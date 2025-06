... notre smartphone ? Je vois les nouvelles consoles portables surpuissantes comme la ROG Xbox Ally X ou la Nintendo Switch 2 et je suis partagé. C'est une dinguerie technique, mais j'ai le sentiment qu'on a perdu l'âme des consoles nomades d'avant. Où est la créativité unique de la DS ou de la PSP, avec des jeux pensés pour leur support ?On a bien les petites machines rétros comme les Anbernic pour retrouver ce feeling (j'adore ma RG35XX SP pour la GBA), mais j'ai eu un autre déclic.En jouant sur mon nouveau smartphone (un Google Pixel), j'ai retrouvé cette étincelle ! Des jeux innovants comme Monument Valley 3, qui utilisent le tactile à fond, des pépites indé... Je me demande si le véritable héritier de la Game Boy, c'est pas tout simplement le téléphone qu'on a déjà tous dans la poche ?Vous en pensez quoi ? Vous vomissez tant que ça sur les jeux mobiles parcequ'ils sont free to play ? Pourquoi n'avez vous pas encore testé Part Time UFO de HAL Laboratory ? Car moi j'sens que je vais passer ma nuit dessus...