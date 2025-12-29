Otakugame.fr, le blog des passionnés de jeu vidéo !
profile
suzukube
123
Likes
Likers
suzukube
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 3581
visites since opening : 7331887
suzukube > blog
all
La Steam Deck : C'est la fin.
Leo Techmaker, un des plus ardent défenseur de la Steam Deck, admet être passé à la Lenovo Legion Go 2



Moi même ayant une Steam Deck, j'avoue que la versatilité de la ROG ALLY X en a toujours fait, chez moi, une console de seconde zone - même si l'aspect "console de jeu STEAM" est très agréable, je dois le dire ! Et son prix, bien évidemment, à 549 € actuellement ^^ ! (enfin je crois je n'arrive pas à voir les prix de mon île).
Otakugame.fr - https://otakugame.fr/adieu-steam-deck-entre-la-legion-go-2-et-la-rog-ally-x-le-jeu-portable-change-dere/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/29/2025 at 09:33 PM by suzukube
    comments (2)
    shambala93 posted the 12/29/2025 at 09:43 PM
    C’est tellement la fin qu’elles s’est mieux vendue que toute la concurrence réunie.

    Elle fonctionne très bien sur les jeux indépendant, AA et quelques AAA bien optimisés.
    Et avec GeForce now sur un écran oled, c’est top.
    wickette posted the 12/29/2025 at 09:45 PM
    1000 EUR la legion go 2. 900 EUR la xbox ally X.

    Je comprends pas ces débats, oui si tu payes 3,500 euro ton PC avec une rtx 5090, il sera mieux que ton PC à 1,600 EUR avec une 5070 oui ^^.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo