profile
Square Enix
79
Likers
name : Square Enix
official website : http://www.square-enix-europe.com
profile
altendorf
19
Likes
Likers
altendorf
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 433
visites since opening : 1080122
altendorf > blog
La déchéance de Square Enix continue



L'éditeur japonais Square Enix a dévoilé ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’exercice fiscal 2026, clos le 30 juin 2025. La firme enregistre un recul à deux chiffres de ses revenus et une chute plus marquée de son bénéfice par rapport à l’an dernier, conséquence d’un calendrier de sorties plus léger.

Le chiffre d’affaires s’élève à 59,2 milliards de yens (≈ 409 M$), en baisse de 15,2 % sur un an. Le bénéfice net recule de 54,8 % pour atteindre 4,8 milliards de yens (≈ 33 M$), tandis que le résultat opérationnel diminue de 16,8 % à 9,0 milliards de yens (≈ 62 M$). La marge opérationnelle reste stable à 15,2 %, et la société conserve une solide trésorerie avec 231,7 milliards de yens (≈ 1,60 Md$) en liquidités.

Le segment Digital Entertainment, principal moteur de l’éditeur, voit ses ventes reculer de 25,1 % à 32,9 milliards de yens (≈ 227 M$). Les ventes de jeux HD chutent à 8,9 milliards de yens (≈ 61 M$) contre 12,3 milliards l’an passé (≈ 85 M$), faute de sorties majeures comparables à la collection Kingdom Hearts sur Steam. Paradoxalement, la rentabilité progresse, avec un bénéfice opérationnel de 1,0 milliard de yens (≈ 6,9 M$), grâce à des coûts de développement et de marketing réduits.

Les MMO affichent également un recul, avec des ventes en baisse de 23,2 % (9,6 milliards de yens, ≈ 66 M$) et un bénéfice presque divisé par deux (3,6 milliards de yens, ≈ 25 M$). Du côté des jeux mobiles et navigateurs PC, les ventes baissent à 14,3 milliards de yens (≈ 99 M$), mais le bénéfice grimpe de 10 % à 3,3 milliards de yens (≈ 23 M$), aidé par des méthodes de paiement diversifiées et une meilleure efficacité opérationnelle.

Sur le trimestre, Square Enix a écoulé 4,01 millions de jeux dans le monde, contre 4,39 millions l’an passé. Le Japon représente 650 000 unités, l’Amérique du Nord et l’Europe 2,88 millions, et l’Asie/Autres régions 490 000. La distribution numérique domine toujours largement, avec 86 % des ventes.

Malgré ce démarrage en demi-teinte, l’éditeur maintient ses prévisions annuelles : 280 milliards de yens (≈ 1,93 Md$) de chiffre d’affaires et 28,7 milliards de yens (≈ 198 M$) de bénéfice net. L’arrivée de gros titres HD au second semestre devrait relancer la machine et soutenir la croissance.
Twisted Voxel - https://twistedvoxel.com/square-enix-q1-fy2026-results-show-profit-drop-amid-lower-game-sales/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/09/2025 at 11:36 AM by altendorf
    comments (16)
    lazer posted the 08/09/2025 at 11:39 AM
    Je pense que surtout que les joueurs ont parfois pas toujours une exigeance ou attente demeusurée sur les prods de Squix et a chaque ils en ressortent deçue car une bonne partie d'entre eux ne peuvent s'empecher de faire des comparo sur les jeux de qualités qu'ils ont deja fait et aimeraient retrouver cela

    J'ai compris avec le temps que quoi que fasse Squix ça sera toujours critiquable aupres du public et quoi qu'ils fessent ce sera jamais bien

    Apres c'est que mon avis de gros con mais je pense que dans ce que je dis il y a au moins 1% de vrai
    guiguif posted the 08/09/2025 at 11:41 AM
    La sortie de FF16 sur Xbox n'aura donc pas sauver le trimestre, étonnant
    brook1 posted the 08/09/2025 at 12:02 PM
    guiguif tu peux rajouter la compil Kingdom Hearts qui a bidé sur Steam FF14, qui plonge dans le rouge pour la première fois et qui se tape des patchs de contenu bugué à chaque sortie depuis l'extension. Tout va bien
    ouroboros4 posted the 08/09/2025 at 12:02 PM
    guiguif je suis sur que ça n'a même pas remboursé le budget du portage.
    vyse posted the 08/09/2025 at 12:03 PM
    guiguif je comprends toujours pas l'intérêt de le sortir sur Xbox ; c'est une licence qui se vend essentiellement sur play ; ou alors tu fais une mutliplatforme des le début..m'enfin bref ils se débrouillent
    micheljackson posted the 08/09/2025 at 12:06 PM
    FF ne fait plus rêver personne, il y a eu trop de mauvais épisodes.
    Et concernant DQ, il est où l'épisode XII ?
    Le teaser a déjà 4 ans...
    https://www.youtube.com/watch?v=mUAmVLMjGQw
    kingkong13 posted the 08/09/2025 at 12:10 PM
    Squarenix a fait du rechauffer cette année... Or le RPG est tjs un jeu de biche bien qu'ils existent sous différentes formes. Il subit aussi la loi des Oblivion, persona et la petite claque Clair obscur sans parler de kingdom come 2. Ff16 a mis trop de temps à sortir sur Xbox et au vu de son prix ç'est normal de ne pas y aller. Même moi sur Xbox j'ai pris metaphor après clair obscur, Oblivion est sorti, j'ai pris BG3 et persona 5 royal.... Pour les joueurs de tir doom est sorti aussi...donc compliqué.... Mais hâte d'avoir FF7 sur xbox
    wickette posted the 08/09/2025 at 12:22 PM
    Je comprends pas cette boite

    Ils avaient un plan de refonte.

    Tout ce que je vois c’est rien coté AAA type DQXII, des jeux en rumeur depuis longtemps type FFIX Remake qui risquent de disparaître (brillante idée quand on voit les ventes d’une remake hd 2d de DQ 3 vendu à 60 balles)…

    Et surtout leur MMO FFXIV qui prend une direction décevante comparé à l’arc ascian, niveau histoire et ambition ils n’y sont plus
    altendorf posted the 08/09/2025 at 12:25 PM
    wickette Il n'y a plus les pontes de la grande époque de Square/Enix, il n'y a plus de licences fortes, il manque de véritables JRPG comme à l'ancienne (avant tout pensé pour le public japonais et non occidental).
    maleman posted the 08/09/2025 at 12:41 PM
    Le souci, c'est que Final Fantasy n'attire plus que les anciens joueurs qui ont grandi avec ces jeux. Les jeunes d'aujourd'hui ne s'y intéressent pas, et avec le vieillissement des fans, il y a de moins en moins de clients potentiels (car quand on vieillis, on a moins de temps pour jouer et puis il y a aussi les décès, etc.). Je dirai que les ventes des derniers Final Fantasy sont bonnes au vu du nombre de clients potentiels mais c'est simplement pas suffisant pour rentabiliser les jeux.

    Square Enix doit attirer les jeunes et je ne vois pas ce qu'ils pourront faire. Les gens (c-à-d les enfants et adolescents) ont des goûts de merde, comme les jeux en ligne avec micro-transactions (style Fortnite, etc) et je ne souhaite pas voir FF prendre ce chemin.

    La licence va s'éteindre avec les fans de la première heure, semble-t-il. Il vaut mieux ça que de devenir un jeu mobile free-to-play avec micro-transactions.
    fan2jeux posted the 08/09/2025 at 12:48 PM
    Je trouve cette baisse normale vue que ff7r et ff16 étaient sortie aux précédentes années fiscales.
    Ils ont sortie quoi cette année de nouveau, mise à part les portages ailleurs?
    kurosu posted the 08/09/2025 at 12:54 PM
    Logique, il y a pas de gros jeux sorties. Les prochains seront DQXII et KH4. Le FF 17 ont peut attendre la fin de gen.
    Pis il est tant de faire un FF musou et ça va se vendre quelques millions, il faut bien exploiter la licence en testant d autre formule, car les canoniques, c'est casse gueule sans parler des spin off à la noix.

    wickette ça fait pas un an que c'est mis en place, ça prend du temps avant de mettre en place et de voir les résultats
    akinen posted the 08/09/2025 at 01:06 PM
    Ils annoncent des projets en plusieurs parties et les sortent pas à temps.

    Le monde du gaming ne retient plus son souffle à la sortie d’un jeu square. Espérons qu’ils se reprennent.
    yogfei posted the 08/09/2025 at 01:12 PM
    altendorf Y a pire comme déchéance, ils font encore des beaux bénéfices et avaient prévenu que leur restructuration allait prendre environ 3ans avant de montrer des résultats... Donc on jugera a ce moment la...
    shambala93 posted the 08/09/2025 at 01:13 PM
    lazer
    Je suis assez d’accord on pardonne à certains parce que ce sont des plus « petits » puis dès que ça grossit on « démolit ». Je pense à Atlus par exemple.
    cyr posted the 08/09/2025 at 01:32 PM
    86% des ventes de jeux square Enix est en digital? Ou j'ai mal compris?

    Si c'est le cas
    ...bonne chance pour ceux qui veulent que les gkc soit abandonner
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo