profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
yanssou
21
Likes
Likers
yanssou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 859
visites since opening : 1783227
yanssou > blog
all
Vos coups de coeur de l'année + Ost Goty


Personnellement, cette année 2025 a été marqué par deux jeux extraordinaires, l'un est forcement le Goty depuis sa sortie Clair Obscur Expedition 33 et de l'autre Trails in the Sky, un Jrpg fascinant.

Et vous quels sont vos coups de cœur qui vous a le plus marqué dans l'année ?
https://www.youtube.com/watch?v=pQyBarMYhxQ
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    burningcrimson, yukilin
    posted the 12/17/2025 at 07:41 PM by yanssou
    comments (8)
    kujotaro posted the 12/17/2025 at 07:49 PM
    Death Stranding 2
    Doom Dark Ages
    Clair Obscure Expédition 33
    Ghost Of Yotei
    Silent Hill F
    Cronos The New Dawn
    Metal Gear Solid Delta
    Ninja Gaiden 4
    Digimon Time Strangers
    yukilin posted the 12/17/2025 at 08:19 PM
    Clair Obscur Expédition 33
    Wuchang Fallen Feathers
    Ai Limit
    Hades II
    sickjackz posted the 12/17/2025 at 08:55 PM
    Mes GOTY :
    Clair Obscur
    Silksong
    BluePrince

    Mention Honorable:
    Ghost of Yotei

    Deception de l'annee:
    Death Stranding 2
    zoske posted the 12/17/2025 at 09:05 PM
    Pas eu bcp le temps de finir énormément de jeux cette année! Mais j'ai bcp aimé Cronos new Dawn et Alan Wake 2 (je sais ce n'est pas de 2025 ) mais c'est deux jeux que j'ai fini cette année

    CO Exp33 je n'arrive pas, je suis à 15h (où Verso arrive) et je dois dire que j'ai aucunes empathie pour cette équipe de losers et le concept du scénario est super mais la narration m'endors tellement... Par contre le système de combat est une master class! C'est le seul truc qui me donne envie de le finir avant que mon gamepass ne finisse dans 3 mois.
    Par contre bravo à l'équipe, car c'est une bonne claque à toute l'industrie des AAA!
    richterbelmont posted the 12/17/2025 at 09:22 PM
    Clair obscur
    The messenger
    Awaken astral blade
    Trails in the sky first chapter
    Shinobi art of vengeance
    sdkios posted the 12/17/2025 at 09:30 PM
    En top 3 je mettrais :
    Clair obscur
    Like a dragon : Pirates in Hawaii
    Dispatch

    En mention honorable, j'ai aussi beaucoup aimé Trails in the sky, et Tormented Souls 2.

    Et contre toute attente, meme si je le met pas en top games, j ai aussi apprécié Lost Souls Aside.
    mizuki posted the 12/17/2025 at 10:07 PM
    Clair obscur
    Trails in the sky first chapter
    Et c'est pas vraiment 2025 mais j'ai découvert la série Yakuza cette année et quelle claque ! C'est incroyable comme licence ! 7 et 8 fait cet été, et maintenant 0/1/2 puis le 3, 2026 sera bien remplie rien qu'avec ces jeux !
    aozora78 posted the 12/17/2025 at 10:24 PM
    Mon top dans l'ordre de préférence
    Clair Obscur Expédition 33
    The Drifter une pépite pour moi.
    Hades II
    Ghost Of Yotei (surtout niveau décors et musiques)

    Je n'ai pas eu le temps de faire l'extension de Lies of P, je préfère me réserver pour sa suite. Et je ferai Dispatch bientôt j'espère, il me donne super envie!
    Le reste des jeux auxquels j'ai joué sont surtout des jeux multi ou coop ou alors sont solo pas terrible.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo