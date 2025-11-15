Mon Bordel Perso

Après la Virtual Boy (que, soyons honnêtes, personne n’attendait vraiment dans le NSO), une autre machine mériterait selon moi une vraie mise en lumière, surtout compte tenu de son absence totale en Occident et de son concept terriblement en avance sur son temps : le Satellaview !Le Satellaview n’était pas une console à proprement parler, mais une extension de la Super Famicom, fruit d’une collaboration entre Nintendo et St.GIGA, une entreprise japonaise spécialisée dans la radio par satellite. Concrètement, il s'agissait d’un modem fixé sous la console, capable de capter des programmes diffusés par satellite (à condition d’avoir l’installation adéquate). La programmation était annoncée dans les magazines, et une cartouche spéciale, « BS-X », permettait d’enregistrer les données téléchargées.Le service fut officiellement lancé le 23 avril 1995, et le tout premier jeu diffusé fut BS Zelda : un remake "modernisé" du premier The Legend of Zelda. Rien que ce titre suffirait à justifier l’arrivée du Satellaview dans le Nintendo Switch Online.Au total, près d’une centaine de jeux furent proposés, parfois en plusieurs épisodes. On y trouve de vraies pépites : Chrono Trigger, F-Zero 2: Grand Prix, Fire Emblem: Akaneia Senki, ou encore Excitebike: Bunbun Mario Stadium.Le principal frein à un retour aujourd’hui reste sa localisation exclusivement japonaise. Mais pour certains titres, une traduction anglaise ne serait pas impossible — et l’on pense évidemment à BS Zelda: Ancient Stone Tablets, véritable suite de A Link to the Past (bien avant A Link Between Worlds), qui mériterait largement une nouvelle exposition officielle.Alors, seriez-vous curieux de découvrir enfin le Satellaview via le NSO ?Ou préfèreriez-vous voir arriver une machine plus récente, comme la Wii ?