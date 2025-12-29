Leo Techmaker, un des plus ardent défenseur de la Steam Deck, admet être passé à la Lenovo Legion Go 2Moi même ayant une Steam Deck, j'avoue que la versatilité de la ROG ALLY X en a toujours fait, chez moi, une console de seconde zone - même si l'aspect "console de jeu STEAM" est très agréable, je dois le dire ! Et son prix, bien évidemment, à 549 € actuellement ^^ ! (enfin je crois je n'arrive pas à voir les prix de mon île).