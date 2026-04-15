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ventes PS5 de jeux Xbox , des studio qui seraient mort sans rachat et sans Game pass


si on prend le cas avowed
Avowed a fait environ 6 millions de joueurs en 1 mois via le Game Pass, au point qu’une suite est déjà validée. À côté, ses ventes PS5 sont bien plus faibles, et comme vous ne cessez de le repeter ca se vendrait encore moins sur Xbox , ne serait ce que par simple proportionnalité entre parc de console vendu et vente de jeu

ce qui montre clairement une chose : sans le Game Pass, des studios comme Obsidian auraient beaucoup plus de mal à exister aujourd’hui.

en étant pessimiste avec ~30 millions d’abonnés, le Game Pass équivaut facilement à 1 million de ventes “garanties” par jeu day one. Sans ça, plusieurs studios Xbox comme Ninja Theory, inXile Entertainment ou MachineGames seraient clairement en difficulté, surtout avec des sorties qui ne cartonnent pas forcément.

Aujourd’hui, le succès ne se mesure plus en ventes : des jeux comme Avowed, The Outer Worlds 2 ou Ninja Gaiden 4 peuvent être rentables et trouver leur public grâce à l’abonnement. Le Game Pass est devenu un pilier, pas juste une option.

bien sur le Game pass ne suffit pas nottament a cause du cout d'Activision , mais sans ces cout en regardant juste le modele de distribution il me parait evident le GP est central.
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    posted the 04/15/2026 at 01:48 PM by skuldleif
    comments (21)
    skuldleif posted the 04/15/2026 at 01:53 PM
    une chose est sure sans rachat/GP ces studio c'etait mort a 100%
    skuldleif posted the 04/15/2026 at 01:55 PM
    gat tu viens de le faire et a multiple reprise malgré que je te censure
    shanks
    gat posted the 04/15/2026 at 01:55 PM
    skuldleif On supprime pas les commentaires. No rage Amine
    guiguif posted the 04/15/2026 at 02:00 PM
    Alinea n'est pas fiable et basent ses chiffres sur le nombre de notes users, ça a deja été répété plein de fois.
    skuldleif posted the 04/15/2026 at 02:03 PM
    guiguif ya une marge d'erreur mais meme en la considérant les chiffres sont bas et une marge d'erreur c'est pas + ou - 100%
    jenicris posted the 04/15/2026 at 02:05 PM
    Alinea
    djfab posted the 04/15/2026 at 02:08 PM
    Sauf que 6 millions de joueurs ça veut rien dire du tout... Ca se trouve, la plupart ont juste testé le jeu une demi heure parce qu'ils y avaient accès... Après le jeu n'est surtout pas très apprécié avec 6,8/10 meta, c'est surtout ça le problème ! S'il était meilleur, il se serait mieux vendu !
    skuldleif posted the 04/15/2026 at 02:11 PM
    djfab ca veut dire quelquechose MS a greenlight une suite
    shanks posted the 04/15/2026 at 02:16 PM
    gat
    Pas d'insultes quand même.

    Concernant l'article, il y a du vrai et du faux.

    Dans le cas de Obsidian, oui, en l'état et lorsque l'on voit les contre-performances de Avowed et The Outer Worlds 2 (ce dernier était pourtant très bon), le studio serait aujourd'hui mort sans le chéquier de Xbox et le Game Pass.

    MAIS, si les mecs étaient indépendants, ils n'auraient peut-être jamais fait Avowed et Outer Worlds 2, mais de nouvelles tentatives Kickstarter à la Pillars of Eternity pour survivre d'une autre façon.
    altendorf posted the 04/15/2026 at 02:18 PM
    jenicris Yep, c'est pas vraiment fiable niveau suivi des données
    djfab posted the 04/15/2026 at 02:18 PM
    skuldleif : il n'y a rien d'officiel concernant une suite, ça reste à confirmer !
    rogeraf posted the 04/15/2026 at 02:20 PM
    Le probleme c'est le gamepass lui meme. Un ninja gaiden 4 aurait fait bcp de ventes (2/3 millions peu etre) et permis de vendre des consoles Microsoft. Deuxio, les abonnés GP n'achetent quasiment plus de jeux. Des ventes en moins importantes, c'est la que tu as des studios qui peuvent couler par manque de ventes
    romgamer6859 posted the 04/15/2026 at 02:21 PM
    ça n'aurait pas été une grande perte pour compulsion, c'est bon on rigole !

    Bien sûr que obsidian aurait galéré avec leurs kickstarter et qu'on aurait eu des petits projets peut être moins de variété par rapport à ce qu'on a aujourd'hui.
    skuldleif
    j'ai toujours dit qu'il y avait des jeux GP, c'est pas péjoratif mais des plus petits jeux comme kiln ou keeper remplissent ce rôle, tu vas les acheter 20 balles pour ne plus jamais y rejouer ?

    Le prix du GP après, c'est un autre sujet.
    skuldleif posted the 04/15/2026 at 02:25 PM
    romgamer6859 ce que tu appel jeux GP ,j'appel ca jeu issu de studio qui seraient mort sans le GP , ca englobe aussi machine game et indiana jones/wolfenstein rend toi compte
    skuldleif posted the 04/15/2026 at 02:27 PM
    rogeraf non dans la mesure ou la PS5 c'est 50% de ventes dans le pire des cas sur ce genre de jeux , donc non sans Gamepass tetais au mieux a 500 000 au moment ou ca compte reelement a savoir les premiers mois de mise en ventes
    rasalgul posted the 04/15/2026 at 02:27 PM
    Le GP est une bénédiction
    Ça a sécurisé bon nombres de studios.

    Les editeurs eux c'est une autre histoire ils mourront avec la folie de leurs prix.

    L'avenir est à la baisse des prix
    rasalgul posted the 04/15/2026 at 02:29 PM
    shanks pas d'insultes ?

    Vraiment ? ! J'y comprends plus rien moi
    romgamer6859 posted the 04/15/2026 at 02:29 PM
    skuldleif
    Pourtant ils ont fermé arkane austin et c'est pas uniquement pour redfall
    cyr posted the 04/15/2026 at 02:29 PM
    djfab c'est mon cas. J'ai fait une petite partie, et puis je suis partie.
    skuldleif posted the 04/15/2026 at 02:33 PM
    romgamer6859 une chose est sure sans rachat/GP ces studio c'etait mort a 100%

    pas 90 pas 50 pas 20 pas 0 mais 100%
    romgamer6859 posted the 04/15/2026 at 02:34 PM
    skuldleif
    parce qu'ils ne vendent pas, mais font de bons jeux
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