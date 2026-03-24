Le nouveau PDG de Xbox pourrait rendre le Game Pass moins cher, selon un rapport.
Asha Sharma tenterait, semble-t-il, de rendre la Xbox « plus attrayante pour un plus large éventail de clients ».
Microsoft Gaming a une nouvelle PDG, Asha Sharma succédant à Phil Spencer, et l'une des mesures importantes qu'elle envisagerait serait une modification du Xbox Game Pass afin de le rendre moins cher.
Selon The Information, l'une de ses ambitions est de rendre les futures consoles et les produits comme le Game Pass plus attractifs pour un public plus large. À cette fin, le rapport indique que Sharma pourrait envisager de revoir la tarification du Game Pass afin de proposer des formules d'abonnement moins chères.
En octobre 2025, Microsoft a augmenté les prix du Game Pass. Le Game Pass Ultimate a vu son prix grimper de 50 % pour atteindre 30 $ par mois. Le Game Pass Premium coûte quant à lui 15 $ par mois, tandis que le Game Pass Essential est à 10 $ par mois. Le Game Pass pour PC est à 16,50 $ par mois.
Concernant une formule Game Pass moins chère, il semblerait que Microsoft envisage de proposer à l'avenir une version financée par la publicité . En effet, il a été rapporté que les utilisateurs pourraient visionner des publicités en échange de l'accès gratuit aux jeux Game Pass.
De nombreux autres services de divertissement proposent des formules avec publicité, gratuites ou à prix réduit par rapport aux versions sans publicité. Netflix en est un excellent exemple : son abonnement avec publicité est disponible à partir de 8 $ par mois, soit une réduction importante par rapport à l’abonnement Standard (18 $ par mois).
GameSpot a contacté Microsoft afin d'obtenir des éclaircissements sur les suggestions formulées dans l'article de The Information.
Un partenariat avec Netflix ?
Dans le même rapport, Greg Peters, co-PDG de Netflix, a indiqué avoir discuté avec Sharma de différentes possibilités de collaboration entre Netflix et Xbox concernant des offres groupées d'abonnements. Rien n'a été confirmé, mais Peters a précisé qu'il n'excluait aucune possibilité.
« Il faudrait trouver une solution qui convienne au consommateur et aux deux entreprises, et franchement, je pense que Microsoft cherche encore la formule gagnante pour son abonnement Game Pass », a déclaré Peters. « Mais ce que j'apprécie dans la réflexion d'Asha, c'est qu'elle se demande constamment : "Comment faire plus ?" Et c'est déjà passionnant à suivre. »
Par ailleurs, le même article rapportait que l'une des premières décisions de Sharma en tant que PDG de Microsoft Gaming avait été de mettre fin à la campagne « This Is An Xbox », qui avait suscité de vives réactions. La campagne a été discrètement retirée des sites web de Microsoft peu après la prise de fonction de Sharma à la tête de Microsoft Gaming en février.
https://www.gamespot.com/articles/new-xbox-ceo-could-make-game-pass-less-expensive-report-says/1100-6538978/
Une offre qui ne s'adresse surtout pas aux joueurs qui possèdent déjà une PS5 ou les futurs acheteurs qui n'ont aucune des deux, et au final iront plus vers Playstation. On connaît la chanson à présent,cette marque s'est tué, mais continue à gémir au sol, wesh...Faudrait déjà que les territoires qu'ils ont conquis avant, les respectent, à savoir les UK et US. C'est même pas le cas ! Où est-ce qu'ils pensent qu'ils vont choper des gens ? Au Japon ?
XBOX me rappelle parfois Blackberry, HTC, Nokia et Motorola dans le monde des portables...
Laisser tomber, rester éditeur et faite votre blé.
pour le coup le gold était une meilleurs formule que le gamepass... mais jamais il ne pourront avoir une source de revenu continue qui puisse satisfaire une majorité des clients, ca c'est un rêve qui ne se realisera jamais
Ils ont perdu cette guerre. A présent c'est éditeur et abonnement et un gros focus sur le PC,marché pas conquis par Sony.
Personne n'écoute, il avait dit, noit sur blanc, les gens ont migré(XBOX ONE vers PS4) ont décidé et se sont fait leur ludothèque en plus des listes d'amis, rien n'est transférable en terme de donnée donc c'est mort. Ils continueront surement vers la nouvelle génération avec leur ancienne ludothèque etc. On peut pas demander à nos anciens joueurs de revenir et de tout racheter, c'est impossible, c'est perdu, la GDC comme ils l'appellent, est perdu pour nous. Notre concurrent n'est plus Playstation.
Bordel c'était ses mots. Je commence à croire qu'ils ont vraiment perdu un gros pilliers pour la marque....
Mais bon c'est comme ca qu'on instruit les économiste au USA donc il ne font qu'appliquer ce qu'il ont lu dans leur manuel scolaire et voila pourquoi tous les gros tombent les un après les autres la bas, aujourd'hui
Car le business c'est de vendre des jeux vidéo si demain tu dis aux développeurs bon vous serez en concurrence avec Netflix certains iront voir ailleurs et zapperont la version Xbox.
On se dira mais bon y'a Steam mais voilà un business où tu dois partager encore les gains...les actionnaires vont mettre un terme à tout cela à moment
Et si on va plus loin, ils proposeront aussi Tiktok...et là on verra la gueule de Netflix.
Pourtant toute l'industrie est au courant: c'est la guerre du temps disponible des clients.
Le foot par exemple s'inquiète que la nouvelle génération n'arrive plus à se concentrer à regarder un match 90 minutes se contentant de résumé. Les jeunes ne regardent plus les matchs et quand les marques vont comprendre cela les milliards en sponsoring vont faire pschittt...
Ils sont tellement acculés avec leurs investissements qui les a mis dedans.
Par contre, un service moins cher avec de la pub, faut voir comment c'est implanter. Si c'est pas un truc totalement intrusif à la Youtube (je vois bien le jeu en streaming se couper toutes les demi-heure pour mater 59s de pub à la con qui n'a aucun rapport avec le JV ) pourquoi pas.