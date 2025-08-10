profile
Clair Obscur : Expedition 33
name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : PC
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
nicolasgourry
nicolasgourry
articles : 5929
visites since opening : 9930771
nicolasgourry > blog
Clair Obscur : Expedition 33, ça va faire des heureux


Sandfall Interactive tient à nous dire que son RPG a passé un nouveau palier. Clair Obscur: Expedition 33 a maintenant atteint les 5 millions de ventes depuis son lancement, soit un carton total pour un titre du genre. Sa bande-son est également très prisée puisqu’elle a dépassé les 333 millions d’écoutes en streaming.

Et pour fêter cela, le studio a un cadeau pour tous les possesseurs du jeu. Une grande mise à jour de Clair Obscur: Expedition 33 sera bientôt disponible, a priori gratuite, et elle ne se contentera pas de corriger quelques bugs. Non, le studio français voit un peu plus loin et annonce ainsi travailler sur une toute nouvelle zone à explorer pour notre groupe, avec de nouveaux ennemis à rencontrer, et d’autres surprises au programme. De plus, chaque membre de l’Expédition aura droit à des nouveaux costumes.

ActuGaming / Site Officiel
    yogfei, xrkmx, idd, tripy73, adamjensen
    posted the 10/08/2025 at 01:50 PM by nicolasgourry
    comments (9)
    adamjensen posted the 10/08/2025 at 01:53 PM
    Amplement mérité.
    jenicris posted the 10/08/2025 at 01:55 PM
    mérité, l'un des rare grand jeu de cette année décevante
    tripy73 posted the 10/08/2025 at 01:57 PM
    Les mecs continuent à montrer la bonne voie avec du contenu 100% gratuit, même si les gars de ActuGaming n’ont pas l'air d'être sûr (le niveau des journaleux), alors que c'est écrit dans le communiqué officiel mise à jour pour vous dire merci et pas DLC...
    marcelpatulacci posted the 10/08/2025 at 02:01 PM
    Clair joyeuse : Expedition 34 bientôt
    kirk posted the 10/08/2025 at 02:08 PM
    Miam.
    xynot posted the 10/08/2025 at 02:09 PM
    Et gratuit en plus, vraiment les goats
    51love posted the 10/08/2025 at 02:10 PM
    Bientôt ils auront vendues plus de copies du jeu quils auront dépensés d euros pour le produire

    jenicris très bonne année pour ma part

    Mieux que 2024 qui était sympathique.
    grundbeld posted the 10/08/2025 at 02:15 PM
    Si ce jeu n'est pas GOTY ce serait un hold-up de malade. Bravo à eux pour ce banger.
    solarr posted the 10/08/2025 at 02:16 PM
    grundbeld il n’est même pas nominé...
