name : Lost Soul Aside
platform : Playstation 5
editor : N.C
developer : Ultizero Games
genre : action-RPG
other versions : PC - PlayStation 4
profile
Lost Soul Aside: Entre reboot et développement compliqué


Article de bilibili.com

Évolution de la taille de l'équipe au fil des ans.[/g]

2016 - 1 personne (Yang Bing)
2017 - 3 personnes (la direction du jeu n'était pas encore décidée)
2018 - 9 personnes (direction décidée, développement commencé, la plupart des travaux antérieurs ont été abandonnés)
2019 - 19 personnes
2020 - 29 personnes
2023-2025 - 35-40 personnes

- Le China Hero Project ne finance pas toujours directement les jeux, mais aide plutôt à établir un réseau pour les studios nouveaux et à venir.
- Lost Soul Aside n'a obtenu un investissement de Sony qu'en 2022 avant d'obtenir des fonds d'investisseurs nationaux et de lutter pour maintenir le projet.
- La bande-annonce originale était en réalité un court-métrage réalisé pour enrichir le portfolio de Yang Bing en vue de sa recherche d'emploi.
- Suite à la diffusion virale de la vidéo en ligne, des entreprises ont sollicité l'équipe pour transformer cette bande-annonce conceptuelle en jeu vidéo.
- Sony a été choisi pour sa portée mondiale et son soutien au développement de consoles.

- L'aspect monde ouvert a stoppé net la progression du jeu en raison du manque d'expérience de l'équipe.
- En 2019, le jeu a dû être abandonné et le développement a dû être recommencé de zéro, en réduisant sa taille.
- Ce contretemps a entraîné la perte d'une grande partie de leur financement.
- Cela a conduit à l'embauche de personnel inexpérimenté.
- Le Covid a mis l'équipe encore plus sous pression en ralentissant considérablement la progression.
- Sony est intervenu en 2024 pour contribuer à la révision du scénario (lol) et de la conception afin de sortir le jeu plus rapidement.
- Le jeu devait initialement comporter 10 chapitres au lieu de 5 et proposait un récit beaucoup plus riche.

- Le studio a eu du mal à trouver des animateurs expérimentés.
- Créer un bon moteur de combat hack'n'slash rapide et riche en combos est difficile pour une équipe indépendante inexpérimentée. Les sauts et les enchaînements de combos nécessitent des années de peaufinage.
- Il a fallu six ans pour finaliser la liste de mouvements actuelle.
- Au sein de la communauté chinoise, le développement de Lost Soul Aside est perçu comme un avertissement quant à l'ambition, tandis que le manque d'expérience mène à la souffrance.
- Yang Bing est connu pour être une personne introvertie, peu impliquée dans les opérations marketing, laissant cette tâche à Sony.
- Une tristement célèbre controverse autour d'anciens développeurs pourrait facilement être un sujet à part entière, compte tenu de l'ampleur des dommages qu'elle a causés à l'image de ce jeu en Chine continentale, mais pour faire court, ils ont causé des problèmes en ligne, comme la fuite d'une fausse fenêtre de sortie en 2024 et des commentaires racistes sur WeChat ont mis le studio sous surveillance.
https://x.com/zoadssjgod/status/1962237240999924184
    malroth posted the 08/31/2025 at 10:11 PM
    - 2018 - 9 personnes (direction décidée, développement commencé, la plupart des travaux antérieurs ont été abandonnés)

    - Sony est intervenu en 2024 pour contribuer à la révision du scénario (lol) et de la conception afin de sortir le jeu plus rapidement.

    ok donc aucune surprise sur le résultat final.
    je me disais aussi que le jeu etait different de certains videos ou ils allaient vers une autre orientation dans mes souvenirs.

    donc clairement tout s'explique de la bouse niveau mise en scene, narration, DA et meme gameplay avec les animations...

    c'est un gros brouillon vendu à 70€...

    ils ont merdé grave Sony la dessus.
    guiguif posted the 08/31/2025 at 10:14 PM
    malroth je continue de n’être absolument pas d'accord sur la DA (du moins les environnements passé le premier chapitre et une partie des personnages) et encore moins sur le gameplay qui est juste jouissif une fois toutes les armes et les capacités débloqués.
    sdkios posted the 08/31/2025 at 10:30 PM
    J'attends d'avoir avancé un peu plus dans le jeu pour me faire un avis definitif. (suis encore au debut, quand la meuf perd son ame) Je pense pas qu'il fera partie de mes jeux inoubliables, mais je pense que y a quand meme moyen de passer un bon moment dessus quand meme.
    elenaa posted the 08/31/2025 at 10:36 PM
    "Yang Bing est connu pour être une personne introvertie, peu impliquée dans les opérations marketing, laissant cette tâche à Sony." → Ah parce que Sony a fait quelque chose pour le marking de ce jeu ? Y'a eu zéro communication dessus...

    Ca fait trop mal au coeur de voir combien le jeu se fait démolir de partout. Jusqu'au bout il aura suivi FF Versus XIII le pauvre. Le jeu est loin d'être excellent, il a ééééénormément de défauts, il a également le malheur d'être vendu plein tarif alors que clairement il mérite d'être vendu 30/40€ et encore, je suis gentille, mais je pense que les gens doivent être plus cléments (oui c'est bien de rêver, surtout dans le monde du JV), y'a pas tout à jeter (la bande son est très bonne, il y a de bonnes idées derrière les combats, même si c'est brouillon).

    Et bon...... J'aime bien le chara-design des persos mais ça c'est p'tête mon côté fangirl lol.

    sdkios Exactement
    burningcrimson posted the 08/31/2025 at 10:51 PM
    guiguif Tu te fais du mal stop Après je pznse que c'est le prix qui a fair que les vritiques soient aussi sévères avec le jeu. Imagine un jeu mid comme ça, vendu à plus de 40 euros, faut pas déconner. D'ailleurs de ce que j'ai vu les petites phases de plate-forme du jeu sont pas oufs du tout...
    malroth posted the 08/31/2025 at 11:06 PM
    burningcrimson les phases de plateforme c'est pas qu'elles sont pas Ouf.

    Elles sont à CHIER

    Et la qu'on vient pas me dire que ça s'ameliore ou qu'on trouve des excuses.

    Ya aucune inertie, aucun controle sur les sauts. C'est deja annonciateur du niveau global du jeu, c'est bancal

    elenaa le prix aurait dû etre comme Clair obscur au max. Il ne doit jamais dépasser 40€ en neuf day one (et donc trouvable à 30€ par ci et la neuf).

    Faute grave de la part de Sony de vendre ce jeu plein tarif. Ça ne l'aide pas. Ça n'aurait pas changer le jeu mais ça aurait peut être adouci les critiques.
    sdkios posted the 08/31/2025 at 11:11 PM
    burningcrimson Le prix c'est surtout une excuse de merde pour les gens qui n'y jouent pas et se sentent obliger de tout de meme juger. Si tu l'achete 40euros, ca devient subitement un bon jeu? wtf?
    Les critiques sont tellement toutes les memes que ca en devient ridicule lol. Depuis hier j'ai du lire 20x "Les impacts des coups sont pas terrible. Jeu moyen." qui peut aussi se traduire par : "j'ai vu une video de 40sec, j'ai lu que c'etait pas si bien finalement, donc je vais répendre la bonne parole a mon tour!'
    Tu le dis toi meme d'ailleurs "de ce que j'ai vu". Donc a mes yeux, ton avis fait vraiment pas le poids face a ceux d'un guiguif ou d'une elenaa , qui eux ont l'air d'avoir prit la peine d'essayer le titre plus de 3min, et qui au moins arrivent a fournir des qualités/défauts propres a leur experience
    Je trouves ca naze de dire a quelqu'un qu'il se fait du mal en prenant du plaisir a jouer, alors que toi t'es en train de commenter sur internet un jeu que tu n'aimes pas. Je me demande lequel des deux perd le plus son temps... Mais bon, ca c'est un autre débat haha !
    guiguif posted the 08/31/2025 at 11:18 PM
    burningcrimson Pas eu plus de soucis sur la partie plates-formes qu'avec d'autres jeux et des phases de plates formes yen a quelques unes.
    Le air dash permet de mieux contrôler ses sauts.

    Mais ouais ptete que je me fait du mal, ou bien que j'ai su dompter le gameplay, je sais pas

    sdkios et qui au moins arrivent a fournir des qualités/défauts propres a leur experience
    Je suis même à deux doigts de la fin, donc leur avis de mecs qui ont touché la demo ou uniquement le début ou t'as quasi rien de débloqué comme capacités... bon
    burningcrimson posted the 08/31/2025 at 11:53 PM
    sdkios J'ai seulement fait la démo et je t'invite à lire ce que j'ai dis sur le précédent article de Guiguif avant de m'accuser à tord. Et oui mon gars, le prix à son importance. Tu n'achètes pas un jeu comme ça 70 euros alors que à côté tu peux avoir DmC 3,4 5 et Bayo 1,2,3 pour moins de 20 euros.
    burningcrimson posted the 08/31/2025 at 11:55 PM
    sdkios Ma phrase disant qu'il se fait du mal c'était parce qu'il se fait du mal a defendre le jzu sur ce site car tout le monde l'enfonce. Encore une fois tas compris que dalle et tu viens affimer des choses comme un idiot.
    burningcrimson posted the 08/31/2025 at 11:57 PM
    Guiguif explique à ton ami Sdkios car il a du mal apparemment
    burningcrimson posted the 09/01/2025 at 12:04 AM
    Sdkios Pour le coup tu es exactement ce que tu critiques. Va respirer un bon coup et pr3ndre du recul avant de venir la ramener et te ridiculiser encore plus, d'ailleurs concernant la démo, j'avais dit que je trouvais le tout plutôt joli et cool, mise à part le trop pleon d'effet visuels. Tu pourras retrouver mon commentaire sur l'article de GuiGuif ou il annonce que la démo est disponible lol
    guiguif posted the 09/01/2025 at 12:06 AM
    burningcrimson Je pense que tous ceux qui s’intéressent de prés ou de loin a ce jeu sont de base des fans du genre et ont deja fait les DMC (dont la plupart ont pris un coup de vieux) et Bayonetta depuis longtemps.
    Après de toute manière je vois très bien qu'ici ou ailleurs ça juge uniquement sur la demo ou sur les deux/trois premières heures.

    Quand à la demo elle n'est pas vraiment représentative du jeu.
    Tu n'as pas accès a l'arbre de compétence, ni aux skills d'Arena, ni au magasin qui te permet entre autre de custom tes armes avec des passifs (leur donnant au passage des airs de Keyblade), ce qui très con de la part du studio car les gens auraient mieux captés certains aspect du gameplay.
    burningcrimson posted the 09/01/2025 at 12:13 AM
    guiguif Je suis dacc avec toi pour la demo mais faut comprendre que bash pas le jeu. Comme dit plus haut j'avais bien dit que j'avais aimé la démo dans ton article. C'est juste qu'en matant des vidéos j'ai trouvé la plate-forme pas ouf. Et pour les autres bta je suis d'accord mais ya toujours de nouveaux joueurs qui vont se lancer dans ce genre de jeux suite à la sortie de LSA et les critiques feront forcément la comparaison avec GoW, dmc et Bayo.
    burningcrimson posted the 09/01/2025 at 02:07 AM
    Sdkios d'ailleurs tu es un gros lâche, le com de Malroth était mille fois plus virulent que le lien sur le jeu et tu as fermé ta gueule.
    keiku posted the 09/01/2025 at 04:46 AM
    Ca démontre bien que le projet était une vaste blague du début a la fin, la personne a l'origine a juste démontrée qu'elle était bonne en animation et modélisation ( ce qui en soit est déja très bien) mais après avoir une bonne équipe pour en faire un jeu a part entière c'est une toute autre histoire

    je suis sur qu'a une 20 ene d'euro (coucou hollow knight) le jeu aurait fait moins de vague et aurait vendu bien plus, mais difficile de vendre 20 euro un jeu ou sony a participer au financement surtout que comme je le répète, le second point est que les jeux d'action/beat em all on en bouffe a la chaine, non stop depuis 2018 du coté asiatique, donc en plus d'avoir un publique déja de base assez restreint, ceux qui consome le genre a déja de quoi être largement satisfait ces dernière année

    donc si en 2016 le projet avait de l’intérêt en 2019 c'était déja bien plus compliquer
    cyr posted the 09/01/2025 at 05:06 AM
    Tien un pavé pour défendre l'indéfendable. Le pétard mouillé, vendu 70€, ça ne passe pas.
    akinen posted the 09/01/2025 at 05:14 AM
    On aurait dû tous acheter the day before finalement. Petit ange parti trop tôt.
    skypirate posted the 09/01/2025 at 06:19 AM
    Indépendamment de l'historique du projet, le jeu est clairement bancal, et démontre un manque d'expérience total.
    Je crois que le créateur original aurait dû se respecter et respecter les joueurs en exprimant clairement qu'il n'était pas possible de proposer un produit abouti.
    C'est simplement médiocre sur bien des points.
    shambala93 posted the 09/01/2025 at 06:26 AM
    J’ai du mal avec les personnages plus clichés tu meurs.
    cyr posted the 09/01/2025 at 06:27 AM
    skypirate j'arrive pas a comprendre pourquoi sony a mis des sous dedans.....
    sdkios posted the 09/01/2025 at 06:36 AM
    burningcrimson Mon dieu, ca va, t'as reussi a dormir?
    T'as vraiment ragé 4h sur mon comm? Premiere fois qu'on m'insulte en mp et tout mdr, c'est grave, va consulter. Si ca peut te rassurer, j'avais pas vu le commentaire de Malroth au moment ou j'écrivais, donc je t'ai pas visé personnellement. Mais vu ton comportement en réponses, y a pas grand chose a tirer a converser avec toi. (Et non, j'ai pas lu et noté tous tes commentaires sur les articles précédent, désolé :lol )
    Bref, bonne journée, et merci de pas me re-spammer pour rien, c'etait juste un avis comme ca, pas une guerre d'état.
    junaldinho posted the 09/01/2025 at 07:42 AM
    Encore un article pour ce jeu bancal. C'est dur mais faut se faire une raison et arrêter de polluer le blog
    masharu posted the 09/01/2025 at 07:49 AM
    Pas encore testé la demo, mais au vu des critiques le prix est déjà un premier point négatif. Tout le monde ne peut être un Shift Up avec la qualité d'un Stellar Blade.
    wickette posted the 09/01/2025 at 08:05 AM
    C’est un mauvais jeu pour 70€ et la demo bancale, fallait pas s’attendre à mieux


    Le prix est indéfendable et une honte de la part de Sony. À 70€ il sera comparé aux meilleurs AAA et c’est normal, dans le cas de los souls je pense meme à 40-50€ ça ne les vaut pas, c’est juste pas au niveau qualitatif attendu.

    C’est quoi cette mode de mettre des AA à 70€ ? Les astro bots et compagnie..c’est n’importe quoi. Pareil un Avowed à 70€ on nage où ?

    Pas que Nintendo qui nage dans un délire de prix, il y a un vrai sujet prix des jeux edités par les constructeurs, quand silksong et Expeditions 33 coutent ce qu’ils coutent.

    Surtout que c’est pas comme si Sony avait un super budget marketing vu la comm moisie
    sonilka posted the 09/01/2025 at 08:13 AM
    A quel moment tu pars dans la direction du monde ouvert quand tu n'as pas la moindre expérience et que tu disposes d'une toute petite équipe ? Faut savoir faire preuve d'humilité à un moment. Et derrière Sony qui vient lâcher un billet mais ne s'enquiert pas de l'état du projet, du fonctionnement de l'équipe etc. pour ensuite te sortir ca à 70€. Lunaire.
    shido posted the 09/01/2025 at 08:29 AM
    cyr Et de l'autre coté , tu as pokemon qui a l'immunité du royaume champignon alors qu'il sort dans le même état que lost soul aside et avec le même prix
    asakk posted the 09/01/2025 at 08:31 AM
    J'avais bien aimé la DA lors de l'annonce du jeu.
    J'ai donc tester et je l'ai DL sur PC pour me faire une idée avant de me le prendre sur PS5.

    Et bordel que c'est mou et pourtant je suis un publique facile.
    Faut vraiment tester manette en main pour ce rendre compte, je sais pas y'a un truc qui cloche.

    Pour vous dire un the bouncer sur PS2 a plus d'impacte que ce Lost Soul Aside.
    volran posted the 09/01/2025 at 08:33 AM
    Asakk Jolie ref pour the Bouncher et je suis du même avis que toi, j'ai le jeu et c'est mou au pas possible sur les combats. Petite déception
    masharu posted the 09/01/2025 at 09:16 AM
    shido L'immunité des casual qui ne s'y connaissent en rien niveau jeu vidéo que n'a donc pas des productions commes Lost Soul Aside. Même s'il y a des gens pour le défendre, je rappelle que même Nintendo ce fait flinguer quand ça sort un jeu comme Federation Forces...
    shido posted the 09/01/2025 at 09:27 AM
    masharu je fais juste un constat
    guiguif posted the 09/01/2025 at 09:37 AM
    asakk volran Déjà que le gameplay est plus speed que celui de Devil May Cry 5, alors The Bouncer... Toujours surpris de voir des joueurs qui ont de la bouteille juger un jeu de ce style sur son début alors qu'ils savent pertinemment que rien n'est débloqué, que se soit au niveau des armes, des combo ou des capacités passives.

    shido 80%

    60%

    junaldinho Et yen aura d'autres
    51love posted the 09/01/2025 at 09:38 AM
    shido

    Sauf que malheureusement Pokemon ça se vend

    Encore un exemple de cette presse bidon qui ne sait pas évaluer les jeux.

    La puissance de la marque que LSA n'a évidemment pas, mais qu'ils ont cru avoir parce que édité par Sony?

    Comme dit plus haut, c'est lunaire.

    LSA est l'antithèse de Clair Obscur cette année.

    2 projets avec probablement des budgets relativement similaires, l'un a été parfaitement étudié, chiffré, développé pour proposer une expérience de grande qualité à son bon prix, et c'était couillu, même risqué de sortir un tel projet, mais toutes les planètes étaient alignées,

    Et l'autre c'est tout l'opposé, a l'image de Mind Eyes qui a voulu faire du GTA sans le talent ni le budget nécessaire (le cas de ce dernier semble même pire encore).


    Il faut bcp mieux élaborer et estimer en amont la viabilité des projets et régulièrement l'industrie se plante.


    Ici c'est un cas d'école et on l'avait senti venir.
    gasmok2 posted the 09/01/2025 at 10:05 AM
    A un moment il faut juste accepter que le jeu n'est pas bon, c'est pas la bouse ultime non plus et puis passer à autre chose
    junaldinho posted the 09/01/2025 at 10:07 AM
    Guiguif tu forces avec ta propagande alors que ce jeu est moisi. Je te comprends en bon vrp Sony qui viens de lâcher 70 euros, ça fait mal
    guiguif posted the 09/01/2025 at 10:14 AM
    junaldinho et non, 50 euros pour 20 heures de bonne baston dans de beaux decors
    junaldinho posted the 09/01/2025 at 10:17 AM
    Guiguif pas de soucis et amuse toi bien si tu aimes le caca reconnu des joueurs et de la presse Chacun ses délires
    akinen posted the 09/01/2025 at 10:19 AM
    51love belle intervention, mais il faut aussi garder en tête que les attentes ne sont pas les mêmes. Sortir LSA préquelle épisode 0 au graphisme shibi gameboy advance ne provoquera pas buzz positif.

    C’est un BTA au graphismes actuels, donc à mettre en concurrence avec DMC5 et non Bayonetta switch 1.

    C’est un BTA ambitieux, pas un light-rpg monster like
    guiguif posted the 09/01/2025 at 10:21 AM
    junaldinho Les joueurs qui ont dépassé les premières heures savent reconnaitre ses qualités tout comme ses defauts, quand à la presse il suffit de lire les tests en question pour voir qu'une partie n'ont pas compris certains systèmes (comme le stagger) et que leur avis ne vaut pas grand chose
    junaldinho posted the 09/01/2025 at 10:28 AM
    Guiguif comme je disais tu forces... Amuse toi bien. Tu as dépassé les 20 heures sur ce truc donc respect
    meusieubison posted the 09/01/2025 at 11:09 AM
    Ah ok ce n’est pas 10 ans de développement mais 6 ans. Et avec du personnel inexpérimenté.

    Mais Playstation aurait dû plus les aider. Un jeu de cette envergure et style, ça demande plus de personnel et avec de l’expérience.

    Les envoyer faire un stage chez Santa Monica studio pour apprendre la sensation de force dans les impacts, God of War : la référence absolue dans ce domaine.

    J’ai fini le jeu et je continue sur le boss rush.
    Le gameplay est excellent avec plein de mécaniques, capacités… les moves stylés, les combats de boss très bien. Dommage que ça soit gâché par ce fichu mou d'impact des coups.
    Le jeu est beau et parfois des panoramas magnifiques. Les musiques pareilles. Design des perso ok mais manque d’expressions. Histoire osef.

    Peut être compliqué pour trouver du financement pour leur prochain jeu, ou pas maintenant qu'ils ont de l'expérience.
    belmoncul posted the 09/01/2025 at 11:25 AM
    Il faut arrêter avec le terme raciste, c'est ni plus ni moins que de la propagande politique...
    51love posted the 09/01/2025 at 11:47 AM
    akinen merci pour le compliment !

    Oui, il faut réussir à faire un jeu séduisant, et tout le monde n’a pas les mêmes contraintes évidemment.

    Pokémon, entre la puissance de la marque et le fait que ce sont régulièrement des cadeaux pour enfants, le niveau d’exigence est incomparable

    Dans tous les cas, comme sonilka l’a rappelé juste au-dessus, tu ne pars pas fleur au fusil avec des délires d’ambition inatteignables sur un premier jeu.

    Je me souviens de Sony en 2005 qui a sorti un certain God of War, qui s'est avéré être déjà un très bon BTA, avec un gameplay solide, une durée de vie correcte, une caméra sur rails vue de dessus pour se simplifier la vie - C'était peut etre pas, du moins pour moi, un BTA aussi exceptionnel qu'un Ninja Gaiden (Black) sorti à la meme époque, car il n'atteignait ni l’excellence ni l’ambition, ni la rejouabilité, ni son niveau technique (la Xbox était bien plus puissante aussi donc..) et c'était aussi bcp plus accessible et grand public que ce dernier...

    Mais la mayonnaise a pris direct pour God of War, enorme succes, et on connaît la suite : l’ambition et la démesure ont été démultipliées dans les épisodes suivants, jusqu’à en faire la licence extrêmement puissante que l’on connaît aujourd’hui avec des budgets de developpement astronomique.

    Il ne faut pas débuter avec une ambition folle et irréaliste, mais de bonnes idées et bien se positionner (coucou mon petit GTA coucou Clair Obscur )

    Ok, c'était il y a 20 ans, mais c'est encore possible, t'as es jeux de niche comme Stellar Blade, avec un seuil de rentabilité très bas vers le million de ventes, des budgets serrés… Ce n'est pas DMC niveau budget, et pourtant ça peut fonctionner, et ça pourrait devenir une enorme licence dans les generations a venir.

    J’ai régulièrement constaté justement ces derniers temps que Stellar Blade était utilisé comme jurisprudence pour LSA ( ) mais c’est une grosse erreur : tous les projets sont différents et gérés différemment.

    Et si l’équipe n’en avait pas les épaules, il fallait faire autre chose que perdre son temps sur un tel projet pour au final prétendre sortir un gros jeu (malgré un reboot, le comble!) vendu 70 €.

    Tout ça pour livrer un tel jeu qui fait plus parlé pour ces 'Meme' qui décrédibilisent et détruisent son image et les dev que pour ses qualités

    La réorientation d'un projet qui va dans le mur c'est bien, mais faut reussir a redresser à la barre et par contre avoir cette putain d'’honnêteté de le vendre moins cher.

    ça c’est une décision qu’ils auraient pu et du prendre jusqu'a quelques mois avant la sortie pour ne pas tenter de nous la faire à l'envers....

    Sony (et plein d'autres) ont fait ce type d'erreur et ont manqué d’honnêteté envers les clients plusieurs fois par le passé, avec par exemple The Order, et systematiquement, ça fait du bruit


    meusieubison tres probable que le studio ne survive pas à un tel four critique et commercial, l'image est cassée, qui va avoir envie de prendre le risque d'y investir des dizaines de millions de dollars?
    sorakairi86 posted the 09/01/2025 at 04:05 PM
    Personnellement je trouve le jeu plutôt sympa. Alors oui ce n'est clairement pas le jeu de l'année du à des erreur de jeunesse on va dire.
    J'ai 10 heures de jeu a peu près. Je l'ai payé 45€.

    Le gameplay est plutôt bon surtout quand tu commence à maitriser les différentes armes. Les faces de plateformes sont pas très précise mais ça reste honnête.

    L'histoire c'est assez classique pour le moment, rien de transcendant mais cela se laisse suivre. Pour le genre, faut trop en demandé non plus.

    Graphiquement ça reste un jeu ps4, des panoramas fort sympa le chapitre deux notamment. Mais oui il y a du clipping, de l'aliasing mais les graphisme ce n'est pas ma priorité dans un jeu.
    tripy73 posted the 09/01/2025 at 04:27 PM
    C'est bien ce que j'avais ressenti lors des différentes présentation, la vidéo qui présentait le concept de base était sympa, mais derrière ils n'ont pas réussi à concrétiser leur vision beaucoup trop ambitieuse pour leurs compétences et moyens (le piège dans lequel beaucoup de jeunes dév tombent), dommage.

    Au final c'est comme Forspoken le gameplay est sympa (sans le budget de SE), mais tout le reste est soit moyen soit nul, juste la musique qui relève un peu le niveau et quand tu vois que qu'un site pro-S comme PlayStation Universe dit que cela ne le sauve pas de l'abîme profond de médiocrité dans lequel il sombre, tu comprends qu'on est loin de la qualité espéré.

    En tout cas faut oser vendre ce jeu 70€ comme si c'était un gros AAA, alors que d'autres jeux bien meilleurs et mieux finit (il a pas mal de bugs et de problème de finition) sont vendu 2 fois moins cher...
    ravyxxs posted the 09/01/2025 at 04:39 PM
    shambala93 Personnage fait en un jour, aucun charisme, archi classique.
    tripy73 posted the 09/01/2025 at 06:43 PM
    guiguif : il y a des infos supplémentaires ici si ça t'intéresse : https://x.com/SynthPotato/status/1962494299058147734?t=tXqHvoFg5rZdrB8NILO1QQ&s=19
    guiguif posted the 09/01/2025 at 06:54 PM
    tripy73 Thanks
