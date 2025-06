Drag x Drive est annoncé pour le 14 aout 2025, en exclusivité sur l'eShop de la Switch 2. Pas de sortie physique prévue pour le moment malheureusement. Le prix du jeu reste d'ailleurs à déterminer, en espérant qu'il reste sous les 20 €.Au passage, je suis sur Nintendo Switch 2 Tour, et le jeu est bien plus long que je l'aurais imaginé, j'aime bien, même s'il reste dommage de facturer 10€ cette expérience

posted the 06/24/2025 at 01:03 PM by suzukube