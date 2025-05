C'est l'événement que la plupart des joueurs sur PlayStation attendent avec impatience, les Days of Play marqueront bien leur retour en 2025. De nombreuses offres seraient attendues sur les consoles PS5 Slim, et pour la première fois, sur la PS5 Pro, ainsi que sur les jeux et accessoires PS5.Nous vous résumons ci-dessous une sélection de promotions prévues pour ces Days of Play 2025 :100 euros de remise sur les consoles PS5 Slim :Console PS5 Slim édition Standard (avec lecteur de disques) : 449,99€ au lieu de 549,99€.Console PS5 Slim édition Digitale (sans lecteur de disques) : 399,99€ au lieu de 499,99€.50 euros de remise sur la console PS5 Pro : 749,99€ au lieu de 799,99€.50 euros de remise sur les casques PSVR2 : 399,99€ au lieu de 449,99€.Sélection de manettes DualSense à 54,99€.Sony devrait révéler l’ensemble des offres promotionnelles et événements communautaires au cours de la semaine du 26 mai, avec