Article de bilibili.com
Évolution de la taille de l'équipe au fil des ans.[/g]
2016 - 1 personne (Yang Bing)
2017 - 3 personnes (la direction du jeu n'était pas encore décidée)
2018 - 9 personnes (direction décidée, développement commencé, la plupart des travaux antérieurs ont été abandonnés)
2019 - 19 personnes
2020 - 29 personnes
2023-2025 - 35-40 personnes
- Le China Hero Project ne finance pas toujours directement les jeux, mais aide plutôt à établir un réseau pour les studios nouveaux et à venir.
- Lost Soul Aside n'a obtenu un investissement de Sony qu'en 2022 avant d'obtenir des fonds d'investisseurs nationaux et de lutter pour maintenir le projet.
- La bande-annonce originale était en réalité un court-métrage réalisé pour enrichir le portfolio de Yang Bing en vue de sa recherche d'emploi.
- Suite à la diffusion virale de la vidéo en ligne, des entreprises ont sollicité l'équipe pour transformer cette bande-annonce conceptuelle en jeu vidéo.
- Sony a été choisi pour sa portée mondiale et son soutien au développement de consoles.
- L'aspect monde ouvert a stoppé net la progression du jeu en raison du manque d'expérience de l'équipe.
- En 2019, le jeu a dû être abandonné et le développement a dû être recommencé de zéro, en réduisant sa taille.
- Ce contretemps a entraîné la perte d'une grande partie de leur financement.
- Cela a conduit à l'embauche de personnel inexpérimenté.
- Le Covid a mis l'équipe encore plus sous pression en ralentissant considérablement la progression.
- Sony est intervenu en 2024 pour contribuer à la révision du scénario (lol) et de la conception afin de sortir le jeu plus rapidement.
- Le jeu devait initialement comporter 10 chapitres au lieu de 5 et proposait un récit beaucoup plus riche.
- Le studio a eu du mal à trouver des animateurs expérimentés.
- Créer un bon moteur de combat hack'n'slash rapide et riche en combos est difficile pour une équipe indépendante inexpérimentée. Les sauts et les enchaînements de combos nécessitent des années de peaufinage.
- Il a fallu six ans pour finaliser la liste de mouvements actuelle.
- Au sein de la communauté chinoise, le développement de Lost Soul Aside est perçu comme un avertissement quant à l'ambition, tandis que le manque d'expérience mène à la souffrance.
- Yang Bing est connu pour être une personne introvertie, peu impliquée dans les opérations marketing, laissant cette tâche à Sony.
- Une tristement célèbre controverse autour d'anciens développeurs pourrait facilement être un sujet à part entière, compte tenu de l'ampleur des dommages qu'elle a causés à l'image de ce jeu en Chine continentale, mais pour faire court, ils ont causé des problèmes en ligne, comme la fuite d'une fausse fenêtre de sortie en 2024 et des commentaires racistes sur WeChat ont mis le studio sous surveillance.
- Sony est intervenu en 2024 pour contribuer à la révision du scénario (lol) et de la conception afin de sortir le jeu plus rapidement.
ok donc aucune surprise sur le résultat final.
je me disais aussi que le jeu etait different de certains videos ou ils allaient vers une autre orientation dans mes souvenirs.
donc clairement tout s'explique de la bouse niveau mise en scene, narration, DA et meme gameplay avec les animations...
c'est un gros brouillon vendu à 70€...
ils ont merdé grave Sony la dessus.
Ca fait trop mal au coeur de voir combien le jeu se fait démolir de partout. Jusqu'au bout il aura suivi FF Versus XIII le pauvre. Le jeu est loin d'être excellent, il a ééééénormément de défauts, il a également le malheur d'être vendu plein tarif alors que clairement il mérite d'être vendu 30/40€ et encore, je suis gentille, mais je pense que les gens doivent être plus cléments (oui c'est bien de rêver, surtout dans le monde du JV), y'a pas tout à jeter (la bande son est très bonne, il y a de bonnes idées derrière les combats, même si c'est brouillon).
Et bon...... J'aime bien le chara-design des persos mais ça c'est p'tête mon côté fangirl lol.
sdkios Exactement
Elles sont à CHIER
Et la qu'on vient pas me dire que ça s'ameliore ou qu'on trouve des excuses.
Ya aucune inertie, aucun controle sur les sauts. C'est deja annonciateur du niveau global du jeu, c'est bancal
elenaa le prix aurait dû etre comme Clair obscur au max. Il ne doit jamais dépasser 40€ en neuf day one (et donc trouvable à 30€ par ci et la neuf).
Faute grave de la part de Sony de vendre ce jeu plein tarif. Ça ne l'aide pas. Ça n'aurait pas changer le jeu mais ça aurait peut être adouci les critiques.
Les critiques sont tellement toutes les memes que ca en devient ridicule lol. Depuis hier j'ai du lire 20x "Les impacts des coups sont pas terrible. Jeu moyen." qui peut aussi se traduire par : "j'ai vu une video de 40sec, j'ai lu que c'etait pas si bien finalement, donc je vais répendre la bonne parole a mon tour!'
Tu le dis toi meme d'ailleurs "de ce que j'ai vu". Donc a mes yeux, ton avis fait vraiment pas le poids face a ceux d'un guiguif ou d'une elenaa , qui eux ont l'air d'avoir prit la peine d'essayer le titre plus de 3min, et qui au moins arrivent a fournir des qualités/défauts propres a leur experience
Je trouves ca naze de dire a quelqu'un qu'il se fait du mal en prenant du plaisir a jouer, alors que toi t'es en train de commenter sur internet un jeu que tu n'aimes pas. Je me demande lequel des deux perd le plus son temps... Mais bon, ca c'est un autre débat haha !
Le air dash permet de mieux contrôler ses sauts.
Mais ouais ptete que je me fait du mal, ou bien que j'ai su dompter le gameplay, je sais pas
sdkios et qui au moins arrivent a fournir des qualités/défauts propres a leur experience
Je suis même à deux doigts de la fin, donc leur avis de mecs qui ont touché la demo ou uniquement le début ou t'as quasi rien de débloqué comme capacités... bon
Après de toute manière je vois très bien qu'ici ou ailleurs ça juge uniquement sur la demo ou sur les deux/trois premières heures.
Quand à la demo elle n'est pas vraiment représentative du jeu.
Tu n'as pas accès a l'arbre de compétence, ni aux skills d'Arena, ni au magasin qui te permet entre autre de custom tes armes avec des passifs (leur donnant au passage des airs de Keyblade), ce qui très con de la part du studio car les gens auraient mieux captés certains aspect du gameplay.
je suis sur qu'a une 20 ene d'euro (coucou hollow knight) le jeu aurait fait moins de vague et aurait vendu bien plus, mais difficile de vendre 20 euro un jeu ou sony a participer au financement surtout que comme je le répète, le second point est que les jeux d'action/beat em all on en bouffe a la chaine, non stop depuis 2018 du coté asiatique, donc en plus d'avoir un publique déja de base assez restreint, ceux qui consome le genre a déja de quoi être largement satisfait ces dernière année
donc si en 2016 le projet avait de l’intérêt en 2019 c'était déja bien plus compliquer
Je crois que le créateur original aurait dû se respecter et respecter les joueurs en exprimant clairement qu'il n'était pas possible de proposer un produit abouti.
C'est simplement médiocre sur bien des points.
T'as vraiment ragé 4h sur mon comm? Premiere fois qu'on m'insulte en mp et tout mdr, c'est grave, va consulter. Si ca peut te rassurer, j'avais pas vu le commentaire de Malroth au moment ou j'écrivais, donc je t'ai pas visé personnellement. Mais vu ton comportement en réponses, y a pas grand chose a tirer a converser avec toi. (Et non, j'ai pas lu et noté tous tes commentaires sur les articles précédent, désolé :lol )
Bref, bonne journée, et merci de pas me re-spammer pour rien, c'etait juste un avis comme ca, pas une guerre d'état.
Le prix est indéfendable et une honte de la part de Sony. À 70€ il sera comparé aux meilleurs AAA et c’est normal, dans le cas de los souls je pense meme à 40-50€ ça ne les vaut pas, c’est juste pas au niveau qualitatif attendu.
C’est quoi cette mode de mettre des AA à 70€ ? Les astro bots et compagnie..c’est n’importe quoi. Pareil un Avowed à 70€ on nage où ?
Pas que Nintendo qui nage dans un délire de prix, il y a un vrai sujet prix des jeux edités par les constructeurs, quand silksong et Expeditions 33 coutent ce qu’ils coutent.
Surtout que c’est pas comme si Sony avait un super budget marketing vu la comm moisie
J'ai donc tester et je l'ai DL sur PC pour me faire une idée avant de me le prendre sur PS5.
Et bordel que c'est mou et pourtant je suis un publique facile.
Faut vraiment tester manette en main pour ce rendre compte, je sais pas y'a un truc qui cloche.
Pour vous dire un the bouncer sur PS2 a plus d'impacte que ce Lost Soul Aside.
shido 80%
60%
junaldinho Et yen aura d'autres
Sauf que malheureusement Pokemon ça se vend
Encore un exemple de cette presse bidon qui ne sait pas évaluer les jeux.
La puissance de la marque que LSA n'a évidemment pas, mais qu'ils ont cru avoir parce que édité par Sony?
Comme dit plus haut, c'est lunaire.
LSA est l'antithèse de Clair Obscur cette année.
2 projets avec probablement des budgets relativement similaires, l'un a été parfaitement étudié, chiffré, développé pour proposer une expérience de grande qualité à son bon prix, et c'était couillu, même risqué de sortir un tel projet, mais toutes les planètes étaient alignées,
Et l'autre c'est tout l'opposé, a l'image de Mind Eyes qui a voulu faire du GTA sans le talent ni le budget nécessaire (le cas de ce dernier semble même pire encore).
Il faut bcp mieux élaborer et estimer en amont la viabilité des projets et régulièrement l'industrie se plante.
Ici c'est un cas d'école et on l'avait senti venir.
C’est un BTA au graphismes actuels, donc à mettre en concurrence avec DMC5 et non Bayonetta switch 1.
C’est un BTA ambitieux, pas un light-rpg monster like
Mais Playstation aurait dû plus les aider. Un jeu de cette envergure et style, ça demande plus de personnel et avec de l’expérience.
Les envoyer faire un stage chez Santa Monica studio pour apprendre la sensation de force dans les impacts, God of War : la référence absolue dans ce domaine.
J’ai fini le jeu et je continue sur le boss rush.
Le gameplay est excellent avec plein de mécaniques, capacités… les moves stylés, les combats de boss très bien. Dommage que ça soit gâché par ce fichu mou d'impact des coups.
Le jeu est beau et parfois des panoramas magnifiques. Les musiques pareilles. Design des perso ok mais manque d’expressions. Histoire osef.
Peut être compliqué pour trouver du financement pour leur prochain jeu, ou pas maintenant qu'ils ont de l'expérience.
Oui, il faut réussir à faire un jeu séduisant, et tout le monde n’a pas les mêmes contraintes évidemment.
Pokémon, entre la puissance de la marque et le fait que ce sont régulièrement des cadeaux pour enfants, le niveau d’exigence est incomparable
Dans tous les cas, comme sonilka l’a rappelé juste au-dessus, tu ne pars pas fleur au fusil avec des délires d’ambition inatteignables sur un premier jeu.
Je me souviens de Sony en 2005 qui a sorti un certain God of War, qui s'est avéré être déjà un très bon BTA, avec un gameplay solide, une durée de vie correcte, une caméra sur rails vue de dessus pour se simplifier la vie - C'était peut etre pas, du moins pour moi, un BTA aussi exceptionnel qu'un Ninja Gaiden (Black) sorti à la meme époque, car il n'atteignait ni l’excellence ni l’ambition, ni la rejouabilité, ni son niveau technique (la Xbox était bien plus puissante aussi donc..) et c'était aussi bcp plus accessible et grand public que ce dernier...
Mais la mayonnaise a pris direct pour God of War, enorme succes, et on connaît la suite : l’ambition et la démesure ont été démultipliées dans les épisodes suivants, jusqu’à en faire la licence extrêmement puissante que l’on connaît aujourd’hui avec des budgets de developpement astronomique.
Il ne faut pas débuter avec une ambition folle et irréaliste, mais de bonnes idées et bien se positionner (coucou mon petit GTA coucou Clair Obscur )
Ok, c'était il y a 20 ans, mais c'est encore possible, t'as es jeux de niche comme Stellar Blade, avec un seuil de rentabilité très bas vers le million de ventes, des budgets serrés… Ce n'est pas DMC niveau budget, et pourtant ça peut fonctionner, et ça pourrait devenir une enorme licence dans les generations a venir.
J’ai régulièrement constaté justement ces derniers temps que Stellar Blade était utilisé comme jurisprudence pour LSA ( ) mais c’est une grosse erreur : tous les projets sont différents et gérés différemment.
Et si l’équipe n’en avait pas les épaules, il fallait faire autre chose que perdre son temps sur un tel projet pour au final prétendre sortir un gros jeu (malgré un reboot, le comble!) vendu 70 €.
Tout ça pour livrer un tel jeu qui fait plus parlé pour ces 'Meme' qui décrédibilisent et détruisent son image et les dev que pour ses qualités
La réorientation d'un projet qui va dans le mur c'est bien, mais faut reussir a redresser à la barre et par contre avoir cette putain d'’honnêteté de le vendre moins cher.
ça c’est une décision qu’ils auraient pu et du prendre jusqu'a quelques mois avant la sortie pour ne pas tenter de nous la faire à l'envers....
Sony (et plein d'autres) ont fait ce type d'erreur et ont manqué d’honnêteté envers les clients plusieurs fois par le passé, avec par exemple The Order, et systematiquement, ça fait du bruit
meusieubison tres probable que le studio ne survive pas à un tel four critique et commercial, l'image est cassée, qui va avoir envie de prendre le risque d'y investir des dizaines de millions de dollars?
J'ai 10 heures de jeu a peu près. Je l'ai payé 45€.
Le gameplay est plutôt bon surtout quand tu commence à maitriser les différentes armes. Les faces de plateformes sont pas très précise mais ça reste honnête.
L'histoire c'est assez classique pour le moment, rien de transcendant mais cela se laisse suivre. Pour le genre, faut trop en demandé non plus.
Graphiquement ça reste un jeu ps4, des panoramas fort sympa le chapitre deux notamment. Mais oui il y a du clipping, de l'aliasing mais les graphisme ce n'est pas ma priorité dans un jeu.
Au final c'est comme Forspoken le gameplay est sympa (sans le budget de SE), mais tout le reste est soit moyen soit nul, juste la musique qui relève un peu le niveau et quand tu vois que qu'un site pro-S comme PlayStation Universe dit que cela ne le sauve pas de l'abîme profond de médiocrité dans lequel il sombre, tu comprends qu'on est loin de la qualité espéré.
En tout cas faut oser vendre ce jeu 70€ comme si c'était un gros AAA, alors que d'autres jeux bien meilleurs et mieux finit (il a pas mal de bugs et de problème de finition) sont vendu 2 fois moins cher...