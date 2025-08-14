profile
GTA 5 Bientot sur Switch 2 ?
GTA 5 passe à DLSS 4 : un signe pour la Switch 2 ?

Rockstar vient d’intégrer DLSS 4 Multi Frame Generation à GTA V Enhanced sur PC, permettant jusqu’à +390 % de performances en 4K avec ray-tracing.
Si cette mise à jour vise clairement les cartes RTX récentes, elle pourrait aussi cacher autre chose : préparer le terrain pour un portage sur Switch 2.

Pourquoi ?

La Switch 2 utiliserait le DLSS
Selon plusieurs sources, elle embarquerait une version du DLSS 3.x. Optimiser GTA V pour le DLSS faciliterait donc une adaptation.

GTA V tourne déjà sur du hardware modeste
Avec un bon scaler, il pourrait garder une résolution et un framerate corrects même sur une console portable.

Un énorme intérêt commercial
GTA V s’est vendu à plus de 200 millions d’exemplaires. Amener le jeu sur Switch 2 permettrait de toucher un public massif.


Ce passage au DLSS 4 n’est pas qu’un boost graphique pour PC : il pourrait être un pas stratégique vers la console de Nintendo.
Pas de confirmation officielle, mais les pièces du puzzle s’emboîtent de plus en plus.
http://www.lacremedugaming.fr/jeux/gta/gta-5/gta-5-se-metamorphose-avec-une-mise-a-jour-dlss-4-impressionnante-198579.html
    posted the 08/14/2025 at 09:57 PM by hypermario
    comments (4)
    wickette posted the 08/14/2025 at 10:27 PM
    T'as plus de 500 jeux qui supportent le DLSS aujourd'hui, on va pas supposer qu'ils arrivent tous sur switch 2

    C'est un upscaler très populaire sur PC, je vois pas trop le rapport avec la switch

    Certes sur le papier RDR2 et GTAV font plus que sens à porter mais c'est pas l'intégration du DLSS qui va le confirmer ici
    kikoo31 posted the 08/14/2025 at 10:33 PM
    Après 12 ans, quel exploit
    arquion posted the 08/14/2025 at 10:45 PM
    wickette C'est un upscaler très populaire sur PC, je vois pas trop le rapport avec la switch

    Bah justement, c'est un upscaler très populaire, et il ne date pas d'hier, donc pourquoi le porter maintenant alors que GTA 5 tourne quand même très bien sur des config modeste ?

    la question d'un portage sur Switch 2 est légitime je trouve.
    ouroboros4 posted the 08/14/2025 at 10:55 PM
    Sur console et PC le jeu fait plus de 100Go
    J'imagine même pas le jeu seul qui prendrais quasiment la moitié de la mémoire de la console x)
