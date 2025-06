Je trouve que entre hier et aujourd'hui, la batterie c'est vraiment décevant, ou de la merdasse pour d'autre.



La batterie devrait tenir entre 2 heure et 5h30.



Mais même quand je joue à un jeux switch, la batterie fond.



J'ai activer la recharge à 90%.



Mais c'est juste affolant à la vitesse que ça baisse, même en faisant rien.



Je sais pas quand date ma switch2, dans le menu le calendrier étais en février 2025 au moment du paramétrage.

J'ignore si c'est une indication de la période de sortie d'usine.



J'ai vu que le net que pour les consoles qui sont rester longtemps sans utilisation, la batterie pouvais être altéré....



Je vais faire des décharge complète et recharge complète ce week-end end.



Mais franchement....



Et le wifi, c'est pire que sur la switch.....