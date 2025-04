Jeux Video

Lors d'une interview accordée à Eurogamer :- Nintendo est le genre à ne pas créditer les compositeurs, sauf quand il s'agit de l'intouchable Koji Kondo.- Concernant le "DK Rap" de DK64 repris dans le film Super Mario, était dit de la part de Nintendo que si un morceau contenait des voix, qu'importe la durée, les compositeurs devraient être crédités.- Puis finalement ils ont changé d'avis : si un morceau appartient à Nintendo, qu'il y ait des voix ou pas, balek de qui l'a composé par le passé.- Résultat, Grant Kirkhope qui a vu le film au cinéma (avec sa fille) est resté jusqu'à la fin du générique par curiosité et rien.- Dans le film, la séquence (vidéo ci-dessus) n'est même pas une réinterprétation : c'est un sample direct du jeu N64. C'est Grant Kirkhope qui joue derrière et le peu de voix (dont "DK !") sont celles de l'équipe de Rare à l'époque.- Il ajoute que Illumination n'y est pour rien, c'est la décision de Nintendo.Alors ok, on peut décider des droits & co.Mais en terme d'image, c'est juste mocheD'où ça leur briserait le cul de faire ne serait-ce qu'ajouter dans les remerciements la team Rare et Grant pour ce morceau.