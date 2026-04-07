Si vous n'avez pas utilisé votre compte au cours des 36 derniers mois, nous pouvons lancer des mesures pour le clôturer. Dans ce cas, nous vous contacterons à l'adresse e-mail associée à votre Compte, et vous disposerez de six mois pour vous connecter à votre Compte ou nous contacter pour nous demander de laisser votre compte ouvert - Conditions d’utilisation de PlayStation

Pour un joueur régulier qui utilise un seul compte, il n’y a pas trop de souci à se faire. Mais si vous avez plusieurs comptes (obligatoirement rattachés à plusieurs adresses mail), il y a un risque. Puis, ce n’est jamais agréable de savoir que tout ce qu’on a acheté peut disparaître, qu’importe la raison.



Sur Xbox par exemple, c’est plus souple. Il y a bien une histoire de fermeture de compte si vous êtes inactif pendant 2 ans, mais si vous achetez quelque chose (hors cartes cadeaux et abonnement), “votre compte restera actif et Microsoft ne fermera pas votre compte en raison d’une inactivité”, note la firme de Redmond. Sony devrait en prendre de la graine, surtout avec la fin de la production de disques : à partir de janvier 2028, il faudra forcément passer par un compte PSN pour jouer aux nouveux jeux PlayStation.

JV.com a lu toutes les dernières CGI du PSN et notamment le point 21.2 :En gros, si vous ne vous connectez pas à votre compte PlayStation pendant 3 ans, Sony se réserve le droit de lancer les démarches pour le fermer. Et la fermeture d’un compte, ça veut dire que vous perdez tous les “produits numériques achetés”, pour reprendre les mots de Sony, que ce soit des jeux, des DLC, ou des films et séries (même si pour le grand et le petit écran, la société japonaise peut faire ça du jour au lendemain à cause de la fin d’accords de licence). “La clôture d'un compte est irréversible”votre compteur de jeu a sauté si vous jouez depuis un disque : simple bug ou vraie volonté?