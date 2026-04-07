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PSN : le risque de perdre vos jeux digitaux
2028 : PlayStation tue le disque, mais la vraie menace est cachée dans la section 21.2 du PSN, selon JV.COM

JV.com a lu toutes les dernières CGI du PSN et notamment le point 21.2 : passé 3 ans sans vous être connecté, votre compte PSN purement et simplement supprimé .


Si vous n'avez pas utilisé votre compte au cours des 36 derniers mois, nous pouvons lancer des mesures pour le clôturer. Dans ce cas, nous vous contacterons à l'adresse e-mail associée à votre Compte, et vous disposerez de six mois pour vous connecter à votre Compte ou nous contacter pour nous demander de laisser votre compte ouvert - Conditions d’utilisation de PlayStation


Ne disparaissez pas pendant 3 ans
En gros, si vous ne vous connectez pas à votre compte PlayStation pendant 3 ans, Sony se réserve le droit de lancer les démarches pour le fermer. Et la fermeture d’un compte, ça veut dire que vous perdez tous les “produits numériques achetés”, pour reprendre les mots de Sony, que ce soit des jeux, des DLC, ou des films et séries (même si pour le grand et le petit écran, la société japonaise peut faire ça du jour au lendemain à cause de la fin d’accords de licence). “La clôture d'un compte est irréversible”

Pour un joueur régulier qui utilise un seul compte, il n’y a pas trop de souci à se faire. Mais si vous avez plusieurs comptes (obligatoirement rattachés à plusieurs adresses mail), il y a un risque. Puis, ce n’est jamais agréable de savoir que tout ce qu’on a acheté peut disparaître, qu’importe la raison.

Sur Xbox par exemple, c’est plus souple. Il y a bien une histoire de fermeture de compte si vous êtes inactif pendant 2 ans, mais si vous achetez quelque chose (hors cartes cadeaux et abonnement), “votre compte restera actif et Microsoft ne fermera pas votre compte en raison d’une inactivité”, note la firme de Redmond. Sony devrait en prendre de la graine, surtout avec la fin de la production de disques : à partir de janvier 2028, il faudra forcément passer par un compte PSN pour jouer aux nouveux jeux PlayStation.



Et pendant ce temps : votre compteur de jeu a sauté si vous jouez depuis un disque : simple bug ou vraie volonté?

JVCOM - https://www.jeuxvideo.com/news/2092231/2028-playstation-tue-le-disque-mais-la-vraie-menace-est-cachee-dans-la-section-21-2-du-psn.htm
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    posted the 07/04/2026 at 07:42 PM by obi69
    comments (11)
    mooplol posted the 07/04/2026 at 07:56 PM
    Rien de surprenant avec leur nouvelle politique. Mais surtout quelle honte le bug non résolu du tableau de bord psn sur les jeux joués et trophées. C’est en lien avec les jeux physique alors
    Tous ce montre bien la précarité de ce toit numérique
    altendorf posted the 07/04/2026 at 07:58 PM
    Perso j'ai aucun problème avec les données de mes jeux physiques sur mon tableau de bord
    zerdow posted the 07/04/2026 at 08:02 PM
    Ah oui quand même , Sony on lâcher tout ce qu’ils avait sur leur petit cœur ce n’est pas un simple débranchement du physique c’est un craquage psychologique à ce niveau là , d’ailleurs depuis hier j’ai repensé à l’histoire des drm qui bloqué l’accès aux jeux dématérialiser si tu ne te connecte pas pendant 30 jours à internet. Sony avait essayer de calmer le truc en disant que c’était juste 10 jours pour valider définitivement la licence , mais maintenant qu’ils sont passer en mode turbo fdp sans gène je ne serais pas surpris que cette histoire revienne sur le devant de la scène avec une PS6 full demat.
    jenicris posted the 07/04/2026 at 08:04 PM
    Pour le compteur, c'est un bug connu
    zerdow posted the 07/04/2026 at 08:06 PM
    Dire que j’avais hésiter à prendre une PS5 au dernier black friday… j’ai bien fait de finalement passer mon chemin. Le but était d’arrêter le PC pour revenir au physique
    obi69 posted the 07/04/2026 at 08:09 PM
    zerdow on voit surtout le changement complet de paradigme depuis la génération ps5.

    Et comme par hasard, cela va de parallèle avec la prise de filiale US sur PlayStation alors que pendant 4 générations c'était les japonais qui dirigeaient.
    ouroboros4 posted the 07/04/2026 at 08:16 PM
    ça existe depuis des années, on dirait que c'est seulement que les gens se réveillent
    mercure7 posted the 07/04/2026 at 08:21 PM
    A part un cas de coma, qui va subir ce cas de figure ?

    Tu reçois le mail, tu te connectes, et hop "à dans 3 ans"

    Tempête dans un verre de pisse . . .
    mooplol posted the 07/04/2026 at 08:39 PM
    altendorf j’ ai plus de 150 jeux qui ont disparu de la section trophée et pareil dans la session les plus joués
    magneto860 posted the 07/04/2026 at 08:40 PM
    En quoi est-ce normal d'avoir plusieurs comptes PSN ? Un compte PSN c'est une identité numérique. Avoir plusieurs comptes PSN ca sert à quoi ? A part à en avoir genre un en Inde et donc chercher à gruger Sony ?

    Pour le reste je ne vois pas le souci, s'ils envoient un rappel il me faut dix secondes perso pour lancer l'application sur mon téléphone.
    magneto860 posted the 07/04/2026 at 08:42 PM
    mooplol Sur la PS5 chez moi la fonction Comparer les trophées bugue souvent, elle semble oublier mes jeux joués.

    Mais la liste des trophées fonctionne normalement chez moi, et je peux également retrouver ceux-ci sur un site externe type psnprofiles pour m'en assurer.

    Qu'ont en commun les jeux qui ont disparu chez toi ? Etait-ce des shovelwares ?
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