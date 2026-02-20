Phil Spencer, le patron de Xbox, prend sa retraite, et Sarah Bond, la présidente de Xbox, démissionne. Asha Sharma, responsable de l'IA chez Microsoft, lui succède.
Il y avait des rumeurs depuis quelques mois.
Par contre la démission de Sarah Bond c'est assez inattendu !
Mon cul il va aller prendre la place que son alter ego Hermen Hulst va laisser vacante
Entre fossoyeur on se comprend
Une IA aurait bien mieux geré Xbox ces 15 dernières années
> « L’année dernière, Phil Spencer a pris la décision de prendre sa retraite au sein de l’entreprise, et depuis nous discutons de la planification de la succession. Je veux remercier Phil pour son leadership extraordinaire et son partenariat. Pendant 38 ans chez Microsoft, y compris 12 ans à diriger la division Gaming, Phil a aidé à transformer ce que nous faisons et comment nous le faisons. »
## ???? Phil Spencer
> « Quand j’ai franchi les portes de Microsoft en tant que stagiaire en juin 1988, je n’aurais jamais pu imaginer les produits que j’aiderais à construire, les joueurs et clients que nous servirions, ou les équipes extraordinaires que j’aurais la chance de rejoindre. Ça a été une aventure épique et vraiment un privilège pour toute une vie. »
> « L’automne dernier, j’ai dit à Satya que je pensais faire un pas de côté et commencer le prochain chapitre de ma vie… Xbox a toujours été plus qu’une entreprise. C’est une communauté dynamique de joueurs, de créateurs et d’équipes qui tiennent profondément à ce que nous construisons et à la manière dont nous le faisons. Et elle mérite un plan réfléchi et délibéré pour la suite. »
> « Surtout, à tous chez Microsoft Gaming, je veux dire “merci”. J’ai tellement appris auprès de cette équipe et de cette communauté, grandi à vos côtés, et été continuellement inspiré par la créativité, le courage et le soin que vous apportez… Je vous encouragerai dans ce prochain chapitre en tant que fan et joueur d’Xbox le plus fier. »
## ???????? Sarah Bond
> « Sarah a été déterminante pendant une période clé pour Xbox, façonnant notre stratégie de plateforme, étendant Game Pass et le cloud gaming, soutenant les lancements de nouveaux matériels et guidant certains des moments les plus significatifs de notre histoire… Je lui souhaite le meilleur pour ce qui vient ensuite. »
## ???? Matt Booty
> « J’ai lu la note de Phil avec beaucoup de gratitude. Il a été un champion constant pour les créateurs de jeux et nos équipes de studios, et j’ai tellement appris de son leadership au fil des années. Tous nos jeux ont bénéficié de son soutien fondamental. »
## ???? Asha Sharma (nouvelle dirigeante Xbox)
> « Tout commence ici. Nous devons avoir de grands jeux adorés par les joueurs avant de faire quoi que ce soit. Des personnages inoubliables, des histoires qui nous touchent, un gameplay innovant et une excellence créative. »
> « Nous ne poursuivrons pas une efficacité à court terme ni ne noierons notre écosystème avec des contenus d’IA dénués d’âme. Les jeux sont et seront toujours de l’art, façonnés par des humains. »
WTF quand meme , ils ont plus de visage publique connu du publique xbox... dommage parceque les nouvelles tete j'ai moins confiance en leur capacité a en avoir quelque chose a foutre du gaming
La personne en charge de l'IA, ah ouais, c'est pas du tout un bon signe.
Ca fait 1/2 ans que ca sent mauvais pour cette industrie, j'ai vraiment l'impression qu'on arrive au fond là :/
Tout un programme...
Reste la division accessoires, le mini frigo et le grille pain sont pas mal quand même.
romgamer6859 : clairement ça sens pas bon, surtout quand on voit le carnage niveau gestion de l'IA par MS...
au lieu de jouir rappelez vous que MS est le plus gros editeur de l'industrie et que mettre quelqu'un en charge de l'ia a sa tete c'est pousser pour que les prod en soit rempli , chose qui sera bien sur repliquer par Sony comme d'habitude , mais bon comme vous etes ...