Vous êtes sans savoir que Sonic the Hedgehog 3 est actuellement en diffusion dans les salles de cinéma.On a appris plus tôt dans la semaine que Johnny Gioeli, le chanteur connu des fans de Sega du groupe Crush 40, a porté plainte contre Sega pour rupture de contrat au motif qu'il est l'auteur de Live & Learn et que l'éditeur aurait réutilisé la chanson dans plusieurs autres jeux et média sans son accord. Le chanteur affirme n'avoir été au courant de la présence de la musique dans d'autres médias (de Yakuza à Super Smash Bros) que depuis cette année.Cela peut surprendre, mais le potentiel tord de Sega de ne pas avoir donné des royalties à Gioeli pourrait s'élever au demi-million de dollars, sans parler d'un autre demi-million pour la rupture de contrat, si cela est avéré. Gioeli affirme qu'il est légalement le propriétaire spécifique de Live & Learn, musique qu'il créé à la demande de Sega et qu'il a enregistré depuis le début auprès du label BMI, là où les droits des autres musiques créées par la suite avec le compositeur de Sega Jun Senoue sous Crush 40 sont bien partagés avec l'éditeur Sega. Dans le dépôt de plainte, Gioeli demande au tribunal de déterminer qui est le vrai possesseur de Live & Learn.Aussi, Gioeli a bien signé avec Paramount pour la version de Live & Learn du film Sonic 3, donc la plainte n'aurait strictement rien à avoir avec le film. Mais drôle de timing, comme toujours...