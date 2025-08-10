Sandfall Interactive tient à nous dire que son RPG a passé un nouveau palier. Clair Obscur: Expedition 33 a maintenant atteint les 5 millions de ventes depuis son lancement, soit un carton total pour un titre du genre. Sa bande-son est également très prisée puisqu’elle a dépassé les 333 millions d’écoutes en streaming.
Et pour fêter cela, le studio a un cadeau pour tous les possesseurs du jeu. Une grande mise à jour de Clair Obscur: Expedition 33 sera bientôt disponible, a priori gratuite, et elle ne se contentera pas de corriger quelques bugs. Non, le studio français voit un peu plus loin et annonce ainsi travailler sur une toute nouvelle zone à explorer pour notre groupe, avec de nouveaux ennemis à rencontrer, et d’autres surprises au programme. De plus, chaque membre de l’Expédition aura droit à des nouveaux costumes.
posted the 10/08/2025 at 01:50 PM by nicolasgourry
