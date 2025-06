Yo mina,Alors que tous les influenceurs n'ont juré que par la qualité de ce Cyberpunk 2077 sur NS2. Il est temps de voir Joyconcon en mais ce que ça donne en vrai!Ben cette version NS2 se passe aussi en été comme celle de la version PS4! La ville est peu peuplée car c'est l'été et tous le monde est parti à la plage choper des cancers de la peau et des contamination au mercure dans l'eau de mer!Cette version fait des merveilles car on a les rues rien que pour soi et que quelques PNJ par ici par là! Une vraie immersion dans ce qu'un mégapole futuriste pourrait être pendant un été!C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont réussi à tout caser sur la cartouche! Comme il y a moins de voitures et de personnes dans les rues... ça doit alléger le jeuAlors bon amusement à ceux qui ont craqué, de toute façon ce jeu n'est pas bien terrible mais plaisant à finir en ligne droit... D'ailleurs vu les contenues annexes... vaut mieux le faire en ligne droite!Et vous vous en pensez quoi? Vous avez pris le jeux? Vous l'avez sur d'autres consoles ou PC?