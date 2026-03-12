Vous connaissez Bluepoint Games ?
Peter Dalton, l'ancien pilier technique de Bluepoint
, vient de partager une analyse intéressante sur la stratégie actuelle de Sony concernant le PC et l’écosystème Steam.
Selon lui, certaines décisions récentes de PlayStation pourraient être influencées directement par l'arrivée de Steam dans nos salons :
J’ai lu une analyse intéressante expliquant pourquoi Sony pourrait être en train de ralentir ses sorties sur PC pour se concentrer davantage sur les exclusivités. Certains interprètent cela comme une réaction à Xbox, mais je ne suis pas convaincu que ce soit la véritable raison.
Une hypothèse plus intéressante est la montée en puissance d’un écosystème de consoles basé sur Steam. Les consoles existent en grande partie parce qu’elles offrent une alternative moins chère et plus simple aux PC de jeu. Pour la plupart des foyers, une console dédiée est plus facile à justifier que de construire ou d’entretenir un PC haut de gamme.
Cependant, si Valve lançait une nouvelle console Steam offrant une expérience proche d’une console tout en donnant accès à l’ensemble de la bibliothèque de jeux PC, cela pourrait devenir une option extrêmement attractive. Dans ce scénario, si Sony sortait tous ses jeux simultanément sur PC, une console Steam pourrait effectivement offrir le meilleur des deux mondes : la simplicité d’une console avec toute l’étendue du jeu sur PC.
Ce serait assez ironique si, après des décennies de rivalité entre consoles traditionnelles, Valve finissait finalement par remporter la guerre des consoles.
Après les propos de Mike Ybarra (ex-patron de Blizzard)
il y a une dizaine de jours qui pointait déjà Valve comme le nouveau "prédateur" du salon :
Le plus important : ils considèrent Valve comme un nouveau concurrent majeur.
Valve va entrer dans le salon et sur le marché des consoles avec la Steam Machine, ainsi que probablement des variantes tierces de celle-ci, toutes fonctionnant sous SteamOS. Valve fait rarement des erreurs, et Sony a raison de s’en rendre compte..
C'est donc au tour de Peter Dalton
de confirmer l'évidence : PlayStation craint Steam
.
Le mythe du “PC qui ne rapporte pas assez”
Certains observateurs expliquent les ajustements de stratégie de PlayStation sur PC par les ventes parfois modestes de certains portages.
Mais cet argument paraît discutable.
Même avec des performances décevantes sur certains titres, Sony génère chaque année des centaines de millions de dollars de revenus sur PC, et ce chiffre continue de croître année après année.
Au-delà des ventes directes, ces sorties offrent aussi une nouvelle visibilité aux licences PlayStation et élargissent leur public
.
Il est donc peu probable que cette stratégie long terme ait été abandonnée simplement parce que quelques portages ont moins performé que prévu.
Ces déclarations, le timing de Sony qui prend cette décision à la période où Valve prévoit de sortir sa console de salon, Xbox qui va aussi embarquer Steam... tout coïncide et abonde dans le même sens.
Lors de l'annonce de la Steam Machine, j'avais déclaré a plusieurs reprises en plaisantant (à moitié) que ce move allait inciter Sony à revoir sa politique, et peut être aussi à stopper les sorties PC/Steam...
Sony a-t-il raison d’être prudent ?
La réalité, c’est que Valve ne vend pas des dizaines de millions de consoles comme Sony ou Nintendo. Mais ça n’empêche pas l’entreprise d’avoir des avantages énormes.
Pas cotée en bourse, elle peut se permettre de penser long terme
, là où beaucoup d’autres regardent surtout le prochain trimestre pour faire plaisir aux actionnaires (oui, je parle bien du PS Plus
).
Et surtout… objectivement, Valve possède de loin l’écosystème gaming le plus solide qui soit. Catalogue, communauté, outils, services, pour les joueurs et les développeurs.
C’est aussi pour ça que Sony commence enfin à regarder Steam avec inquiétude maintenant qu'ils vont être un concurrent tout aussi frontal que Xbox.
Au final, c'est clairement ce qui a dû être l'élément déclencheur pour qu'ils reviennent en arrière sur les plans prévu pour le PC, entre la Steam Machine, Steam Deck, Xbox ROG Ally et l'unification totale PC/Xbox, ils ont dû voir d'un très mauvais œil le fait que leurs jeux soient disponible chez leurs concurrents.
Rendez-vous dans quelques années pour voir si ce choix stratégique sera le bon ou si la cannibalisation des ventes tiers par le marché du PC et Xbox/PC unifié ne sera pas préjudiciable à leur bizness à long terme.
Autant pour l'image que pour l'entretient de la bonne santé de la marque ?
Vu qu'il n'ont jamais eu les couilles d'aller full sur PC et de garder leur cul entre deux chaises en faisant du cas par cas, en mettant parfois des restrictions connes comme sur Helldivers 2, etc... ils s'attendaient à quoi?
Resultat : les joueurs PC s'en foutent de leur jeu majoritairement maintenant qu'ils sont disponible sur PC, et au pire ils peuvent les craquer par curiosité, alors que le statut d'exclusivités acclamés sur la génération précédente, créer un vrai aspect "envie" ou "curiosité".
D'ailleurs Valve eux même la considère comme un PC. Donc avant de parler de GDC, faudrait qu'elle en face partie.
Pour les autres hardware sous la TV ou l'on trouve/trouvera Steam? Encore moins crédible pour des tas de raisons. Ca restera du hardware de niche
je suis persuadé qu'avec cette stratégie de repli sur soit, Playstation va certe rester une marque très forte (et GTA6 va leur faire un bien fou), mais ils vont perdre encore en influence, ils n'ont pas les IP de Nintendo pour se différencier aussi nettement d'abord (90% des jeux vendus sur PS sont des jeux tiers, c'est a peu tout l'opposé pour Nintendo), et parce qu'ils ont fait les choses trop timidement comme le dit aozora78 avec leur strategie bidon sur PC, difficile d'avoir moins de vision.
A une époque tu pouvais rivaliser avec Steam, personne n'en voulait au départ de ce DRM de merde, meme chez Valve c'etait critiqué
Maintenant cet ecosysteme te donne l'impression d'être une réseau que plus personne ne peut empecher de grossir, avec peu d'effort de la part de Valve en matiere d'exclusivité pour le mettre en avant pourtant
C'est simplement naturel parce que c'est le meilleur, c'est un cercle 'vertueux'.
Et ce malgré la concurrence forte de plein de store sur PC et malgré les milliars offerts par Epic et son Fortnite..
Les exclusivités maisons sont importantes mais s'il ne reste plus que ça pour se différencier ce n'est pas assez face à un catalogue aussi complet que celui de Steam.
Tout comme on a vu que ça n'a pas suffit à Nintendo pour freiner la progression de la Playstation (paradis des tiers, tiens tiens, une coïncidence? ) a l'époque où ils avaient pourtant les meilleurs IP du marché (Mario 64, Zelda OoT, Mario Kart, etc...).
Alors attention, je suis pas en train de dire qu'a notre époque Sony=Nintendo et Steam=Playstation si on remonte dans les années 1990-2000, et surtout que le destin sera identique, mais il y a des similitudes dans la trajectoire.
Depuis 2010 je pense que c'est une faute industrielle de laisser grossir Steam, sans véritable concurrence, je pense meme ajs que c'est la plus grosse erreur depuis le support cartouche de la N64, et on continue d'y aller tout droit.
jenicris je prevois pas forcement des ventres autres que du 'niche' pour la Steam Machine, mais pouvoir avoir Steam dans un salon, peu importe le hardware, ça va etre bcp plus séduisant pr bcp de joueurs vu les avantages sur une 'simple' console avec ecosysteme fermé en matiere de catalogue, de service, de communauté.
Quand a Sony c'était sois tout day one PC au détriment de leurs consoles ou uniquement leurs consoles
Mais les deux à la fois ne pouvaient pas marché.
Ils ont fait un choix maintenant, ils ont tranché, à voir si c'est le bon.
La masse est souvent interessée par les jeux à la mode, et doit attendre un paquet d'année parfois pour les faire sur console, je pense par exemple a Minecraft, la plupart de ces jeux qui sortent de nul part, sortent d'abord sur PC.
Alors si Playstation se bloque sur son ecosysteme, ils font faire de gros cadeaux à la concurrence qui sur la longueur vont leur couter des plumes.
C'est une analyse intéressante.
La SD n'a rien changer dans le monde des consoles portable.
Il en sera de même avec les consoles de salon
51love les jeux a la mode, même les gamins y jouent sur leur laptop. Franchement la plupart s'en cognent des graphismes du moment qu'ils peuvent y jouer même sur leur laptop de bureau, au dernier jeu a la mode.
si les joueurs commencent à comprendre qu'ils peuvent jouer à ces jeux dans leur salon, en plus de tous les autres, ça peut avoir un poids considérable, et c'est aussi pour ça que le PC progresse, vu qu'en plus de ces jeux, les early access, les indés, quasi tout le catalogue console va aussi dessus.
Pour moi, l'écosysteme qui progresse, c'est l'écosysteme qui a les jeux les plus influents en temps et en heure.
A ce jeu, Steam / le PC devient imbattable.
C'est tres vrai et c'est bien tout le fond du probleme pour les consoles.
Les stores PC comme Steam sont les plus accessibles, même sur du matos de merde tu peux les installer et tu testes deja un bon nombre de jeux a la mode / gratos.
Alors si gamin, tu découvres ces ecosystemes de cette façon, que tu te fais un petit catalogue, bah en grandissant, tu seras peut etre tres content de retrouver ce meme catalogue sous ta TV simplement en t'achetant cette console plutot qu'une autre.
Et c'est bien pour ça que le PC est tentaculaire par nature et que le marché est exponentiel, à l'inverse des consoles qui t'attirent dans un ecosysteme et essayent de te garder.
La plupart s'en foutent du moment qu'ils peuvent déjà y jouer. Le gamin de 15 ans peut y jouer dans sa chambre, dans son salon, tranquille avec son PC du collège/lycée (les jeunes de maintenant). Et a tout age d'ailleurs
Ce sont de plus pour les jeux que tu cites des jeux parfaitement adaptés au clavier souris et devant la TV, avec une manette ? Je sais pas
Je parle en connaissance de cause, même avec un vieux Vega 8, les gamins seront ravis
Ca c'est surtout notre génération. La génération Z elle c'est plus les PC et tout ce qui est mobile, souvent le même jeu en étant osef de la puissance. Je caricature un peu mais je pense pas être loin de la réalité
Et pour ton dernier paragraphe, les jeunes s'intéressent au PC justement car c'est pas une console et pour tout un tas de raisons qui leurs sont propres et différentes de leur génération
Le marché des consoles est principalement joué par des mecs dans les 30 ou 40 ans d'ailleurs, pareil pour l'achat des jeux solos
C'est pour cela que je pense que la Steam Machine vise davantage des joueurs bien plus âgés, qui viennent déjà du monde du PC, en complément de leur PC gamer (a l'instar du Deck), mais là pour y jouer sur la TV
On en voit déjà quelques uns sur le site
D'ailleurs, à l'instant présent, je suis dans mon salon, sur ma TV, avec mon clavier et ma souris sans fil posés sur mon bout de canapé, et ce depuis 16 ans
Même si je joue 60/70 % du temps à la manette vu mon style de jeu préféré.
Par contre oui, à notre époque, c'est bien ça l'intérêt : avoir son écosystème accessible partout. Pourquoi en avoir plusieurs vu qu'ils se ressemblent quasi tous à s'y méprendre ?
Avant, il y avait une vraie différenciation. Aujourd'hui, à part Nintendo qui est unique, les autres sont très proches.
Donc l'accessibilité au plus grand nombre, la qualité et la quantité offertes par le catalogue, c'est ce qui fait la différence.
C'est bien pour ça que GTA VI va être un coup monstrueux pour PlayStation pendant un an, mais ça arrivera de moins en moins souvent.
aller l'ami, je dois filer j'ai encore du boulot ce soir qui m'attend bonne soirée, je reponds demain si besoin ^^
(lol je t'ai foutu l'entete du correcteur ortographique )
Un seul écosystème serait la pire chose qui pourrait arriver, à mon avis. Même si les différenciations sont minimes, il en faut.
Bonne soirée a toi aussi
Et on parle bien du meme public, sur ce point, ça n'aura pas specialement d'influence sur Playstation.
Mais sur du plus long terme, avoir Steam dans le salon, je pense que ça peut faire son nid, aupres de tous les publics, les plus anciens, comme les plus jeunes ^^
bref on verra bien je file ^^
Les zozos qui projettent leur volonté comme vérité…
On ne sait pas comment sera le marché du JV salon dans 5/10 ans. Croire que Steam va positionner 300 millions de machines avec sa Steam machine ou la prochaine Xbox est idiot. Cependant penser que ça sera niche sous prétexte de vivre pour PlayStation l’est également.
Nous ne sommes plus dans les années 2000 .
Nintendo aujourd'hui est le leader console, et steam le leader pc, sony est en train de se faire larguer de tous les cotés, ils ont profité cette gen de la base d'ancien joueur xbox mais ca sera difficilement reconductible pour la prochaine...
Ils ont donc eux même contribuer a faire transiter leur publique sur pc; car bon steam c'est bien mais pour que les gens y adhère il fallait qu'ils ai déja un catalogue sur la plateforme ce que playstation a aider a produire en libèrant leur exclu sur pc... quand au discours qu'il disait quand au fait que ca allait attirer des gens sur leur console
Ni la Helix ni la Steam Machine ne m’ont semblé prometteuses, mais cela ouvre la voie à d’autres marques. Inévitablement, une d’entre elles proposera un matériel abordable pour le grand public, ce qui pourrait potentiellement éroder les parts de marché de SONY.
Leur revirement aux full exclu est la meilleure chose qui soit pour garder cet avantage concurrentiel et avoir un rythme soutenu d’AAA d’ici 3-4 ans.