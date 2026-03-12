J’ai lu une analyse intéressante expliquant pourquoi Sony pourrait être en train de ralentir ses sorties sur PC pour se concentrer davantage sur les exclusivités. Certains interprètent cela comme une réaction à Xbox, mais je ne suis pas convaincu que ce soit la véritable raison.



Une hypothèse plus intéressante est la montée en puissance d’un écosystème de consoles basé sur Steam. Les consoles existent en grande partie parce qu’elles offrent une alternative moins chère et plus simple aux PC de jeu. Pour la plupart des foyers, une console dédiée est plus facile à justifier que de construire ou d’entretenir un PC haut de gamme.



Cependant, si Valve lançait une nouvelle console Steam offrant une expérience proche d’une console tout en donnant accès à l’ensemble de la bibliothèque de jeux PC, cela pourrait devenir une option extrêmement attractive. Dans ce scénario, si Sony sortait tous ses jeux simultanément sur PC, une console Steam pourrait effectivement offrir le meilleur des deux mondes : la simplicité d’une console avec toute l’étendue du jeu sur PC.



Ce serait assez ironique si, après des décennies de rivalité entre consoles traditionnelles, Valve finissait finalement par remporter la guerre des consoles.

Le plus important : ils considèrent Valve comme un nouveau concurrent majeur.



Valve va entrer dans le salon et sur le marché des consoles avec la Steam Machine, ainsi que probablement des variantes tierces de celle-ci, toutes fonctionnant sous SteamOS. Valve fait rarement des erreurs, et Sony a raison de s’en rendre compte..

Le mythe du “PC qui ne rapporte pas assez”

Sony a-t-il raison d’être prudent ?

Selon lui, certaines décisions récentes de PlayStation pourraient être influencées directement par l'arrivée de Steam dans nos salons :

C'est donc au tour de confirmer l'évidence :

Certains observateurs expliquent les ajustements de stratégie de PlayStation sur PC par les ventes parfois modestes de certains portages. Mais cet argument paraît discutable. Même avec des performances décevantes sur certains titres, Au-delà des ventes directes, ces sorties Il est donc peu probable que cette stratégie long terme ait été abandonnée simplement parce que quelques portages ont moins performé que prévu.

Lors de l'annonce de la Steam Machine, j'avais déclaré a plusieurs reprises en plaisantant (à moitié) que ce move allait inciter Sony à revoir sa politique, et peut être aussi à stopper les sorties PC/Steam...

La réalité, c'est que Valve ne vend pas des dizaines de millions de consoles comme Sony ou Nintendo. Mais ça n'empêche pas l'entreprise d'avoir des avantages énormes. Pas cotée en bourse, elle peut se permettre de, là où beaucoup d'autres regardent surtout le prochain trimestre pour faire plaisir aux actionnaires (oui, je parle bien du PS Plus).

Et surtout… objectivement, Valve possède de loin l'écosystème gaming le plus solide qui soit. Catalogue, communauté, outils, services, pour les joueurs et les développeurs.

C'est aussi pour ça que Sony commence enfin à regarder Steam avec inquiétude maintenant qu'ils vont être un concurrent tout aussi frontal que Xbox.