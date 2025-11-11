profile
suzukube
123
Likes
Likers
suzukube
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 3558
visites since opening : 7177666
suzukube > blog
all
Nintendo France fait la promotion des cartes clé de jeu


Nintendo a sorti un guide complet d'utilisation pour les cartes clés de jeu via une vidéo disponible sur le YouTube officiel de Nintendo France. Pokémon Pokopia, utilisé en exemple dans la vidéo, sera le premier jeux first party de Nintendo disponible uniquement au format GKC (en plus de l'eShop). Et il sera proposé entre 69.99 € (sans taxe physique) et 79,99 € avec l'habituelle taxe de 10 € pour les supports physiques. En espérant qu'ici, ce ne soit pas le cas, puisqu'il s'agit d'une GKC...
Otakugame.fr - https://otakugame.fr/pokemon-pokopia-sera-le-1er-jeu-first-party-de-nintendo-sur-une-carte-cle-de-jeu/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    link49
    posted the 11/11/2025 at 04:23 PM by suzukube
    comments (15)
    jacquescechirac posted the 11/11/2025 at 04:30 PM
    Le diable s'habille chez Nintendo en ce mmt
    e3ologue posted the 11/11/2025 at 04:32 PM
    Je retiens quelques trucs de cette vidéo:

    -Ça a le mérité d'être honnête.
    -Mais par contre ça aurait été bien de doubler la vidéo dans toutes les langues, hein.
    -La pokémon company qui prouve encore une fois que c'est des giga radins.
    gaeon posted the 11/11/2025 at 04:40 PM
    C'est une bonne video pour quelqu'un en rayon qui "bloquerai" sur la boite, ne sachant pas trop ce qu'il achète. Après le debat/procès GKC a déjà été fait 1000 fois

    e3ologue Choix curieux oui, ZA n'en utilise pas il me semble. Pour justifier son utilisation, ça dépendra un peu du prix pratiqué et de la place prise par le jeu, qu'on devinne faible au départ mais croissante au fur et à mesure des MAJ ou du developpement du "village". Je ne compte pas le prendre de toutes manières mais j'espère qu'ils vont pas continuer dans cette voie pour es futurs jeux.
    e3ologue posted the 11/11/2025 at 04:44 PM
    gaeon perso je pense que comme c'est une coprod aucun ne veut rogner ses marges et donc si tu peux gratter sur la cartouche

    Après KT ne sont pas non plus des saints, depuis ils sont full GKC et vendu au prix des jeux cartouches.
    Le plus drôle c'est qu'après les éditeurs pleureront qu'ils s'y retrouvent pas, si personne n'achète.
    forte posted the 11/11/2025 at 04:50 PM
    gaeon ZA c'est pas une exclue S2, c'est un portage S1, c'est différent. Là c'est bien la première exclue First sur GKC, et ca pue. Perso j'attends que Kirby (qui sera sur cartouche) et Yoshi. Et là, je me dis que Yoshi, on a de grandes chances qu'il soit comme cette merde. Les enculés.
    tripy73 posted the 11/11/2025 at 05:10 PM
    Ils font pas la promotion, mais explique simplement leur fonctionnement et comme le dit e3ologue, ça a le mérite d'être honnête et transparent. Après ça ne légitime pas pour autant l'utilisation de ce type de cartouche pour les jeux qui pourraient tourner sur une cartouche classique...
    gaeon posted the 11/11/2025 at 05:21 PM
    e3ologue Ah j'oubliais que c'est une coprod. Au moins ils ont pas merdé sur le dernier Zelda. C'est quand même l'usine à gaz, qu'est ce que fout KT sur des jeux comme ça ? Vous me direz c'est plutôt une belle opportunité de bosser sur des licences comme Zelda et pkmn... mais merde je préfererai encore voir ces licences respirer un peu plus (surtout pkmn) et KT nous sortir un bon Dead or Alive des familles ou un jeu inédit.

    forte On en a vu des jeux tiers sortir en cartouche normale sur Switch 1 mais en GKC Switch 2... donc non ya rien d'évident. Pour Yoshi ne t'inquiète pas, jamais un truc comme ça sors en GKC, pas sur cette gen en tout cas.
    e3ologue posted the 11/11/2025 at 05:28 PM
    gaeon Ils avaient pour ambition de devenir l'un des meilleurs éditeurs de l'industrie, donc fatalement c'est plus simple de réussir en utilisant parmi les licences les plus vendeuses et populaire qu'en commençant de zéro.
    Après ils ont aussi ce problème, que dans leur ADN ils font du jeu "médiéval japonais" avec de gros guillemet et que sortir de ça tout seul c'est risqué.
    Pour le cas DOA ils ont tellement fait n'importe quoi avec la licence, qu'un nouveau chantier nécessiterait un taff de dingue rien qu'en terme de communication, que ça soit auprès du public que des investisseurs.
    amario posted the 11/11/2025 at 05:57 PM
    Pokopia ce truc qui normalement devrait sortir gratoss vendu 80 balles. Ecartez bien
    temporell posted the 11/11/2025 at 06:08 PM
    heu c'est confirmé les 80 balles ? ça devrait même pas coûter plus de 20€
    suzukube posted the 11/11/2025 at 06:21 PM
    temporell J'avais pas fait gaffe qu'aux USA les versions physiques et demat' sont au même prix, peut être que pour ce jeu, par chance, en Europe, ça sera le même prix en physique et en démat sans les 10 € de taxes, effectivement.
    forte posted the 11/11/2025 at 06:29 PM
    Pourquoi blâmer Nintendo ? Les Pokefan s'en battent la race. J'ai vu tourner ZA sur S1, je voulais en avoir le coeur net. Enfin, le truc, il essayait de tourner : 25fps, clipping d'enculé, technique aux fraises. Et on le défend.

    ON LE DEFEND. J'ai vu des dramas sur les réseaux avec l'excuse habituelle "on s'en fout de la technique". Ouais, tu t'en fous de cette technique... en 2000. Là, t'es en 2025, sur une console capable de beaucoup mieux. Y'a zéro excuse.

    Mais soyez sérieux. Nintendo a compris : plus besoin de s'emmerder, les fans achètent. Après tout ca, pourquoi s'emmerder ? Allez hop, GKC à 70/80 balles ! On écrit Pokemon, il vont acheter, Miyamoto San.

    80% des gens qui chialent aujourd'hui vont l'acheter.

    Les mêmes 80% qui ont chié sur le prix de la S2.. et qui l'ont chez eux. Ha pardon "on leur a offert"

    Moi, tout ce que j'espère, c'est que les jeux 100% Nintendo (parce que Pokemon j'en ai rien à cirer) ne finissent pas sur GKG. Mais je rêve, on va y arriver, là, c'est certain, car tout le monde va se jeter sur celui-là.... influsuceurs en tête.
    forte posted the 11/11/2025 at 06:32 PM
    (Ha non, pardon, les influsuceurs vont pas l'acheter, on va leur filer tranquille pépère un code, après, ils vont te raconter qu'ils défendent le physique alors qu'ils n'ont aucun jeux physiques RECENTS chez eux. Des clowns :nerd
    wilhelm posted the 11/11/2025 at 07:19 PM
    e3ologue Et cette voix britannique est très irritante en plus.
    cyr posted the 11/12/2025 at 06:08 AM
    Peut-être une réponse a certains réfractaire.

    Ou une histoire de vitesse de transfert...m'enfin sur pokepia....

    Par contre le tarif, je mettrais pas plus de 50 balle. Et même la je suis pas sur de les mettre
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo