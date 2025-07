Nintendo a fourni une liste des 15 meilleures ventes européennes sur l'eShop pour juin 2025.C'est Nintendo Switch 2 Welcome Tour au sommet. Juste derrière se trouve Fast Fusion, qui n'est disponible qu'en démat. Mario Kart World se contente de la troisième place.Le top 15 :01. Nintendo Switch 2 Welcome Tour02. Fast Fusion03. Mario Kart World04. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time Nintendo Switch 2 Edition05. Deltarune06. Cyberpunk 207707. Nintendo Switch Sports08. Split Fiction09. Super Mario Party Jamboree10. Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition11. Street Fighter 612. Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster13. Minecraft14. Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition15. Super Mario Bros. Wonder