différents projets d'émulation PS5
C'est un peu de l'abus comme titre.
En général, les deux freins ont toujours en premier le manque d'intérêt d'émuler ces consoles et en second les specs PC nécessaires.
L'émulation ce que j'en pense aussi, c'est pas ma philosophie de préservation des jeux vidéo
"Depuis des décennies, des développeurs de logiciels spécialisés travaillent sans relâche pour préserver le matériel des jeux vidéo dans les limites de l'émulation logicielle. Nous pensons que le FPGA représente la prochaine étape : le summum de la préservation du matériel des jeux vidéo pour l'avenir."
L'histoire, c'est que n'ayant plus malheureusement ma Master System et Mega Drive ni d'écran CRT, j'avais dépensé des centaines d'euros pour faire importer une Mega Sg des US que je regrette aucunement aujourd'hui. C'est un petit bijou qui renvoie les émulateurs à la poubelle.
Tout comme j'ai dépensé récemment des centaines d'euros pour une Neo Geo AES+ et ses jeux en boites.
Sinon j'aurais fait comme le grand public en général, qui n'a aucune exigence vis à vis de la préservation, en me contentant d'un émulateur de jeux sur PC et d'une manette basique.
C'est bien pour ça également que je ne revendrais pas non plus mes PS5 (pour la préservation du hardware d'origine) ainsi que toute ma collection de jeux physique PS5.
J'achèterais aussi Wolverine day one en physique pour soutenir Insomniac et la cause du support physique, même si Marvel c'est pas trop ma came.
Tout comme j'achèterais God of War Laufey en physique pour soutenir Santa Monica et la cause du support physique.
Car ces deux studios n'y sont pour rien dans l'affaire et ont été pris en tenaille par les pourparlers de Rockstar et Sony.
J'en ai vu qui ont dit qu'ils vont acheter ces deux jeux d'occasion alors qu'ils comptaient les prendre en neuf au départ. C'est dégueulasse !
Alors qu'ils ont préco GTA VI en code in the box, ils ne savent pas pour quelle cause ils se battent !
Car pour espérer gagner le combat, je le redis encore une fois, il faudrait impérativement que tout le monde fasse de même et annulent ses précos de GTA VI.
C'est si compliqué ? vous pouvez pas attendre un an de plus pour voir comment les choses évoluent en ne l'achetant pas sur PS5
Vous aurez tout le temps de le prendre en demat sur PS6 après, si rien ne bouge...
Incroyable...
dalbog À chaque fois on a des commentaires de ce type, c'était pareil avec la Switch, la PS4 et toutes les consoles précédentes, puis on a rapidement vu où ça a mené.
Je n'ai pas préco, ni ne prendrai GTA6, même si c'est un jeu hyper attendu.
Je chie à la gueule de Sony pour l'arrêt du support physique et GTA6 est juste le cheval de Troie pour nous faire avaler la pilule.
J'ai toujours acheté mes jeux en boites et ce sur tous les supports...
Je me contenterai des jeux déjà sortis et du rétrogaming (et Neggeo AES+).
Pour le rétro officiel, il y a aussi Evercade qui sort ses jeux en boite et notices.
On a le choix de jouer, il n'y a pas que Sony