Article de bilibili.comÉvolution de la taille de l'équipe au fil des ans.[/g]2016 - 1 personne (Yang Bing)2017 - 3 personnes (la direction du jeu n'était pas encore décidée)2018 - 9 personnes (direction décidée, développement commencé, la plupart des travaux antérieurs ont été abandonnés)2019 - 19 personnes2020 - 29 personnes2023-2025 - 35-40 personnes- Le China Hero Project ne finance pas toujours directement les jeux, mais aide plutôt à établir un réseau pour les studios nouveaux et à venir.- Lost Soul Aside n'a obtenu un investissement de Sony qu'en 2022 avant d'obtenir des fonds d'investisseurs nationaux et de lutter pour maintenir le projet.- La bande-annonce originale était en réalité un court-métrage réalisé pour enrichir le portfolio de Yang Bing en vue de sa recherche d'emploi.- Suite à la diffusion virale de la vidéo en ligne, des entreprises ont sollicité l'équipe pour transformer cette bande-annonce conceptuelle en jeu vidéo.- Sony a été choisi pour sa portée mondiale et son soutien au développement de consoles.- L'aspect monde ouvert a stoppé net la progression du jeu en raison du manque d'expérience de l'équipe.- En 2019, le jeu a dû être abandonné et le développement a dû être recommencé de zéro, en réduisant sa taille.- Ce contretemps a entraîné la perte d'une grande partie de leur financement.- Cela a conduit à l'embauche de personnel inexpérimenté.- Le Covid a mis l'équipe encore plus sous pression en ralentissant considérablement la progression.- Sony est intervenu en 2024 pour contribuer à la révision du scénario (lol) et de la conception afin de sortir le jeu plus rapidement.- Le jeu devait initialement comporter 10 chapitres au lieu de 5 et proposait un récit beaucoup plus riche.- Le studio a eu du mal à trouver des animateurs expérimentés.- Créer un bon moteur de combat hack'n'slash rapide et riche en combos est difficile pour une équipe indépendante inexpérimentée. Les sauts et les enchaînements de combos nécessitent des années de peaufinage.- Il a fallu six ans pour finaliser la liste de mouvements actuelle.- Au sein de la communauté chinoise, le développement de Lost Soul Aside est perçu comme un avertissement quant à l'ambition, tandis que le manque d'expérience mène à la souffrance.- Yang Bing est connu pour être une personne introvertie, peu impliquée dans les opérations marketing, laissant cette tâche à Sony.- Une tristement célèbre controverse autour d'anciens développeurs pourrait facilement être un sujet à part entière, compte tenu de l'ampleur des dommages qu'elle a causés à l'image de ce jeu en Chine continentale, mais pour faire court, ils ont causé des problèmes en ligne, comme la fuite d'une fausse fenêtre de sortie en 2024 et des commentaires racistes sur WeChat ont mis le studio sous surveillance.