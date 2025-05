Étant la mort de la Switch première du nom et un Nintendo Direct dédié pour l'enterrer avec les honneurs.

Un Nintendo Direct de présentation de la Switch 2 avec les jeux de lancement ainsi que quelques jeux Nintendo et de tiers qui arriveront jusquen 2026 (Je parle bien sûr de The Duskblood).

Ma question est la suivante qu'elle sera là stratégie de Nintendo maintenant?



En effet, maintenant que la Switch 2 a été présentée, on a vu quelques développeurs annoncer des éditions ou des versions Switch 2 de leurs jeux mais est-ce que Nintendo prévoit quelques choses pour l'E3 ou bien on aura enfin plus d'annonces de jeux tiers lors d'événements comme le Summer Game Fest?



Moi je pense que Nintendo a sorti un billet pour avoir plus de jeux sur sa console et ça ne m'étonnerait pas que GT6 arrive sur Switch 2 suite un petit chèque+suivi de Nintendo.