si on prend le cas avowed
Avowed a fait environ 6 millions de joueurs en 1 mois via le Game Pass, au point qu’une suite est déjà validée. À côté, ses ventes PS5 sont bien plus faibles, et comme vous ne cessez de le repeter ca se vendrait encore moins sur Xbox , ne serait ce que par simple proportionnalité entre parc de console vendu et vente de jeu
ce qui montre clairement une chose : sans le Game Pass, des studios comme Obsidian
auraient beaucoup plus de mal à exister aujourd’hui.
en étant pessimiste avec ~30 millions d’abonnés, le Game Pass équivaut facilement à 1 million de ventes “garanties” par jeu day one. Sans ça, plusieurs studios Xbox comme Ninja Theory
, inXile Entertainment
ou MachineGames
seraient clairement en difficulté, surtout avec des sorties qui ne cartonnent pas forcément.
Aujourd’hui, le succès ne se mesure plus en ventes : des jeux comme Avowed, The Outer Worlds 2 ou Ninja Gaiden 4 peuvent être rentables et trouver leur public grâce à l’abonnement. Le Game Pass est devenu un pilier, pas juste une option.
bien sur le Game pass ne suffit pas nottament a cause du cout d'Activision , mais sans ces cout en regardant juste le modele de distribution il me parait evident le GP est central.
shanks
Pas d'insultes quand même.
Concernant l'article, il y a du vrai et du faux.
Dans le cas de Obsidian, oui, en l'état et lorsque l'on voit les contre-performances de Avowed et The Outer Worlds 2 (ce dernier était pourtant très bon), le studio serait aujourd'hui mort sans le chéquier de Xbox et le Game Pass.
MAIS, si les mecs étaient indépendants, ils n'auraient peut-être jamais fait Avowed et Outer Worlds 2, mais de nouvelles tentatives Kickstarter à la Pillars of Eternity pour survivre d'une autre façon.
Bien sûr que obsidian aurait galéré avec leurs kickstarter et qu'on aurait eu des petits projets peut être moins de variété par rapport à ce qu'on a aujourd'hui.
skuldleif
j'ai toujours dit qu'il y avait des jeux GP, c'est pas péjoratif mais des plus petits jeux comme kiln ou keeper remplissent ce rôle, tu vas les acheter 20 balles pour ne plus jamais y rejouer ?
Le prix du GP après, c'est un autre sujet.
Ça a sécurisé bon nombres de studios.
Les editeurs eux c'est une autre histoire ils mourront avec la folie de leurs prix.
L'avenir est à la baisse des prix
Vraiment ? ! J'y comprends plus rien moi
Pourtant ils ont fermé arkane austin et c'est pas uniquement pour redfall
pas 90 pas 50 pas 20 pas 0 mais 100%
parce qu'ils ne vendent pas, mais font de bons jeux