L'éditeur japonais Square Enix a dévoilé ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’exercice fiscal 2026, clos le 30 juin 2025. La firme enregistre un recul à deux chiffres de ses revenus et une chute plus marquée de son bénéfice par rapport à l’an dernier, conséquence d’un calendrier de sorties plus léger.
Le chiffre d’affaires s’élève à 59,2 milliards de yens (≈ 409 M$), en baisse de 15,2 % sur un an. Le bénéfice net recule de 54,8 % pour atteindre 4,8 milliards de yens (≈ 33 M$), tandis que le résultat opérationnel diminue de 16,8 % à 9,0 milliards de yens (≈ 62 M$). La marge opérationnelle reste stable à 15,2 %, et la société conserve une solide trésorerie avec 231,7 milliards de yens (≈ 1,60 Md$) en liquidités.
Le segment Digital Entertainment, principal moteur de l’éditeur, voit ses ventes reculer de 25,1 % à 32,9 milliards de yens (≈ 227 M$). Les ventes de jeux HD chutent à 8,9 milliards de yens (≈ 61 M$) contre 12,3 milliards l’an passé (≈ 85 M$), faute de sorties majeures comparables à la collection Kingdom Hearts sur Steam. Paradoxalement, la rentabilité progresse, avec un bénéfice opérationnel de 1,0 milliard de yens (≈ 6,9 M$), grâce à des coûts de développement et de marketing réduits.
Les MMO affichent également un recul, avec des ventes en baisse de 23,2 % (9,6 milliards de yens, ≈ 66 M$) et un bénéfice presque divisé par deux (3,6 milliards de yens, ≈ 25 M$). Du côté des jeux mobiles et navigateurs PC, les ventes baissent à 14,3 milliards de yens (≈ 99 M$), mais le bénéfice grimpe de 10 % à 3,3 milliards de yens (≈ 23 M$), aidé par des méthodes de paiement diversifiées et une meilleure efficacité opérationnelle.
Sur le trimestre, Square Enix a écoulé 4,01 millions de jeux dans le monde, contre 4,39 millions l’an passé. Le Japon représente 650 000 unités, l’Amérique du Nord et l’Europe 2,88 millions, et l’Asie/Autres régions 490 000. La distribution numérique domine toujours largement, avec 86 % des ventes.
Malgré ce démarrage en demi-teinte, l’éditeur maintient ses prévisions annuelles : 280 milliards de yens (≈ 1,93 Md$) de chiffre d’affaires et 28,7 milliards de yens (≈ 198 M$) de bénéfice net. L’arrivée de gros titres HD au second semestre devrait relancer la machine et soutenir la croissance.
J'ai compris avec le temps que quoi que fasse Squix ça sera toujours critiquable aupres du public et quoi qu'ils fessent ce sera jamais bien
Apres c'est que mon avis de gros con mais je pense que dans ce que je dis il y a au moins 1% de vrai
Et concernant DQ, il est où l'épisode XII ?
Le teaser a déjà 4 ans...
https://www.youtube.com/watch?v=mUAmVLMjGQw
Ils avaient un plan de refonte.
Tout ce que je vois c’est rien coté AAA type DQXII, des jeux en rumeur depuis longtemps type FFIX Remake qui risquent de disparaître (brillante idée quand on voit les ventes d’une remake hd 2d de DQ 3 vendu à 60 balles)…
Et surtout leur MMO FFXIV qui prend une direction décevante comparé à l’arc ascian, niveau histoire et ambition ils n’y sont plus
Square Enix doit attirer les jeunes et je ne vois pas ce qu'ils pourront faire. Les gens (c-à-d les enfants et adolescents) ont des goûts de merde, comme les jeux en ligne avec micro-transactions (style Fortnite, etc) et je ne souhaite pas voir FF prendre ce chemin.
La licence va s'éteindre avec les fans de la première heure, semble-t-il. Il vaut mieux ça que de devenir un jeu mobile free-to-play avec micro-transactions.
Ils ont sortie quoi cette année de nouveau, mise à part les portages ailleurs?
Pis il est tant de faire un FF musou et ça va se vendre quelques millions, il faut bien exploiter la licence en testant d autre formule, car les canoniques, c'est casse gueule sans parler des spin off à la noix.
wickette ça fait pas un an que c'est mis en place, ça prend du temps avant de mettre en place et de voir les résultats
Le monde du gaming ne retient plus son souffle à la sortie d’un jeu square. Espérons qu’ils se reprennent.
Je suis assez d’accord on pardonne à certains parce que ce sont des plus « petits » puis dès que ça grossit on « démolit ». Je pense à Atlus par exemple.
Si c'est le cas
...bonne chance pour ceux qui veulent que les gkc soit abandonner