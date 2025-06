Je pense avoir lu aujourd'hui le test le plus con et le moins objectif du monde, même si il y a une part de subjectivité, il faut quand même savoir être un peu objectif lorsqu'on est on rédige un teste. Et bien c'est clairement pas le cas de ce testeur qui a mis un 4 sur 20 à la version switch de cyberpunk. Le traitant de Bouillie de pixel, le jeux absolument injouable on aurait dit que le jeu aurait été développé sur switch 1 à le lire. Je me dis également, qu'on peut pas laisser n'importe qui faire des tests de jeux afin d'induire les gens en erreur car ,son test est vraiment selon moi éclaté au sol et un zéro de chez zéro pointé.

On aurait dit un pro S infiltré le mec