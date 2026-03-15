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Bruno Salomone nous a quitté
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RIP, 55 ans...
("suite d'une longue maladie", sans plus de précisions)



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    posted the 03/15/2026 at 12:57 PM by shanks
    comments (41)
    altendorf posted the 03/15/2026 at 12:57 PM
    Oh bah merde....
    testament posted the 03/15/2026 at 12:59 PM
    Igor d'Hossegor
    tynokarts posted the 03/15/2026 at 01:02 PM
    Serieux
    drybowser posted the 03/15/2026 at 01:02 PM
    Putain de merde c'est pas possible pas lui ((
    Je surkiffais son humour , le cochon d Inde, golri
    J arrive pas a y croire quoi
    jf17 posted the 03/15/2026 at 01:20 PM
    Je viens de voir l'info, triste nouvelle
    guiguif posted the 03/15/2026 at 01:21 PM
    Rip
    olex posted the 03/15/2026 at 01:24 PM
    J'étais complètement hermétique à son humour, mais je lui reconnais aisément quelques fulgurances et un capital sympathie indéniable. 55 ans c'est bien jeune, et j'admets que cette annonce est un petit coup de massue. Mes condoléances à ses proches, et qu'il repose en paix.
    zekk posted the 03/15/2026 at 01:24 PM
    RIP
    goldmen33 posted the 03/15/2026 at 01:27 PM
    Uuuf...
    ravyxxs posted the 03/15/2026 at 01:29 PM
    Je vois de plus en plus d'homme décédé dans la cinquantaine,c'est pas annodin, y a quelque chose....

    En 1930 c'était bien plus facile de franchir le cap des 70-80..
    elicetheworld posted the 03/15/2026 at 01:36 PM
    RIP
    masharu posted the 03/15/2026 at 01:47 PM
    https://www.youtube.com/watch?v=UCdByqXHMFg
    https://www.youtube.com/watch?v=mf86DaxbohU
    darkwii posted the 03/15/2026 at 02:08 PM
    RIP j ai été choqué quand j ai appris la nouvelles il était jeune encore
    azerty posted the 03/15/2026 at 02:13 PM
    ravyxxs pollution, pesticide et plastique partout...tout le monde crève du cancer, si en plus t'as une hygiène de vie de merde, c'est même pas la peine.
    narustorm posted the 03/15/2026 at 02:14 PM
    Ah
    akinen posted the 03/15/2026 at 02:16 PM
    J’ai bien aimé ses sketch du début.
    odyle54 posted the 03/15/2026 at 02:18 PM
    Ah merde, bien triste nouvelle ????
    sickjackz posted the 03/15/2026 at 02:18 PM
    RIP... 55ans bordel...
    cyr posted the 03/15/2026 at 02:24 PM
    Et il on voter pour qu'on part plus tard a la retraite....

    Mais vu ce qui se passe en ce moment, atteindre l'âge de la retraite va relever du miracle....

    55 ans .........personne devrait disparaître avant 75 ans surtout aujourd'hui avec les progrès de la médecine......mais en vrai, on recul dans l'espérance de vie......les chiffres ne mentent pas.
    micheljackson posted the 03/15/2026 at 02:30 PM
    Ben merde, je l'aimais bien lui, il était talentueux.
    55 ans...
    mithrandir posted the 03/15/2026 at 02:37 PM
    Je suis choqué, je l'appréciais beaucoup
    draven86 posted the 03/15/2026 at 02:44 PM
    Le choc
    opthomas posted the 03/15/2026 at 02:48 PM
    Choqué également putain RIP !
    shinz0 posted the 03/15/2026 at 02:53 PM
    RIP
    hyunckel posted the 03/15/2026 at 03:04 PM
    Rip cochon d'inde forever! Les nouscnous etaient vraiment les successeurs des inconnus avec leur parodies et bruno salomone etait vraiment une personne attachante
    junaldinho posted the 03/15/2026 at 03:17 PM
    RIP
    shambala93 posted the 03/15/2026 at 03:18 PM
    RIP, acteur joyeux !

    ravyxxs
    Pollution et la bouffe. Explosion des cancers colorectals et pancréatiques et ils sont très agressifs chez les « jeunes » ( 30-60 ans).
    mercure7 posted the 03/15/2026 at 03:24 PM
    shambala93 Je te confirme que ceux qui bouffent des produits transformés h24 + fumeurs, ils peuvent courir se faire dépister de suite.
    marcelpatulacci posted the 03/15/2026 at 03:29 PM
    Mais c'est pas vrai merde...

    RIP
    ducknsexe posted the 03/15/2026 at 03:33 PM
    R.I.P Aurevoir
    sussudio posted the 03/15/2026 at 03:45 PM
    Avé César!!!!! Je me souviens de cette réplique dans Kaamelot RIP
    greggy posted the 03/15/2026 at 03:51 PM
    Triste et si jeune

    Je me souviens aussi de lui, dans une VHS promo sur la PS1 que je regardais souvent ado.
    cyr posted the 03/15/2026 at 04:27 PM
    shambala93 la bouffe de merde est pas arrivé hier non plus. Il y a d'autre facteurs qu'on ignore.

    Éviter le sucre autant que possible, ne pas fumer, se drogué, picoler, et je sais même pas si ça suffira...


    Il y a un autre vecteur, un truc que beaucoup on fait il y a quelque année, après la pandémie. Mais je vois pas ce que ça pourrait être.....
    yogfei posted the 03/15/2026 at 04:35 PM
    Triste il était trop jeune...
    shambala93 posted the 03/15/2026 at 04:44 PM
    cyr
    Oui et non, la bouffe industrielle, ça a explosé dans les années 80/90/2000.
    C’est ce que disent les oncologues.
    churos45 posted the 03/15/2026 at 04:48 PM
    mais non... RIP
    malroth posted the 03/15/2026 at 04:49 PM
    c'est celui qui jouait le soldat romain dans la serie Kaamelott non ?
    yani posted the 03/15/2026 at 04:52 PM
    Oh mince, ça n'arrête pas décidemment pour le moment les hommes et la cinquantaine....

    C'était la voix emblématique de burger quiz aussi.
    vyse posted the 03/15/2026 at 04:53 PM
    cyr une étude d'oxford vient de confirmer sur une cohorte de 15 une réduction de 30% des cancers pour les personnes végétariennes et -20% pour ceux qui mangent du poisson ; l'élevage industriel a clairement un impact on le sait tous..le mythe de la grenouille dans la casserole d'eau bouillante..
    janolife posted the 03/15/2026 at 05:40 PM
    Ça craint, aussi jeune…qu’il repose en paix
    micheljackson posted the 03/15/2026 at 05:55 PM
    cyr
    Tous ces golems qui se sont fait injecter le vaccin contre le covid alors qu'il n'y avait aucun recule dessus, pour ne pas passer pour des "complotistes qui croient à la Terre plate"... c'est dingue.
    https://streamable.com/7cweq4
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