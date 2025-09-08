L'éditeur japonais Square Enix a dévoilé ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’exercice fiscal 2026, clos le 30 juin 2025. La firme enregistre un recul à deux chiffres de ses revenus et une chute plus marquée de son bénéfice par rapport à l’an dernier, conséquence d’un calendrier de sorties plus léger.Le chiffre d’affaires s’élève à 59,2 milliards de yens (≈ 409 M$), en baisse de 15,2 % sur un an. Le bénéfice net recule de 54,8 % pour atteindre 4,8 milliards de yens (≈ 33 M$), tandis que le résultat opérationnel diminue de 16,8 % à 9,0 milliards de yens (≈ 62 M$). La marge opérationnelle reste stable à 15,2 %, et la société conserve une solide trésorerie avec 231,7 milliards de yens (≈ 1,60 Md$) en liquidités.Le segment Digital Entertainment, principal moteur de l’éditeur, voit ses ventes reculer de 25,1 % à 32,9 milliards de yens (≈ 227 M$). Les ventes de jeux HD chutent à 8,9 milliards de yens (≈ 61 M$) contre 12,3 milliards l’an passé (≈ 85 M$), faute de sorties majeures comparables à la collection Kingdom Hearts sur Steam. Paradoxalement, la rentabilité progresse, avec un bénéfice opérationnel de 1,0 milliard de yens (≈ 6,9 M$), grâce à des coûts de développement et de marketing réduits.Les MMO affichent également un recul, avec des ventes en baisse de 23,2 % (9,6 milliards de yens, ≈ 66 M$) et un bénéfice presque divisé par deux (3,6 milliards de yens, ≈ 25 M$). Du côté des jeux mobiles et navigateurs PC, les ventes baissent à 14,3 milliards de yens (≈ 99 M$), mais le bénéfice grimpe de 10 % à 3,3 milliards de yens (≈ 23 M$), aidé par des méthodes de paiement diversifiées et une meilleure efficacité opérationnelle.Sur le trimestre, Square Enix a écoulé 4,01 millions de jeux dans le monde, contre 4,39 millions l’an passé. Le Japon représente 650 000 unités, l’Amérique du Nord et l’Europe 2,88 millions, et l’Asie/Autres régions 490 000. La distribution numérique domine toujours largement, avec 86 % des ventes.Malgré ce démarrage en demi-teinte, l’éditeur maintient ses prévisions annuelles : 280 milliards de yens (≈ 1,93 Md$) de chiffre d’affaires et 28,7 milliards de yens (≈ 198 M$) de bénéfice net. L’arrivée de gros titres HD au second semestre devrait relancer la machine et soutenir la croissance.