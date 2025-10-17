Ces dernières années, les jeux vidéo ont connu une avancée fulgurante en matière de graphisme. Mais en ce qui concerne la musique, j'ai l'impression qu'elle a déjà atteint sa « forme finale » lorsque les musiciens ont pu utiliser leurs enregistrements studio dans les jeux. Une autre avancée a été l'audio binaural, que nous avons déjà mis en œuvre dans Final Fantasy X. Cependant, la question est de savoir dans quelle mesure les joueurs vont l'exiger à l'avenir.



Je n'ai jamais utilisé l'IA et je ne le ferai probablement jamais. Je pense qu'il est toujours plus gratifiant de traverser les difficultés liées à la création de quelque chose par soi-même. Lorsque vous écoutez de la musique, le plaisir réside également dans la découverte du parcours de la personne qui l'a créée, n'est-ce pas ? L'IA n'a pas ce genre de parcours. Même lorsqu'il s'agit de performances live, la musique produite par des personnes est instable, et chacun le fait à sa manière. Et ce sont précisément ces fluctuations et ces imperfections qui la rendent si satisfaisante.

Nobuo Uematsu, le compositeur connu essentiellement pour les nombreux thèmes des jeux et media Final Fantasy, a déclaré en interview "ne jamais avoir utilisé d'IA ni compte l'utiliser demain".Même s'il est en "retraite" désormais, Uematsu se dit très occupé niveau production et compte notamment publier prochainement un album avec ses compositions originales.