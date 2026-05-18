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2025 : année historiquement basse en France
Si le rapport du SELL détaille chaque année les ventes de jeux en physique et en démat (lorsque les données sont disponibles), ils ne donnent curieusement aucun chiffre pour les consoles en dehors de tendances en pourcentage.

Selon le fameux site installbase, l'année 2025 serait la pire année depuis 1996 avec seulement 1.6M de consoles vendues :

PlayStation 5: 0.7M (4M)
Nintendo Switch 2: 0.6M
Nintendo Switch: 0.2M (8.8M)
Xbox Series: 0.05M (0.85M)
Autres (PS4, Xbox One...) : 0.05M

La PS5 reste la console la plus vendue avec 700 000 unités mais se fera probablement dépasser en 2026 par la Switch 2 et qui dépassera les ventes totales des X Series. Ces dernières sont belle et bien en souffrance chez nous avec à peine 50 000 exemplaires vendus en 2025.
La Switch 1 qui est l'une des consoles les plus vendues de l'histoire en France avec 8.8M depuis la DS

Pour info, les consoles les plus vendues en France depuis la 3DS
Nintendo Switch: 8.8M
PlayStation 4: 6.1M
Nintendo 3DS: 5.7M
PlayStation 5: 4.0M
Xbox one: 1.8M
Xbox Series: ~850K
Nintendo Switch 2: ~600K
https://www.installbaseforum.com/forums/threads/1-6m-games-consoles-were-sold-in-france-in-2025-1-9-yoy-lowest-year-since-1996-ps5-top-selling-platform-0-7m.4596/
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    aeris201
    posted the 05/18/2026 at 05:01 PM by khazawi
    comments (12)
    aeris201 posted the 05/18/2026 at 05:04 PM
    Je crois que la Nintendo DS est la console la plus vendue ever en France avec plus de 10 millions
    khazawi posted the 05/18/2026 at 05:05 PM
    aeris201 depuis la 3DS c'est compté
    aeris201 posted the 05/18/2026 at 05:08 PM
    khazawi Tu as ecris « La Switch 1 qui est la console la plus vendue de l'histoire en France avec 8.8M »

    Non c’est la Nintendo DS. Mais j’en suis pas sûr à 100 %, a verifier, Mais il me semble qu’elle a franchit la barre des 10 millions en France
    jenicris posted the 05/18/2026 at 05:10 PM
    Au vu des prix des consoles, des jeux et du contexte économique, c'est parfaitement logique
    khazawi posted the 05/18/2026 at 05:16 PM
    aeris201 oui c'est bien la DS. Entre 10 et 12M apparemment.
    aeris201 posted the 05/18/2026 at 05:16 PM
    Nintendo Switch 2: ~600K

    Pour comparer, la Switch 1 s'est vendue a 900k en France durant l'année 2017, mais elle est sortie en mars donc elle a 3 mois de plus pris en compte comparé a la Switch 2 sortie en juin
    cail2 posted the 05/18/2026 at 05:21 PM
    Les chiffres Xbox... Je parie qu'ils ont vendu plus de mini fridges et de toasters à l'effigie de leurs consoles que de vraies consoles, quelle tristesse...
    aeris201 posted the 05/18/2026 at 05:24 PM
    khazawi Ok

    C'est 3 consoles Nintendo qui sont sur le podium des consoles les plus vendues en France

    1/. NIntendo DS avec plus de 10 millions
    2/. Nintendo Switch avec 8.8 millions
    3/. Nintendo Wii avec plus de 6 millions

    khazawi posted the 05/18/2026 at 05:25 PM
    aeris201 Nintendomination. C'est bête d'avoir mis le siège social européen en Allemagne lol
    aeris201 posted the 05/18/2026 at 05:28 PM
    khazawi Ils avaient nommé Stephane Bole a la tete de Nintendo of Europe, c'est pas si mal
    keiku posted the 05/18/2026 at 05:43 PM
    ca suit très bien la direction que j'indiquais, et 2026 sera encore pire... et ce malgré un certain GTA
    jobiwan posted the 05/18/2026 at 06:10 PM
    aeris201 Nintendo Switch 2: ~600K

    Pour comparer, la Switch 1 s'est vendue a 900k en France durant l'année 2017, mais elle est sortie en mars donc elle a 3 mois de plus pris en compte comparé a la Switch 2 sortie en juin

    Et un contexte économique et géopolitique totalement différent.

    keiku et ce malgré un certain GTA
    Dont nous ne connaissons toujours pas son prix de vente malgré l'annonce de l'ouverture des précommandes.
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