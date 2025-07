Meilleurs Jeux X360

Pour faire un top 10, je vais avoir une nouvelle approche.

Mercredi Midi

Nous avons donc une longue liste de jeu qui ont été choisis par tout des membres de Gamekyo durant une semaine

Maintenant, tout les membres vont choisir 3 jeux parmi la liste qui sont leur 3 véritables jeux préférés.



N'oubliez pas de bien spécifier votre premier, deuxième et troisième choix pour que les points soient correctement attribués.



Le 1er reçoit 5 points.

Le 2ème reçoit 3 points.

Le 3ème reçoit 1 point.

Avant, pour le Top 10, je vous demandais à chacun de lister exactement 10 jeux et on donnait un point par jeu mentionné. L'idée, c'était d'avoir un classement juste, où tout le monde participe à fond.J'ai réfléchi et pour que ce soit encore plus équitable et que ça reflète mieux nos vrais "coups de cœur" sans être trop restrictif voici ce qui va changer.Le classement se fait sur 2 semaines, voici la deuxième semaine.Vous avez jusqu’àVoici pour l'instant ( à 00H00 le 29/06 ), les jeux avec leur points (ce n'est pas dans l'ordre des points), mais ça peut encore changer, évidement :Asura wrath / 5Read dead redemption / 3 + 1 + 1 + 1 + 1Batman : Arkham Asylum / 1 + 3 + 5Mass Effect 1 / 5 + 3Lost Odyssey / 3 + 5 + 5Nier Gestalt / 1Tales of vesperia / 3Eternal sonata / 1 + 1Mass Effect 2 / 5 + 3 + 5Halo 3 / 5 + 3Halo Reach / 1Dead Rising 1 / 3 + 1Gears of war 2 / 3Perfect dark zero / 5Fable 2 / 3 + 5