Jeux Vidéo
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
ouroboros4
ouroboros4
articles : 635
visites since opening : 1360362
ouroboros4 > blog
[Officiel] Phil Spencer prend sa retraite + Sarah Bond démissionne !
Phil Spencer, le patron de Xbox, prend sa retraite, et Sarah Bond, la présidente de Xbox, démissionne. Asha Sharma, responsable de l'IA chez Microsoft, lui succède.

Il y avait des rumeurs depuis quelques mois.
Par contre la démission de Sarah Bond c'est assez inattendu !

https://x.com/i/status/2024944561399726118
    posted the 02/20/2026 at 08:37 PM by ouroboros4
    comments (14)
    coopper posted the 02/20/2026 at 08:40 PM
    Si c'était déjà un peu la cata, là ça va être l'hécatombe (remplace par le chef IA de Microsoft )
    51love posted the 02/20/2026 at 08:41 PM
    Retraite ?

    Mon cul il va aller prendre la place que son alter ego Hermen Hulst va laisser vacante

    Entre fossoyeur on se comprend
    51love posted the 02/20/2026 at 08:42 PM
    coopper ça pourra pas être pire.
    Une IA aurait bien mieux geré Xbox ces 15 dernières années
    skuldleif posted the 02/20/2026 at 08:48 PM
    ## ????️ Satya Nadella (CEO de Microsoft)

    > « L’année dernière, Phil Spencer a pris la décision de prendre sa retraite au sein de l’entreprise, et depuis nous discutons de la planification de la succession. Je veux remercier Phil pour son leadership extraordinaire et son partenariat. Pendant 38 ans chez Microsoft, y compris 12 ans à diriger la division Gaming, Phil a aidé à transformer ce que nous faisons et comment nous le faisons. »

    ---

    ## ???? Phil Spencer

    > « Quand j’ai franchi les portes de Microsoft en tant que stagiaire en juin 1988, je n’aurais jamais pu imaginer les produits que j’aiderais à construire, les joueurs et clients que nous servirions, ou les équipes extraordinaires que j’aurais la chance de rejoindre. Ça a été une aventure épique et vraiment un privilège pour toute une vie. »

    > « L’automne dernier, j’ai dit à Satya que je pensais faire un pas de côté et commencer le prochain chapitre de ma vie… Xbox a toujours été plus qu’une entreprise. C’est une communauté dynamique de joueurs, de créateurs et d’équipes qui tiennent profondément à ce que nous construisons et à la manière dont nous le faisons. Et elle mérite un plan réfléchi et délibéré pour la suite. »

    > « Surtout, à tous chez Microsoft Gaming, je veux dire “merci”. J’ai tellement appris auprès de cette équipe et de cette communauté, grandi à vos côtés, et été continuellement inspiré par la créativité, le courage et le soin que vous apportez… Je vous encouragerai dans ce prochain chapitre en tant que fan et joueur d’Xbox le plus fier. »

    ---

    ## ????‍???? Sarah Bond

    > « Sarah a été déterminante pendant une période clé pour Xbox, façonnant notre stratégie de plateforme, étendant Game Pass et le cloud gaming, soutenant les lancements de nouveaux matériels et guidant certains des moments les plus significatifs de notre histoire… Je lui souhaite le meilleur pour ce qui vient ensuite. »

    ---

    ## ???? Matt Booty

    > « J’ai lu la note de Phil avec beaucoup de gratitude. Il a été un champion constant pour les créateurs de jeux et nos équipes de studios, et j’ai tellement appris de son leadership au fil des années. Tous nos jeux ont bénéficié de son soutien fondamental. »

    ---

    ## ???? Asha Sharma (nouvelle dirigeante Xbox)

    > « Tout commence ici. Nous devons avoir de grands jeux adorés par les joueurs avant de faire quoi que ce soit. Des personnages inoubliables, des histoires qui nous touchent, un gameplay innovant et une excellence créative. »

    > « Nous ne poursuivrons pas une efficacité à court terme ni ne noierons notre écosystème avec des contenus d’IA dénués d’âme. Les jeux sont et seront toujours de l’art, façonnés par des humains. »
    skuldleif posted the 02/20/2026 at 08:50 PM
    titre Phil spencer ET sarah bond ca sera plus percutant

    WTF quand meme , ils ont plus de visage publique connu du publique xbox... dommage parceque les nouvelles tete j'ai moins confiance en leur capacité a en avoir quelque chose a foutre du gaming
    elicetheworld posted the 02/20/2026 at 08:50 PM
    J'espère qu'il n'as pas de problème de santé
    romgamer6859 posted the 02/20/2026 at 08:57 PM
    Spencer part et son second démissionne ? WTF.


    La personne en charge de l'IA, ah ouais, c'est pas du tout un bon signe.
    adamjensen posted the 02/20/2026 at 08:59 PM
    Ca ne pourra pas être pire que phil qui n'a servi à rien.
    walterwhite posted the 02/20/2026 at 09:00 PM
    Définitivement la fin de cette marque de merde.
    roivas posted the 02/20/2026 at 09:01 PM
    Ca pu pour xbox, ils vont pousser à l'IA dont personne ne veut.
    Ca fait 1/2 ans que ca sent mauvais pour cette industrie, j'ai vraiment l'impression qu'on arrive au fond là :/
    cail2 posted the 02/20/2026 at 09:03 PM
    "Asha Sharma, responsable de l'IA chez Microsoft, lui succède."

    Tout un programme...
    Reste la division accessoires, le mini frigo et le grille pain sont pas mal quand même.
    tripy73 posted the 02/20/2026 at 09:04 PM
    Après avoir mis en place tout ce que voulais la direction/actionnaires et permis à Nadela de toucher son bonus l'année dernière, il quitte le navire avec sûrement un beau chèque pour ses bons et loyaux services.

    romgamer6859 : clairement ça sens pas bon, surtout quand on voit le carnage niveau gestion de l'IA par MS...
    kratoszeus posted the 02/20/2026 at 09:06 PM
    Fini Xbox. Prochain étape revente de la branche. Ma main a couper
    skuldleif posted the 02/20/2026 at 09:07 PM
    adamjensen ca pourrait phil a pris position pour que MS investisse dans le gaming

    au lieu de jouir rappelez vous que MS est le plus gros editeur de l'industrie et que mettre quelqu'un en charge de l'ia a sa tete c'est pousser pour que les prod en soit rempli , chose qui sera bien sur repliquer par Sony comme d'habitude , mais bon comme vous etes ...
