Surprise ! Les Game Key Card, malgré leur coût inférieur, rencontrent un succès moindre sur Nintendo Switch 2. Personnellement, je pense que c'est plutôt dû à la rimbambelles de jeux tiers plutôt moyen et de niche sur la console, mais passons !Le plus intéressant, c'est ceci :pour Mario Kart Worldpour Cyberpunk 2077Bon, ce sont les chiffres au japon que j'ai eu sur ce blog : https://www.gamekyo.com/blog_article480770.htmlOn peut donc constater que la stratégie de Nintendo est finalement la bonne : Vendre des jeux à 89,99 € en physique fonctionne ! Les joueurs sont, aujourd'hui, près à payer leurs jeux plus cher (sans season pass ou édition ultimate) afin de l'obtenir au format Game Card.Dans ces conditions, il est même étonnant de voir Cyberpunk 2077 n'être vendu "que" 69,99 €, car la stratégie, à long terme, est désormais actée : Non, vendre un jeu à 89,99 € n'est pas du tout un frein dans l'industrie... Et un jeu à un tel tarif, même en étant un déception pour une partie des joueurs sur ce site, peut tout de même être un succès.À voir ce que cela va donner à long terme (l'adoption massive du tarif de 79,99 € minimum pour les jeux Switch 2 ?) et comment va réagir le public de la Switch, peu habitué à avoir des prix de jeux premium AAA sur la console hybride de Nintendo.