Si le rapport du SELL détaille chaque année les ventes de jeux en physique et en démat (lorsque les données sont disponibles), ils ne donnent curieusement aucun chiffre pour les consoles en dehors de tendances en pourcentage.



Selon le fameux site installbase, l'année 2025 serait la pire année depuis 1996 avec seulement 1.6M de consoles vendues :



PlayStation 5: 0.7M (4M)

Nintendo Switch 2: 0.6M

Nintendo Switch: 0.2M (8.8M)

Xbox Series: 0.05M (0.85M)

Autres (PS4, Xbox One...) : 0.05M



La PS5 reste la console la plus vendue avec 700 000 unités mais se fera probablement dépasser en 2026 par la Switch 2 et qui dépassera les ventes totales des X Series. Ces dernières sont belle et bien en souffrance chez nous avec à peine 50 000 exemplaires vendus en 2025.

La Switch 1 qui est l'une des consoles les plus vendues de l'histoire en France avec 8.8M depuis la DS



Pour info, les consoles les plus vendues en France depuis la 3DS

Nintendo Switch: 8.8M

PlayStation 4: 6.1M

Nintendo 3DS: 5.7M

PlayStation 5: 4.0M

Xbox one: 1.8M

Xbox Series: ~850K

Nintendo Switch 2: ~600K