Microsoft Gaming a une nouvelle PDG, Asha Sharma succédant à Phil Spencer, et l'une des mesures importantes qu'elle envisagerait serait une modification du Xbox Game Pass afin de le rendre moins cher.Selon The Information, l'une de ses ambitions est de rendre les futures consoles et les produits comme le Game Pass plus attractifs pour un public plus large. À cette fin, le rapport indique que Sharma pourrait envisager de revoir la tarification du Game Pass afin de proposer des formules d'abonnement moins chères.En octobre 2025, Microsoft a augmenté les prix du Game Pass. Le Game Pass Ultimate a vu son prix grimper de 50 % pour atteindre 30 $ par mois. Le Game Pass Premium coûte quant à lui 15 $ par mois, tandis que le Game Pass Essential est à 10 $ par mois. Le Game Pass pour PC est à 16,50 $ par mois.Concernant une formule Game Pass moins chère, il semblerait que Microsoft envisage de proposer à l'avenir une version financée par la publicité . En effet, il a été rapporté que les utilisateurs pourraient visionner des publicités en échange de l'accès gratuit aux jeux Game Pass.De nombreux autres services de divertissement proposent des formules avec publicité, gratuites ou à prix réduit par rapport aux versions sans publicité. Netflix en est un excellent exemple : son abonnement avec publicité est disponible à partir de 8 $ par mois, soit une réduction importante par rapport à l’abonnement Standard (18 $ par mois).GameSpot a contacté Microsoft afin d'obtenir des éclaircissements sur les suggestions formulées dans l'article de The Information.Dans le même rapport, Greg Peters, co-PDG de Netflix, a indiqué avoir discuté avec Sharma de différentes possibilités de collaboration entre Netflix et Xbox concernant des offres groupées d'abonnements. Rien n'a été confirmé, mais Peters a précisé qu'il n'excluait aucune possibilité.« Il faudrait trouver une solution qui convienne au consommateur et aux deux entreprises, et franchement, je pense que Microsoft cherche encore la formule gagnante pour son abonnement Game Pass », a déclaré Peters. « Mais ce que j'apprécie dans la réflexion d'Asha, c'est qu'elle se demande constamment : "Comment faire plus ?" Et c'est déjà passionnant à suivre. »Par ailleurs, le même article rapportait que l'une des premières décisions de Sharma en tant que PDG de Microsoft Gaming avait été de mettre fin à la campagne « This Is An Xbox », qui avait suscité de vives réactions. La campagne a été discrètement retirée des sites web de Microsoft peu après la prise de fonction de Sharma à la tête de Microsoft Gaming en février.