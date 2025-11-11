Nintendo a sorti un guide complet d'utilisation pour les cartes clés de jeu via une vidéo disponible sur le YouTube officiel de Nintendo France. Pokémon Pokopia, utilisé en exemple dans la vidéo, sera le premier jeux first party de Nintendo disponible uniquement au format GKC (en plus de l'eShop). Et il sera proposé entre 69.99 € (sans taxe physique) et 79,99 € avec l'habituelle taxe de 10 € pour les supports physiques. En espérant qu'ici, ce ne soit pas le cas, puisqu'il s'agit d'une GKC...