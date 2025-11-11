Nintendo a sorti un guide complet d'utilisation pour les cartes clés de jeu via une vidéo disponible sur le YouTube officiel de Nintendo France. Pokémon Pokopia, utilisé en exemple dans la vidéo, sera le premier jeux first party de Nintendo disponible uniquement au format GKC (en plus de l'eShop). Et il sera proposé entre 69.99 € (sans taxe physique) et 79,99 € avec l'habituelle taxe de 10 € pour les supports physiques. En espérant qu'ici, ce ne soit pas le cas, puisqu'il s'agit d'une GKC...
-Ça a le mérité d'être honnête.
-Mais par contre ça aurait été bien de doubler la vidéo dans toutes les langues, hein.
-La pokémon company qui prouve encore une fois que c'est des giga radins.
e3ologue Choix curieux oui, ZA n'en utilise pas il me semble. Pour justifier son utilisation, ça dépendra un peu du prix pratiqué et de la place prise par le jeu, qu'on devinne faible au départ mais croissante au fur et à mesure des MAJ ou du developpement du "village". Je ne compte pas le prendre de toutes manières mais j'espère qu'ils vont pas continuer dans cette voie pour es futurs jeux.
Après KT ne sont pas non plus des saints, depuis ils sont full GKC et vendu au prix des jeux cartouches.
Le plus drôle c'est qu'après les éditeurs pleureront qu'ils s'y retrouvent pas, si personne n'achète.
forte On en a vu des jeux tiers sortir en cartouche normale sur Switch 1 mais en GKC Switch 2... donc non ya rien d'évident. Pour Yoshi ne t'inquiète pas, jamais un truc comme ça sors en GKC, pas sur cette gen en tout cas.
Après ils ont aussi ce problème, que dans leur ADN ils font du jeu "médiéval japonais" avec de gros guillemet et que sortir de ça tout seul c'est risqué.
Pour le cas DOA ils ont tellement fait n'importe quoi avec la licence, qu'un nouveau chantier nécessiterait un taff de dingue rien qu'en terme de communication, que ça soit auprès du public que des investisseurs.
ON LE DEFEND. J'ai vu des dramas sur les réseaux avec l'excuse habituelle "on s'en fout de la technique". Ouais, tu t'en fous de cette technique... en 2000. Là, t'es en 2025, sur une console capable de beaucoup mieux. Y'a zéro excuse.
Mais soyez sérieux. Nintendo a compris : plus besoin de s'emmerder, les fans achètent. Après tout ca, pourquoi s'emmerder ? Allez hop, GKC à 70/80 balles ! On écrit Pokemon, il vont acheter, Miyamoto San.
80% des gens qui chialent aujourd'hui vont l'acheter.
Les mêmes 80% qui ont chié sur le prix de la S2.. et qui l'ont chez eux. Ha pardon "on leur a offert"
Moi, tout ce que j'espère, c'est que les jeux 100% Nintendo (parce que Pokemon j'en ai rien à cirer) ne finissent pas sur GKG. Mais je rêve, on va y arriver, là, c'est certain, car tout le monde va se jeter sur celui-là.... influsuceurs en tête.
Ou une histoire de vitesse de transfert...m'enfin sur pokepia....
Par contre le tarif, je mettrais pas plus de 50 balle. Et même la je suis pas sur de les mettre