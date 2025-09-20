Nintendo contre les mods : une menace pour l’avenir de la créativité vidéoludique
Nintendo multiplie les attaques contre les mods et les moddeurs, affirmant que leurs créations n’ont aucune valeur juridique et ne devraient pas être considérées comme des “travaux antérieurs” face à ses propres brevets. Cette position, si elle s’impose, ne menace pas seulement quelques communautés de passionnés : elle pourrait remodeler le jeu vidéo en faveur d’un contrôle total des éditeurs et au détriment de l’innovation collective.
Les mods : un pilier de l’histoire du jeu vidéo
Depuis des décennies, les mods enrichissent l’expérience des joueurs et nourrissent l’industrie. C’est grâce à eux que des phénomènes mondiaux comme *Counter-Strike*, *DOTA* ou *PUBG* ont vu le jour. Les mods prolongent la vie des jeux, explorent des mécaniques inédites et donnent naissance à des genres entiers.
Pourtant, selon Nintendo, ces créations ne compteraient pas comme des preuves d’antériorité face à un brevet. En clair : même si une mécanique de gameplay existe déjà dans un mod, Nintendo pourrait prétendre en être l’inventeur officiel, simplement parce que le mod n’a pas de “poids légal”.
Un danger pour la reconnaissance des créateurs
Cette logique est profondément injuste. Elle nie le rôle historique des moddeurs comme innovateurs, réduisant leurs travaux à de simples bricolages “non officiels”. Cela ouvre la porte à des dérives graves :
Des entreprises pourraient breveter des mécaniques déjà popularisées par des mods.
Les moddeurs perdraient toute reconnaissance, leurs créations effacées de l’histoire officielle du jeu vidéo.
La peur d’attaques juridiques découragerait les communautés de continuer à expérimenter.
Vers un futur verrouillé ?
Si la stratégie de Nintendo fait école, d’autres éditeurs pourraient s’engouffrer dans la brèche. Cela signifierait :
La disparition progressive des mods comme espace de créativité.
Un écosystème où seules les extensions officielles, monétisées et validées par les éditeurs, auraient droit d’exister.
Une uniformisation des expériences vidéoludiques, au détriment de la diversité et de la liberté des joueurs.
Conclusion : protéger les mods, protéger le jeu vidéo
Le combat de Nintendo contre les mods ne se limite pas à une question de droit. Il pose une question essentielle : voulons-nous d’un futur où les grandes entreprises effacent l’apport des joueurs-créateurs pour s’approprier leurs idées ?
Refuser cette logique, c’est défendre un principe fondamental : le jeu vidéo est une culture vivante, façonnée par les joueurs autant que par les éditeurs. Tenter d’effacer les mods, c’est tenter d’effacer une partie de cette culture.
tags :
posted the 09/20/2025 at 05:39 PM by z0dd
Là, ça dépasse la limite.
C’est juste que Nintendo, depuis qu’il n’y a plus Iwata qui, après sa mort, a quand même grandement inspiré une partie de la vie de la premiere Switch, et qui a été remplacé d’abord par un économiste puis par un banquier, suit une politique tellement opposée à ce qui se faisait avant que je vois mal d’autres prendre un virage aussi sec
Les autres constructeurs comme Sony, Microsoft, etc. n’ont pas la même histoire ni la même image auprès du public, donc ça me parait improbable qu’ils copient Nintendo dans ses décisions les plus radicales, surtout celles qui frustrent les joueurs comme ces histoire de droit de gameplay ou meme de droit d'auteur en transfert de cartouche
La nostalgie vous brouille...lisez un peu l'histoire de la nes/snes, la relation avec les tiers et surtout sony avant playstation (aussi ils sont greedy eux) etc pour comprendre mieux.
Après le succès de la DS ils t'ont lancé une 3DS à 250 EUR à l'époque pour finir en catastrophe par baisser les prix et un programme "ambassadeur"
Sinon, aujourd'hui t'as tous les outils pour innover sans être moddeur de jeux, pas du tout d'accord, beaucoup d'innovations viennent de petites équipes. UE5 et Unity permettent plus que jamais de créer des concepts et innover.
C'est pour ça que ta liste d'exemple s'arrête à Counter Strike et les DOTA, la barrière d'entrée pour la création de jeux était horrible avant, fallait un doctorat en c++.
Aussi PUBG que tu cites, les équipes de Bohemia ont créé des outils officiels de modding et tout un cadre permettant la création de contenu, un peu comme Fortnite aujourd'hui
Tant que vous pouvez chier sur nintendo, vous etes là
Nintendo a toujours eu cette position, je sais pas pourquoi tu fais le mec qui decouvre ca.
amario iks sont usants sur ce site, c'est dingue
Et sinon quelle est la source de cette "information" ?
Donc en gros, PocketPair se cache derrière le fait que des mods ont déjà copié par le passé Pokémon.
Nintendo essaye d'expliquer que "oui mais les mods, ça compte pas".
Nintendo méchant pas bien. Manquerait plus qu'ils s'en prennent aux rousses dans les jeux vidéo aussi.
Sur des sites importants souvent je vois des histoires de procès...
Cela donne cette impression de Disneyisation du plombier, ils visent un public de plus en plus consommateur que les vrais fans joueurs.
Le petit artisan se transforme en petit avocat.