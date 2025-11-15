Après la Virtual Boy (que, soyons honnêtes, personne n’attendait vraiment dans le NSO), une autre machine mériterait selon moi une vraie mise en lumière, surtout compte tenu de son absence totale en Occident et de son concept terriblement en avance sur son temps : le Satellaview !
Le Satellaview n’était pas une console à proprement parler, mais une extension de la Super Famicom, fruit d’une collaboration entre Nintendo et St.GIGA, une entreprise japonaise spécialisée dans la radio par satellite. Concrètement, il s'agissait d’un modem fixé sous la console, capable de capter des programmes diffusés par satellite (à condition d’avoir l’installation adéquate). La programmation était annoncée dans les magazines, et une cartouche spéciale, « BS-X », permettait d’enregistrer les données téléchargées.
Le service fut officiellement lancé le 23 avril 1995, et le tout premier jeu diffusé fut BS Zelda : un remake "modernisé" du premier The Legend of Zelda. Rien que ce titre suffirait à justifier l’arrivée du Satellaview dans le Nintendo Switch Online.
Au total, près d’une centaine de jeux furent proposés, parfois en plusieurs épisodes. On y trouve de vraies pépites : Chrono Trigger, F-Zero 2: Grand Prix, Fire Emblem: Akaneia Senki, ou encore Excitebike: Bunbun Mario Stadium.
Le principal frein à un retour aujourd’hui reste sa localisation exclusivement japonaise. Mais pour certains titres, une traduction anglaise ne serait pas impossible — et l’on pense évidemment à BS Zelda: Ancient Stone Tablets, véritable suite de A Link to the Past (bien avant A Link Between Worlds), qui mériterait largement une nouvelle exposition officielle.
Alors, seriez-vous curieux de découvrir enfin le Satellaview via le NSO ?
Ou préfèreriez-vous voir arriver une machine plus récente, comme la Wii ?
un des soucis c'est que pas mal de jeux iconiques sont lié à des licences, impossible de faire revenir les jeux warner de konami, les jeux disney de capcom et toutes les tripotés de jeux issu de film/dessin/licences sportive animés comme alien 3, famille addams, gremlins, batman, dragon ball Z...c'étaient pas tous des chefs d'oeuvre mais j'avoue que ça serait fun de retrouver le filing de certains de ces jeu, j'adorerais relancer un vieux nba jam.
Sinon, j'aimerais bien qu'ils poursuivent avec sega avec la saturn que je n'ai jamais touché (franchement, ils en font rien, hormis les remake des 2 panzer dragoon, house of the dead et l'increvavable radian silvergun c'est le desert), voir de la dreamcast.
En réalité il y a pas mal de jeux issus du rétro.
Si vous prenez les jeux Capcom on a la collection des jeux issus de Bornes d'arcades CPS1 et CPS2 dans les jeux application ''Capcom Arcade stadium et seconde stadium''
Il y a aussi des collections de jeux Neo geo pocket, des jeux issus du MSX, des jeux traduits en anglais de Nec PC 88 : vous les trouverez sous la collection ''EGGCONSOLE''...
Il y a beaucoup de rétro, mais ça coûte chère à l'unité.
C'est comme les emulateurs dans l'abonnement Nintendo c'est cool, mais il manque pleins de jeux Mega drive, GameBoy, Nes, snes, Gamecube...
Il manque surtout la Dreamcast, la Saturn, et certains systèmes Arcade. Si vous farfouillé sur l'Eshop il y a beaucoup de rétro, ou des remakes de rétro. La virtual boy c'est cool, j'espère qu'il y aura les 22 jeux du fullset day one