Bonjour,



je n'écris jamais d'articles mais ce matin, y a quand même un truc qui m'énerve avec l'industrie du jeu vidéo et qui va s'amplifier avec la Switch 2, j'ai l'impression...



Ce sont les jeux qui ressortent sur switch 2 quelques mois après, sans aucune update de la version switch 1... et donc qu'on doit totalement racheter....



On se tappe des key card, je veux bien l'approche. Mais quand je vois que Suikoden collection n'est pas upgradé... (ok Konami...) Tu dois racheter le jeu à nouveau si tu veux la version S2 ! Mais c'est quoi ce délire ? Le jeu est sorti en mars. Sur Switch on se tapait le catalogue WiiU, c'était déjà limite, mais là.. On a vécu une génération de portages, mais là c'est même plus des portages, c'est des versions "améliorées", deux lignes de codes et on revend...



Pour Fantasy life tu peux payer une update, c'est limite mais compréhensible (selon le travail fait............)

Mais racheter le jeu complètement. Alors ça se fait depuis longtemps, mais j'ai l'impression que ça va vite se multiplier...



Et ce qui est énervant, car ça commence déjà, ce sont les tiers qui se plaignent que les ventes ne sont pas terrible sur S2. Bah j'espère bien, des jeux d'il y a 5-10 ans, ils s'attendaient à quoi ? Donc si en plus, TOUS les jeux switch vont ressortir "officiellement" sur S2 pour du 60 fps... Ca va mal se passer... non ?



Raidou a sa sortie à des versions différentes : ok ! Choisis ta version (même si je trouve gonflé qu'elle ne soient pas identiques), mais la console est déjà sortie.



Enfin voilà, je trouve que c'est de l'abus, et je ne peux défendre AUCUNE des consoles et des entreprises sur le fait qu'ils abusent de nous et que le marché va clairement se détériorer...



En attendant, je vous souhaite un bon WE de jeux.



Je suis sur Raidou, et c'est vraiment bien.