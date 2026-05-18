Si le rapport du SELL détaille chaque année les ventes de jeux en physique et en démat (lorsque les données sont disponibles), ils ne donnent curieusement aucun chiffre pour les consoles en dehors de tendances en pourcentage.
Selon le fameux site installbase, l'année 2025 serait la pire année depuis 1996 avec seulement 1.6M de consoles vendues :
PlayStation 5: 0.7M (4M)
Nintendo Switch 2: 0.6M
Nintendo Switch: 0.2M (8.8M)
Xbox Series: 0.05M (0.85M)
Autres (PS4, Xbox One...) : 0.05M
La PS5 reste la console la plus vendue avec 700 000 unités mais se fera probablement dépasser en 2026 par la Switch 2 et qui dépassera les ventes totales des X Series. Ces dernières sont belle et bien en souffrance chez nous avec à peine 50 000 exemplaires vendus en 2025.
La Switch 1 qui est l'une des consoles les plus vendues de l'histoire en France avec 8.8M depuis la DS
Pour info, les consoles les plus vendues en France depuis la 3DS
Nintendo Switch: 8.8M
PlayStation 4: 6.1M
Nintendo 3DS: 5.7M
PlayStation 5: 4.0M
Xbox one: 1.8M
Xbox Series: ~850K
Nintendo Switch 2: ~600K
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posted the 05/18/2026 at 05:01 PM by khazawi
Non c’est la Nintendo DS. Mais j’en suis pas sûr à 100 %, a verifier, Mais il me semble qu’elle a franchit la barre des 10 millions en France
Pour comparer, la Switch 1 s'est vendue a 900k en France durant l'année 2017, mais elle est sortie en mars donc elle a 3 mois de plus pris en compte comparé a la Switch 2 sortie en juin
C'est 3 consoles Nintendo qui sont sur le podium des consoles les plus vendues en France
1/. NIntendo DS avec plus de 10 millions
2/. Nintendo Switch avec 8.8 millions
3/. Nintendo Wii avec plus de 6 millions
Pour comparer, la Switch 1 s'est vendue a 900k en France durant l'année 2017, mais elle est sortie en mars donc elle a 3 mois de plus pris en compte comparé a la Switch 2 sortie en juin
Et un contexte économique et géopolitique totalement différent.
keiku et ce malgré un certain GTA
Dont nous ne connaissons toujours pas son prix de vente malgré l'annonce de l'ouverture des précommandes.