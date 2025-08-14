GTA 5 passe à DLSS 4 : un signe pour la Switch 2 ?



Rockstar vient d’intégrer DLSS 4 Multi Frame Generation à GTA V Enhanced sur PC, permettant jusqu’à +390 % de performances en 4K avec ray-tracing.

Si cette mise à jour vise clairement les cartes RTX récentes, elle pourrait aussi cacher autre chose : préparer le terrain pour un portage sur Switch 2.



Pourquoi ?



La Switch 2 utiliserait le DLSS

Selon plusieurs sources, elle embarquerait une version du DLSS 3.x. Optimiser GTA V pour le DLSS faciliterait donc une adaptation.



GTA V tourne déjà sur du hardware modeste

Avec un bon scaler, il pourrait garder une résolution et un framerate corrects même sur une console portable.



Un énorme intérêt commercial

GTA V s’est vendu à plus de 200 millions d’exemplaires. Amener le jeu sur Switch 2 permettrait de toucher un public massif.





Ce passage au DLSS 4 n’est pas qu’un boost graphique pour PC : il pourrait être un pas stratégique vers la console de Nintendo.

Pas de confirmation officielle, mais les pièces du puzzle s’emboîtent de plus en plus.