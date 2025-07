Meilleurs Jeux X360

Pour faire un top 10, je vais avoir une nouvelle approche.

Mercredi Midi

Nous avons donc une longue liste de jeu qui ont été choisis par tout des membres de Gamekyo durant une semaine

Maintenant, tout les membres vont choisir 3 jeux parmi la liste qui sont leur 3 véritables jeux préférés.



N'oubliez pas de bien spécifier votre premier, deuxième et troisième choix pour que les points soient correctement attribués.



Le 1er reçoit 5 points.

Le 2ème reçoit 3 points.

Le 3ème reçoit 1 point.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Avant, pour le Top 10, je vous demandais à chacun de lister exactement 10 jeux et on donnait un point par jeu mentionné. L'idée, c'était d'avoir un classement juste, où tout le monde participe à fond.J'ai réfléchi et pour que ce soit encore plus équitable et que ça reflète mieux nos vrais "coups de cœur" sans être trop restrictif voici ce qui va changer.Le classement se fait sur 2 semaines, voici la deuxième semaine.Vous avez jusqu’à(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :Infinite UndiscoveryMagna Carta 2Lost OdysseyHalo ReachGears Of War 3Gears of War 2Gears of War 1Mass Effect 1Nier GestaltNinja Gaiden 2Dead Rising 1Tales of VesperiaCommand & Conquer 3 : Tiberium WarsHalo 3Blue dragonFableCondemnedCrackdownX-Men Origins - WolverineDragon dogmaAlan WakeDead Or Alive 4BayonettaForza Motorsport 3Bullet SoulDeathsmilesEspgaluda 2IkarugaMushihimesama FutariResonance of FateStar Ocean : The Last HopeForza Horizon 1Table TennisProject Gotham Racing 41 Contre 100Bioshock 1OblivionHaloBorderlands 2Eternal SonataSoul Calibur IVBurnout ParadiseDragon Age 1Mass Effect 2Tomb RaiderBatman Arkham AsylumDead SpacePortal 2Perfect dark zeroBanjo-kazooie nuts and boltsDead or alive 5Fable 3The Witcher 2 : Assassin's of KingsCatherineThe Last RemnantAsura's WrathFable IIkameoNaruto : Rise of a NinjaDBZ Rracing Blast 2Lost PlanetForza 2Mass Effect 2Mass Effect 3Lolipop ChainsawOmega FiveGrand Theft Auto IVRadiant Silvergun XBLAOnechanbara : Bikini Samurai SquadDoDonPachi ResurrectionSteins;GateHalo 3 ODSTRed dead redemptionDarksidersVanquishPortalFable 2Marvel Ultimate Alliance 1Burnout RevengeVous ne pouvez choisir que dans cette liste, si vous ne choisissez pas parmi cette liste, ça ne sera pas prit en compte.À vos votes !Asura wrath / 5Read dead redemption / 3 + 1 + 1 + 1Batman : Arkham Asylum / 1 + 3 + 5Mass Effect 1 / 5Lost Odyssey / 3 + 5 + 5Nier Gestalt / 1Tales of vesperia / 3Eternal sonata / 1 + 1Mass Effect 2 / 5 + 3 + 5Halo 3 / 5 + 3Halo Reach / 1Dead Rising 1 / 3 + 1Gears of war 2 / 3Perfect dark zero / 5Fable 2 / 3