Personnellement, cette année 2025 a été marqué par deux jeux extraordinaires, l'un est forcement le Goty depuis sa sortie Clair Obscur Expedition 33 et de l'autre Trails in the Sky, un Jrpg fascinant.
Et vous quels sont vos coups de cœur qui vous a le plus marqué dans l'année ?
tags :
posted the 12/17/2025 at 07:41 PM by yanssou
Doom Dark Ages
Clair Obscure Expédition 33
Ghost Of Yotei
Silent Hill F
Cronos The New Dawn
Metal Gear Solid Delta
Ninja Gaiden 4
Digimon Time Strangers
Wuchang Fallen Feathers
Ai Limit
Hades II
Clair Obscur
Silksong
BluePrince
Mention Honorable:
Ghost of Yotei
Deception de l'annee:
Death Stranding 2
CO Exp33 je n'arrive pas, je suis à 15h (où Verso arrive) et je dois dire que j'ai aucunes empathie pour cette équipe de losers et le concept du scénario est super mais la narration m'endors tellement... Par contre le système de combat est une master class! C'est le seul truc qui me donne envie de le finir avant que mon gamepass ne finisse dans 3 mois.
Par contre bravo à l'équipe, car c'est une bonne claque à toute l'industrie des AAA!
The messenger
Awaken astral blade
Trails in the sky first chapter
Shinobi art of vengeance
Clair obscur
Like a dragon : Pirates in Hawaii
Dispatch
En mention honorable, j'ai aussi beaucoup aimé Trails in the sky, et Tormented Souls 2.
Et contre toute attente, meme si je le met pas en top games, j ai aussi apprécié Lost Souls Aside.
Trails in the sky first chapter
Et c'est pas vraiment 2025 mais j'ai découvert la série Yakuza cette année et quelle claque ! C'est incroyable comme licence ! 7 et 8 fait cet été, et maintenant 0/1/2 puis le 3, 2026 sera bien remplie rien qu'avec ces jeux !
Clair Obscur Expédition 33
The Drifter une pépite pour moi.
Hades II
Ghost Of Yotei (surtout niveau décors et musiques)
Je n'ai pas eu le temps de faire l'extension de Lies of P, je préfère me réserver pour sa suite. Et je ferai Dispatch bientôt j'espère, il me donne super envie!
Le reste des jeux auxquels j'ai joué sont surtout des jeux multi ou coop ou alors sont solo pas terrible.