si on prend le cas avowedAvowed a fait environ 6 millions de joueurs en 1 mois via le Game Pass, au point qu’une suite est déjà validée. À côté, ses ventes PS5 sont bien plus faibles, et comme vous ne cessez de le repeter ca se vendrait encore moins sur Xbox , ne serait ce que par simple proportionnalité entre parc de console vendu et vente de jeuce qui montre clairement une chose : sans le Game Pass, des studios commeauraient beaucoup plus de mal à exister aujourd’hui.en étant pessimiste avec ~30 millions d’abonnés, le Game Pass équivaut facilement à 1 million de ventes “garanties” par jeu day one. Sans ça, plusieurs studios Xbox commeouseraient clairement en difficulté, surtout avec des sorties qui ne cartonnent pas forcément.Aujourd’hui, le succès ne se mesure plus en ventes : des jeux comme Avowed, The Outer Worlds 2 ou Ninja Gaiden 4 peuvent être rentables et trouver leur public grâce à l’abonnement. Le Game Pass est devenu un pilier, pas juste une option.bien sur le Game pass ne suffit pas nottament a cause du cout d'Activision , mais sans ces cout en regardant juste le modele de distribution il me parait evident le GP est central.