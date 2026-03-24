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[Rumeur] Un abonnement Game Pass moins cher et un partenariat avec Netflix?
Le nouveau PDG de Xbox pourrait rendre le Game Pass moins cher, selon un rapport.

Asha Sharma tenterait, semble-t-il, de rendre la Xbox « plus attrayante pour un plus large éventail de clients ».


Microsoft Gaming a une nouvelle PDG, Asha Sharma succédant à Phil Spencer, et l'une des mesures importantes qu'elle envisagerait serait une modification du Xbox Game Pass afin de le rendre moins cher.

Selon The Information, l'une de ses ambitions est de rendre les futures consoles et les produits comme le Game Pass plus attractifs pour un public plus large. À cette fin, le rapport indique que Sharma pourrait envisager de revoir la tarification du Game Pass afin de proposer des formules d'abonnement moins chères.

En octobre 2025, Microsoft a augmenté les prix du Game Pass. Le Game Pass Ultimate a vu son prix grimper de 50 % pour atteindre 30 $ par mois. Le Game Pass Premium coûte quant à lui 15 $ par mois, tandis que le Game Pass Essential est à 10 $ par mois. Le Game Pass pour PC est à 16,50 $ par mois.

Concernant une formule Game Pass moins chère, il semblerait que Microsoft envisage de proposer à l'avenir une version financée par la publicité . En effet, il a été rapporté que les utilisateurs pourraient visionner des publicités en échange de l'accès gratuit aux jeux Game Pass.

De nombreux autres services de divertissement proposent des formules avec publicité, gratuites ou à prix réduit par rapport aux versions sans publicité. Netflix en est un excellent exemple : son abonnement avec publicité est disponible à partir de 8 $ par mois, soit une réduction importante par rapport à l’abonnement Standard (18 $ par mois).

GameSpot a contacté Microsoft afin d'obtenir des éclaircissements sur les suggestions formulées dans l'article de The Information.


Un partenariat avec Netflix ?

Dans le même rapport, Greg Peters, co-PDG de Netflix, a indiqué avoir discuté avec Sharma de différentes possibilités de collaboration entre Netflix et Xbox concernant des offres groupées d'abonnements. Rien n'a été confirmé, mais Peters a précisé qu'il n'excluait aucune possibilité.

« Il faudrait trouver une solution qui convienne au consommateur et aux deux entreprises, et franchement, je pense que Microsoft cherche encore la formule gagnante pour son abonnement Game Pass », a déclaré Peters. « Mais ce que j'apprécie dans la réflexion d'Asha, c'est qu'elle se demande constamment : "Comment faire plus ?" Et c'est déjà passionnant à suivre. »

Par ailleurs, le même article rapportait que l'une des premières décisions de Sharma en tant que PDG de Microsoft Gaming avait été de mettre fin à la campagne « This Is An Xbox », qui avait suscité de vives réactions. La campagne a été discrètement retirée des sites web de Microsoft peu après la prise de fonction de Sharma à la tête de Microsoft Gaming en février.


https://www.gamespot.com/articles/new-xbox-ceo-could-make-game-pass-less-expensive-report-says/1100-6538978/
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    posted the 03/24/2026 at 05:10 PM by ouroboros4
    comments (15)
    magneto860 posted the 03/24/2026 at 05:18 PM
    Oh oui, des jeux vidéos à la sauce YouTube, avec des pubs toutes les cinq à quinze minutes !
    ravyxxs posted the 03/24/2026 at 05:26 PM
    Une bonne offre pour le public XBOX encore fidèle aujourd'hui,et très faible dans les datas.

    Une offre qui ne s'adresse surtout pas aux joueurs qui possèdent déjà une PS5 ou les futurs acheteurs qui n'ont aucune des deux, et au final iront plus vers Playstation. On connaît la chanson à présent,cette marque s'est tué, mais continue à gémir au sol, wesh...Faudrait déjà que les territoires qu'ils ont conquis avant, les respectent, à savoir les UK et US. C'est même pas le cas ! Où est-ce qu'ils pensent qu'ils vont choper des gens ? Au Japon ?

    XBOX me rappelle parfois Blackberry, HTC, Nokia et Motorola dans le monde des portables...

    Laisser tomber, rester éditeur et faite votre blé.
    rogeraf posted the 03/24/2026 at 05:26 PM
    Intéressant, faudra voir le prix
    keiku posted the 03/24/2026 at 05:26 PM
    je ne pense pas que le prix soit le seul facteur pour lesquel les gens n'adhère pas au gamepass, car même a 1 euro ca n'a jamais dépassé les 30 millions d’abonné, les gens reste attaché a la possession, même fictive de leur jeu et de plus en plus avec les generation qui se ralonge et les nouveau titre qui mettent de plus en plus de temps a sortir...

    pour le coup le gold était une meilleurs formule que le gamepass... mais jamais il ne pourront avoir une source de revenu continue qui puisse satisfaire une majorité des clients, ca c'est un rêve qui ne se realisera jamais
    sonilka posted the 03/24/2026 at 05:29 PM
    C'est presque étonnant que MS qui ne jure que par la formule abonnement depuis plusieurs années maintenant et qui veut faire croitre son nombre d'abonnés n'ait pas tenté plus tot la formule abonnement GP x Netflix / Amazon Prime / HBO etc. Ca peut d'ailleurs etre un pari gagnant-gagnant pour les concernés.
    olex posted the 03/24/2026 at 05:29 PM
    Ça ne durera pas, le modèle sVOD actuel ne peut pas tenir sans augmenter exponentiellement. Il y aura toujours des compromis.
    ravyxxs posted the 03/24/2026 at 05:31 PM
    Moi ce qui me tue à présent avec cette marque,c'est que j'ai l'impression que personne n'a écoute ni ne retient ce que Spencer leur a expliqué.

    Ils ont perdu cette guerre. A présent c'est éditeur et abonnement et un gros focus sur le PC,marché pas conquis par Sony.

    Personne n'écoute, il avait dit, noit sur blanc, les gens ont migré(XBOX ONE vers PS4) ont décidé et se sont fait leur ludothèque en plus des listes d'amis, rien n'est transférable en terme de donnée donc c'est mort. Ils continueront surement vers la nouvelle génération avec leur ancienne ludothèque etc. On peut pas demander à nos anciens joueurs de revenir et de tout racheter, c'est impossible, c'est perdu, la GDC comme ils l'appellent, est perdu pour nous. Notre concurrent n'est plus Playstation.

    Bordel c'était ses mots. Je commence à croire qu'ils ont vraiment perdu un gros pilliers pour la marque....
    akinen posted the 03/24/2026 at 05:31 PM
    On peut zapper l’éternelle mascarade de promesses et aller direct aux annulations, licenciement et fermeture de studio?
    keiku posted the 03/24/2026 at 05:37 PM
    ravyxxs et dire qu'a l'époque de la 360 ils avaient les moyens d'être leader, mais plutot que de continuer encore plus fort dans ce sens, il se sont dit c'est bon on est leader on arrete les frais et on fait de la rétention (ce que sony est en train de faire sur cette gen et qui ne va pas les aider pour la suite)

    Mais bon c'est comme ca qu'on instruit les économiste au USA donc il ne font qu'appliquer ce qu'il ont lu dans leur manuel scolaire et voila pourquoi tous les gros tombent les un après les autres la bas, aujourd'hui
    newtechnix posted the 03/24/2026 at 05:40 PM
    Une mauvaise idée et on le sait via Nintendo qui justement rechigne à mettre des applis youtube, etc sur ses machines.

    Car le business c'est de vendre des jeux vidéo si demain tu dis aux développeurs bon vous serez en concurrence avec Netflix certains iront voir ailleurs et zapperont la version Xbox.
    On se dira mais bon y'a Steam mais voilà un business où tu dois partager encore les gains...les actionnaires vont mettre un terme à tout cela à moment

    Et si on va plus loin, ils proposeront aussi Tiktok...et là on verra la gueule de Netflix.

    Pourtant toute l'industrie est au courant: c'est la guerre du temps disponible des clients.

    Le foot par exemple s'inquiète que la nouvelle génération n'arrive plus à se concentrer à regarder un match 90 minutes se contentant de résumé. Les jeunes ne regardent plus les matchs et quand les marques vont comprendre cela les milliards en sponsoring vont faire pschittt...
    walterwhite posted the 03/24/2026 at 05:56 PM
    Après s'être prostitué chez SONY, les voilà qu'ils faire la cour à NETFLIX/AMAZON/APPLE TV

    Ils sont tellement acculés avec leurs investissements qui les a mis dedans.
    romgamer6859 posted the 03/24/2026 at 06:52 PM
    de la daubasse
    mafacenligne posted the 03/24/2026 at 06:56 PM
    et donc la solution c'est de ce faire lobotomisé par la publicicité et le wokisme de netflix
    badeuh posted the 03/24/2026 at 07:00 PM
    A tout hasard, y a t il qqun ayant testé LibNXbox (la promesse est de faire tourner le gamepass sur un switch mod) ?
    naoshige11 posted the 03/24/2026 at 08:06 PM
    Je comprend pas trop comment ils se sont dit que ça pourrait être bien de couplé un abo de JV avec un abo de VOD, ça cible pas DU TOUT le même public, et c'est pas comme ça qu'ils vont drastiquement augmenter le nombre d'abo GamePass...

    Par contre, un service moins cher avec de la pub, faut voir comment c'est implanter. Si c'est pas un truc totalement intrusif à la Youtube (je vois bien le jeu en streaming se couper toutes les demi-heure pour mater 59s de pub à la con qui n'a aucun rapport avec le JV ) pourquoi pas.
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