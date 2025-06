Un petit mot à l'arrache avant de déjeuner pour vous dire que jouer en mode souris est aussi naturel que sur PC.Attablé confortablement, dépourvu de clavier (attention, dans le cas d'une console bien sûr) on apprécie l'espace et la légèreté des mouvements.Ce n'est donc pas un gimmick dont on se moque.Ca risque d'être LA feature qui manquait aux consoles pour les FPS, les jeux de plateau et de stratégie, histoire de libérer des fonctions pour les boutons, croix et sticks restant.J'ai investi bien sûr dans des supports JOYCON dédiés, ça rend l'expérience plus agréable.