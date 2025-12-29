Leo Techmaker, un des plus ardent défenseur de la Steam Deck, admet être passé à la Lenovo Legion Go 2
Moi même ayant une Steam Deck, j'avoue que la versatilité de la ROG ALLY X en a toujours fait, chez moi, une console de seconde zone - même si l'aspect "console de jeu STEAM" est très agréable, je dois le dire ! Et son prix, bien évidemment, à 549 € actuellement ^^ ! (enfin je crois je n'arrive pas à voir les prix de mon île).
Elle fonctionne très bien sur les jeux indépendant, AA et quelques AAA bien optimisés.
Et avec GeForce now sur un écran oled, c’est top.
Je comprends pas ces débats, oui si tu payes 3,500 euro ton PC avec une rtx 5090, il sera mieux que ton PC à 1,600 EUR avec une 5070 oui ^^.