Treize titres first-party Xbox ont désormais franchi la barre des 100 000 unités sur PlayStation. Collectivement, ils ont généré 667 M$ de revenus bruts pour Microsoft, selon nos estimations.Cette analyse n’inclut pas Call of Duty. Nous avons également exclu les titres des studios acquis qui ont été lancés sur PlayStation avant la propriété de Microsoft, ainsi que les obligations contractuelles legacy comme Deathloop et Ghostwire : Tokyo.- Forza Horizon 5, qui a été lancé sur PS5 l’année dernière, trois ans et demi après les versions Xbox/PC, représente presque la moitié de ces revenus. C’est 323 M$ via 5,8 millions d’exemplaires vendus- Sea of Thieves se porte également bien sur PlayStation. En tant que l’un des premiers titres de la stratégie initiale de portage, il a écoulé 2,7 millions d’exemplaires sur la plateforme et généré près de 100 M$ là-bas. Il a aussi affiché une rétention à long terme impressionnante, avec 300 000 utilisateurs mensuels actifs (MAU) sur PS5- Indiana Jones and the Great Circle a écoulé 537 000 unités sur PlayStation 5, générant environ 37 M$ de revenus près d’un an après son lancement. Lancé sur le matériel de Sony seulement quatre mois après sa sortie sur Xbox, le titre a déjà surpassé les ventes de sa version Steam.- Pendant ce temps, Ninja Gaiden 4 et Microsoft Flight Simulator 2024 ont tous deux dépassé les 250 000 unités sur PS5, chaque titre approchant les 20 M$ de revenus bruts sur PS5, tandis que les ventes de Starfield continuent de s’écouler goutte à goutte après son lancement tiède sur PS5 il y a quelques semaines, dépassant désormais les 200 000 exemplaires.