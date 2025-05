Analyses/Débats

1 - Ce que dégage globalement l'Expérience Vidéoludique proposée : 10

2 - Les Possibilités Offertes par les Mécaniques de Jeu : 5

3 - La Direction Artistique/Chara Design : 2

4 - L'Ambiance Musicale : 2

5 - Les Graphismes/la Techniques (RT/Résolution/Framerate/Rendu Global) : 0

6 - Le Nom du Studio/du ou des Créateur(s) : 0

7 - L'Univers dans lequel se déroule l'aventure : 0

8 - La Qualité d'Animation des Sprites/Modèles 3D : 0

9 - Le Game Design Général du jeu : 0

Après vous avoir proposé il y a deux semaines de participer à un petit sondage afin de connaître votre avis sur la question, je reviens vous donner le résultat qui en est ressorti.Je tiens tout d'abord à remercier tous les membres qui ont pris le temps d'y participer, cela permet d'avoir un avis un peu plus large sur la question et de mieux comprendre votre vision du sujet.Voici donc le résultat :On constate que les personnes qui ont participé au sondage juge avant tout l'expérience vidéoludique dans son ensemble présentée dans le trailer, l'alchimie que ses éléments créent et fait ressentir dans la vidéo qui leur permet de juger son contenu.Le second point qui ressort du sondage sont les possibilités offertes par les mécaniques de jeu, suivi de la DA/Chara Design exæquo avec l'ambiance musicale, les autres propositions n'ayant pas eu de votes. Voilà donc pour ce petit article pour vous partager le résultat du sondage, merci encore aux participants