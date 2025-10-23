Depuis plus de 25 ans, Pokémon attire des millions de joueurs avec son univers unique et son gameplay simple, né pour la console portable. Pourtant, aujourd’hui, la franchise fait face à une double tension : d’un côté, un prix jugé élevé pour un rendu visuel modeste, de l’autre, un changement de paradigme avec les consoles hybrides qui modifie la relation au jeu.
Cet article explore ces paradoxes, en essayant de comprendre pourquoi Pokémon continue d’attirer, malgré les critiques visuelles.
Le paradoxe du prix
Pokémon a toujours été un jeu pensé pour la console portable. La Game Boy, c’est à la télévision ce que la console de salon est au cinéma : un format intime, personnel, où l’expérience se vit dans la paume de la main, à son rythme, loin du spectacle grand format. Pokémon est un compagnon discret, un petit univers que l’on emporte partout, plus qu’un spectacle visuel.
Pourtant, depuis ses débuts, la franchise a toujours pratiqué un prix élevé, au niveau du support sur lequel il sort. Pokémon est un jeu portable vendu au prix d’un jeu de salon. Un paradoxe qui devient important avec les consoles hybrides comme la Nintendo Switch, où l’on passe du petit écran au grand écran d’un geste.
Le tournant des consoles hybrides : quand la console portable devient salon
Ce changement modifie la relation au jeu. Là où autrefois on appréciait le charme d’un petit écran, aujourd’hui le même univers s’affiche sur un grand écran HD, parfois 4K. Les attentes visuelles montent : le joueur veut plus qu’un compagnon de poche, il attend un spectacle proche d’un jeu de salon.
Or, Pokémon n’a pas vraiment suivi cette évolution. Le jeu reste proche de ses racines : rythme court, graphismes simples, interface claire. Il fonctionne selon une logique de portabilité, alors que le joueur l’attend dans un cadre plus spectaculaire. Cela explique une partie de la frustration visuelle chez certains.
Budget de développement modeste, marketing important : la touche Nintendo
Le budget de développement reste limité comparé à d’autres licences. En revanche, une part importante est consacrée au marketing et à la construction d’un univers étendu, notamment avec la série télévisée.
Cette approche correspond à ce que Shigeru Miyamoto, figure de Nintendo, a souvent souligné : rendre palpable l’impalpable. Pour lui, le jeu vidéo ne repose pas seulement sur les graphismes, mais sur la capacité à créer une interaction et une immersion qui font vivre un univers à travers le lien entre joueurs.
Dans Pokémon, ce principe se traduit par un concept centré sur l’échange et la connexion entre deux consoles. Cette dynamique sociale rend concret ce qui pourrait rester abstrait : des créatures imaginaires, des aventures dans un monde miniature.
Ainsi, malgré un rendu visuel souvent jugé limité, l’univers Pokémon prend vie dans l’esprit des joueurs, car Nintendo mise sur l’expérience partagée plutôt que sur la puissance graphique.
Adultes payeurs vs enfants joueurs : deux visions du jeu
Chez les adultes, le prix est présent en arrière-plan. Ils achètent, donc ils attendent un produit à la hauteur, au moins sur le plan technique. C’est logique : payer crée une attente.
Les enfants, eux, n’ont pas cette pression financière - souvent, ils ne paient pas eux-mêmes, et peu importe qu’ils ne sachent pas toujours combien coûte un jeu (merci, Père Noël, pour le maintien du mythe !). Leur univers est celui du plaisir immédiat, de la découverte, du jeu spontané.
Cette dissociation entre celui qui paie et celui qui joue crée un décalage dans la perception.
Pour un enfant, le bonheur peut venir d’une boîte à jouer, d’un simple écran coloré, d’un univers familier. Pour un adulte, la même expérience peut paraître datée, voire insuffisante.
Comprendre cette différence aide à saisir pourquoi Pokémon continue d’intéresser, malgré les critiques visuelles qui peuvent déranger certains joueurs adultes.
En conclusion, une recommandation sincère
En tant que VRP bénévole officiel de Nintendo, je vous dirai simplement ceci : si l’univers Pokémon ne vous parle pas, il n’y a pas vraiment de raison d’investir dans ce jeu. C’est aussi mon cas.
Même si le prix peut sembler décalé au regard du rendu technique, pour les adultes que nous sommes, l’expérience sociale et ludique au cœur de Pokémon peut justifier ce choix pour certains.
Petite confidence pour finir
J’ai fait cet article avec l’aide d’une IA. Les idées, l’analyse et le point de vue sont entièrement les miens ; l’IA m’a simplement aidé à structurer le texte. Heureusement pour vous, sinon mes fautes d’orthographe et mes tournures maladroites auraient peut-être piqué les yeux.
posted the 10/23/2025 at 10:30 AM by nicolasgourry
Graphiquement le jeu à au moins 15 ans de retard sur le reste de l'industrie.
J'adore Pokémon mais à un moment il faut savoir dire stop
- La portabilité d'une machine n'empêche pas un minimum d'attente technique. Déjà sur 3DS, on commençait à halluciner des différences graphiques entre Pokémon et ce que pouvait faire Monster Hunter et Yo-Kai Watch.
- Inutile de proposer deux visions différentes selon l'âge. Déjà parce que la majorité du public Pokémon ne se situe plus chez les enfants, mais aussi parce que même les enfants peuvent commencer à se montrer critique dès qu'ils disposent d'un point de comparaison. Roblox c'est moche, mais c'est un cas unique en son genre. En revanche, mes propres gosses ont arrêté Fortnite sur Switch après avoir vu le jeu tourner sur une Series S.
Et concernant les points du budget :
- Les rendus des goodies sont auto-suffisants, la Pokémon Company palpe de l'or rien qu'avec les cartes.
- Le budget des animes était déjà misérable à l'époque, jonché en recyclage d'animations, et pourtant, ils ont réussi à faire encore plus moche dans les dernières saisons. C'est pas Mappa le truc.
- Conclusion : les bénéfices des jeux ne semblent pas réinvestis ailleurs, mais vont juste garnir les coffre-forts des différents ayant droit.
Et l'excuse de ne pas miser sur les graphismes est, comme dit, une excuse. Quand ils le veulent, Nintendo sait sortir la thune. Il suffit de voir Xenoblade et Zelda. Et souvenons-nous de l'époque où Nintendo bombait le torse sur le plan technique avec la GameCube, et même la DS quand ils étaient fiers de montrer la démo technique d'un Metroid 3D.
C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient gagner plus en en faisant moins qu'est venu l'idée du "Les graphismes, c'est pas si important hein."
Et le plus important.
On peut être ludique ET joli.
Pourquoi faire un choix ?
Surtout quand tu vend 10 millions d'unités de ton jeu.
Justement, ce que tu dis, c’est le paradoxe que je soulève et qui fait débat, il suffit de voir les réactions autour du "budget" (non officiel, d'ailleurs j'aimerais connaitre en détail le budget) qui ont accentué cette frustration, que je comprends.
Sauf que Pokémon n’a jamais été vendu pour son aspect visuel haut de gamme par rapport à la machine.
Cela dit, maintenant que Nintendo sort les titres "phares" de la licence sur une console hybride qui donne l’illusion d’une console de salon, il va bien falloir qu’ils passent ce cap un jour.
De plus le format hybride devient une "norme" avec la Switch, donc les enfants et adultes jouent souvent sur le même écran, ce qui amplifie le décalage des attentes.
Le prochain épisode canonique sera donc intéressant à observer, surtout s’il est prévu à 100 % sur Switch 2.
Sinon Pokemon est indéfendable pour moi.
Avec ces ventes et ces revenus, avoir un jeu aussi mal fichu techniquement (et certains points type exploration dans ZA) c’est pas justifiable.
Et pokemon est énormément acheté et joué par les adultes, donc l’argument du clash de generation…
Ils peuvent juste prendre du temps et soigner la technique, point.
L’imagination, le fun, c’est pas tout…sinon tu demandes 40€ pas 70€ (prix msrp eshop)
Le budget de developpement etc, je m’en fiche, ce qui compte c’est l’experience en main, et c’est pas au niveau d’un jeu en 2025, c’est le minimum absolu fait ici…justement poir vendre des cartes, peluches ou autre, super, mais pour moi il faut avoir plus d’ambition
Je continuerais à faire certains articles avec l'IA, surtout quand c'est mes idées et mes observations que j'exprime, pour ça ce soit plus structuré.
"Et pokemon est énormément acheté et joué par les adultes, donc l’argument du clash de generation…" mais ça ce que je dis dans l'article aussi, il y a un décalage qui reste quand même, du fait que l'un achète l'autre non, ça fait toute la différence.
A l'heure du format Hybride justement qui permet de faire "illusion grand écran", il va falloir qu'il investisse sur le plan du visuel, car les enfants comme parents savent que l'on peut faire mieux maintenant.
D'ailleurs il y a un paradoxe dans ce que tu dis "Le budget de developpement etc, je m’en fiche, ce qui compte c’est l’experience en main" et en même temps "et c’est pas au niveau d’un jeu en 2025, c’est le minimum absolu fait ici…justement poir vendre des cartes, peluches ou autre, super, mais pour moi il faut avoir plus d’ambition", donc tu t'en fiche pas du budget de développement c'est d'ailleurs ça qui a accentué le mécontentement, c'est ce que j'explique dans l'article.
Le chauve érudit a tout dis.
Je ne trouve aucune excuse/raison légitime autre pour le géant "petit artisan" qu'une passion devenu maladive pour le capitalisme.
Il faut malheureusement compté sur les projets fanmade aujourd'hui qui sont eux même chassé et saboté par le friendly Nintendo pour encore trouvé de l'amour et du respect pour cette licence qui le mérite tellement son potentiel est infinie.
Palworld la prouvé en montrant la voie que le genre pouvait se renouvelé avec un peu d'ambition et de volonté, on attend maintenant autant de réaction de Nintendo dans l'arène du Gaming que dans l'arène Judiciaire.
Est-ce que l’utilisation de l’IA est interdite sur Gamekyo ? NON.
Donc j’ai le droit de l’utiliser quand je veux, et je ne suis même pas obligé de le dire.
Rien ne m’oblige, comme rien ne m’oblige à dire que j’utilise un traducteur, un correcteur d’orthographe, etc., que tout le monde peut utiliser sans reproche.
Plusieurs me reprochent un style parfois trop confus, voire des erreurs d’orthographe.
Si un outil peut m’aider à améliorer ça, je ne vais pas m’en priver, ça ne m’empêche pas de continuer à m'améliorer sans ces outils systématiquement.
Maintenant, je peux effectivement chercher à mieux restituer le côté "humain" sur la forme, mais sur le fond, c’est bien une réflexion humaine, basée sur mes idées et mon expérience (observation ect).