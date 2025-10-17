profile
masharu > blog
Nobuo Uematsu donne son avis sur l'IA générative


Nobuo Uematsu, le compositeur connu essentiellement pour les nombreux thèmes des jeux et media Final Fantasy, a déclaré en interview "ne jamais avoir utilisé d'IA ni compte l'utiliser demain".

Ces dernières années, les jeux vidéo ont connu une avancée fulgurante en matière de graphisme. Mais en ce qui concerne la musique, j'ai l'impression qu'elle a déjà atteint sa « forme finale » lorsque les musiciens ont pu utiliser leurs enregistrements studio dans les jeux. Une autre avancée a été l'audio binaural, que nous avons déjà mis en œuvre dans Final Fantasy X. Cependant, la question est de savoir dans quelle mesure les joueurs vont l'exiger à l'avenir.

Je n'ai jamais utilisé l'IA et je ne le ferai probablement jamais. Je pense qu'il est toujours plus gratifiant de traverser les difficultés liées à la création de quelque chose par soi-même. Lorsque vous écoutez de la musique, le plaisir réside également dans la découverte du parcours de la personne qui l'a créée, n'est-ce pas ? L'IA n'a pas ce genre de parcours. Même lorsqu'il s'agit de performances live, la musique produite par des personnes est instable, et chacun le fait à sa manière. Et ce sont précisément ces fluctuations et ces imperfections qui la rendent si satisfaisante.


Même s'il est en "retraite" désormais, Uematsu se dit très occupé niveau production et compte notamment publier prochainement un album avec ses compositions originales.
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/final-fantasy-composer-nobuo-uematsu-says-hes-never-used-generative-ai-and-never-will-hardship-is-what-makes-the-creative-process-rewarding/
    posted the 10/17/2025 at 05:11 PM by masharu
    comments (8)
    jacquescechirac posted the 10/17/2025 at 05:14 PM
    Le génie a parlé
    solarr posted the 10/17/2025 at 05:15 PM
    Bien dit.
    Le fait de s'imprégner de l'oeuvre en en apprenant davantage sur les auteurs, en admirant le verso d'une jaquette sans plonger tout de suite dans le vif du sujet.

    Vivre et faire vivre l'objet : transmettre sa passion devient plus intelligible.
    akinen posted the 10/17/2025 at 05:25 PM
    merci
    ouroboros4 posted the 10/17/2025 at 05:30 PM
    Merci.
    Ce n'est pas pour rien que ses OST qui ont parfois plus de 20 ans sont toujours au sommet de son art.
    jackfrost posted the 10/17/2025 at 06:04 PM
    keiku posted the 10/17/2025 at 06:10 PM
    c'est sur que lui, il était au dessus de pas mal d'autre... le soucis c'est qu'on en a pas 100 sur le marché des uematsu, et que parmi les autres beaucoup n'ont pas le niveau ni même la moitié du niveau non plus...
    kikoo31 posted the 10/17/2025 at 06:38 PM
    Après le génie est a la retraite
    C'est quoi l'intérêt de demander l'avis de quelqu'un qui va plus toucher au JV?
    marchand2sable posted the 10/17/2025 at 07:03 PM
    Il est revenu sur Rebirth?
