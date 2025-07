L'art de la manipulation des mots.Xbox a annoncé quemais Christopher Dring (ex-VGC) a souhaité des précisions et Xbox lui a répondu que le nombre d'abonnés couvrait effectivement les chèques aux tiers, le marketing et les coûts du serveur, tout ça......Vous avez pas l'impression qu'il manque un truc ?Oui, et ce n'est pas une vanne, Dring confirme que Xbox lui a confié que lorsqu'ils parlent de, les mecs n'incluent pas dans l'équation leurs propres dépenses first-party.Mais même ne pas répondre, ce serait mieux que de répondre de la manipulation pareilleDonc on peut conclure que Game Pass n'est (toujours) pas rentable.