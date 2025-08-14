GTA 5 passe à DLSS 4 : un signe pour la Switch 2 ?
Rockstar vient d’intégrer DLSS 4 Multi Frame Generation à GTA V Enhanced sur PC, permettant jusqu’à +390 % de performances en 4K avec ray-tracing.
Si cette mise à jour vise clairement les cartes RTX récentes, elle pourrait aussi cacher autre chose : préparer le terrain pour un portage sur Switch 2.
Pourquoi ?
La Switch 2 utiliserait le DLSS
Selon plusieurs sources, elle embarquerait une version du DLSS 3.x. Optimiser GTA V pour le DLSS faciliterait donc une adaptation.
GTA V tourne déjà sur du hardware modeste
Avec un bon scaler, il pourrait garder une résolution et un framerate corrects même sur une console portable.
Un énorme intérêt commercial
GTA V s’est vendu à plus de 200 millions d’exemplaires. Amener le jeu sur Switch 2 permettrait de toucher un public massif.
Ce passage au DLSS 4 n’est pas qu’un boost graphique pour PC : il pourrait être un pas stratégique vers la console de Nintendo.
Pas de confirmation officielle, mais les pièces du puzzle s’emboîtent de plus en plus.
posted the 08/14/2025 at 09:57 PM by hypermario
C'est un upscaler très populaire sur PC, je vois pas trop le rapport avec la switch
Certes sur le papier RDR2 et GTAV font plus que sens à porter mais c'est pas l'intégration du DLSS qui va le confirmer ici
Bah justement, c'est un upscaler très populaire, et il ne date pas d'hier, donc pourquoi le porter maintenant alors que GTA 5 tourne quand même très bien sur des config modeste ?
la question d'un portage sur Switch 2 est légitime je trouve.
J'imagine même pas le jeu seul qui prendrais quasiment la moitié de la mémoire de la console x)