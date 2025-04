USA



Le jeu complet sur cartouche en fait un achat immédiat. Plus d'excuses pour les manipulations de cartes d'accès ou les codes dans la boîte.



J'ADORE ce jeu et je fais un double don pour soutenir les développeurs qui choisissent de mettre l'intégralité de leurs jeux sur la cartouche. Ce sera mon premier achat pour repartir avec ma console.



Avoir le jeu complet sur une cartouche de 64 Go, c'est vraiment incroyable.



Soutenez les jeux complets sur cartouche !

Merci CD Project Red !



Ce jeu sera mon premier jeu sur Switch 2 grâce au support physique !

Félicitations !



Il est temps d'acheter Cyberpunk pour la troisième fois



J'ai du mal à croire qu'on va y jouer sur une console Nintendo.

Ce jeu a eu des difficultés sur PS4 et PS4 Pro. Je suis curieux de voir si la Switch 2 peut le faire tourner à une fréquence d'images stable.



Un grand merci à CD Project Red ! Plus de puissance à vous !



Achat immédiat pour moi. Le jeu est génial et le jeu complet est sur la cartouche. C’est ainsi que les entreprises devraient nous traiter, les consommateurs.





Soutenez ces gars-là !









FRANCE





Merci CD Projekt et Nintendo.



Je prendrai le jeu un peu plus tard dans l'année car j'ai pré-commandé la console Nintendo Switch 2 pack Mario kart World, Street Fighter 6 et Fast Fusion. Une manette Pro, une housse de protection officielle Nintendo et un verre trempé pour la protection d'écran. Pas mal de déjà !



Cyberpunk sera à moi au cours de cette année !!!!! Il a l'air tellement sympa ce jeu. Grosse claque graphique en vue !!!



Bravo Nintendo de revenir sur un public gamer ! Même si votre qualité est de réunir plusieurs types de joueurs quelque soit leur âge. Ça fait plaisir de vous revoir parler de technique ( 4K,DLSS,VRR...)